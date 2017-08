დავით ქაცარავა: რუს ოკუპანტებს მოუწევთ სახლში გამგზავრება (ფოტოები)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dzala-ertobashia [1] => davit-qacarava ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154153 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dzala-ertobashia [1] => davit-qacarava ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154153 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 9851 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => dzala-ertobashia [1] => davit-qacarava ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => dzala-ertobashia [1] => davit-qacarava ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (154153) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17051,9851) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 153571 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-14 12:12:00 [post_date_gmt] => 2017-08-14 08:12:00 [post_content] => სპორტსმენი, მსახიობი და ტელეწამყვანი დავით ქაცარავა, სოციალურ ქსელში თბილისი-გორის მაგისტრალთან, სოფელ ორჭოსანში განლაგებული რუსეთის სამხედრო ბაზის ფოტოებს აქვეყნებს. ქაცარავა აანონსებს, რომ მსგავსი ფოტოების გამოქვეყნებას კვლავ აპირებს. "იცნობდეთ ორჭოსანში განლაგებულ რუსეთის სამხედრო ბაზას. ჯერ მხოლოდ ვიზუალურად. მეორე სურათში (სპეციალურად გადაღებულია შორი ხედვით) მსურველებს შეუძლიათ მოძებნონ ოკუპანტების სათვალთვალო საფარი... გაგრძელება მალე იქნება... ძალა ერთობაშია!!!!", – წერს დავით ქაცარავა. მისივე ინფორმაციით, ამ ტერიტორიაზე, დაახლოებით, 1500 ოკუპანტი ცხოვრობს თავიანთი ოჯახით. ქაცარავამ ცოტა ხნის წინ, სამოქალაქო მოძრაობა „ძალა ერთობაშია“ დააარსა. მოძრაობის წარმომადგენლები საოკუპაციო ხაზთან "პატრულირებენ". მისი თქმით, პროტესტმა ქვეყნის ოკუპაციასთან დაკავშირებით, სოციალური ქსელიდან რეალურ ცხოვრებაში უნდა გადაინაცვლოს. იხილეთ მეტი სამოქალაქო მოძრაობასა და ქაცარავას წამოწყებაზე: “მორჩა მხოლოდ განრისხებული პოსტების წერა,გადავწყვიტე ოკუპანტებს გზაზე გადავეღობო!” [post_title] => დავით ქაცარავა ორჭოსანში განლაგებული რუსეთის სამხედრო ბაზის ფოტოებს აქვეყნებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => davit-qacarava-orchosanshi-ganlagebuli-rusetis-samkhedro-bazis-fotoebs-aqveynebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-14 12:23:18 [post_modified_gmt] => 2017-08-14 08:23:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=153571 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 144360 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-07 14:53:03 [post_date_gmt] => 2017-07-07 10:53:03 [post_content] => მსახიობი დავით ქაცარავა მოუწოდებს საქართველოს მოსახლეობას, მცოცავი ოკუპაცია არა მხოლოდ „ფეისბუქით“, არამედ რეალურადაც გააპროტესტონ. ქაცარავა სოციალურ ქსელში წერს, რომ ის მზად არის, „ოკუპანტებს გზაზე გადაეღობოს“. „მორჩა ფეისბუკში მხოლოდ განრისხებული პოსტების წერა, ორთქლის გამოშვება და იმ შეგრძნებით დაძინება რომ ვალი მოვიხადეთ პოსტის დაწერით სამშობლოს წინაშე! მე გავარღვიე ეს წრე და გადავწყვიტე ოკუპანტებს გზაზე გადავეღობო!!!!არა ერთხელ, ერთჯერადად, არამედ აწი ყოველთვის და ცხოვრების ბოლომდე!!! მე დავიღალე იმ შეგრძნებით, რომ დამარცხებული და სულიერად დაუძლურებული ერის შვილი ვარ, დავიღალე იმ შეგრძნებით, რომ ჩვენი წინაპრები სირცხვილისგან საფლავებში ადგილს ვერ პოულობენ!!!! მე მინდა ადუღდეს სისხლი ჩვენს ძარღვებში და გაიღვიძოს ქართულმა მენრძოლმა სულმა, მინდა დავიბრუნოთ ძველი ღირსება! დროა დავდგეთ ერთად და ვაჩვენოთ გარეშე მტრებს რომ ჩვენი ღირსეული წინაპრების ღირსეული შთამომავლები ვართ!!!! ვიცი რომ რთული გზაა, ვიცი რომ უამრავი წინაღობა შეგვხვდება ამ გზაზე, მაგრამ აღარ შეიძლება მეტი მოთმენა, მეტი ლოდინი!!! ძალა ერთობაშია და თუ ერთად დავდგებით, დავახევინებთ რუსს და სხვათა უკან!!!!მე დავდგები საოკუპაციო ხაზზე და აღარ გავატარებ ოკუპანტს!!!!!გუშინ დარჭობილი საოკუპაციო ბოძი უკანასკნელი უნდა იყოს და აწი მხოლოდ უკან უნდა დავახევინოთ მტერს!!!!!! მე ვიწყებ ბრძოლას და არა ფეისბუკ სივრცეში, მე პირისპირ დავდგები ჩვენ მტერთან და თუნდაც საკუთარი სიცოცხლის ხარჯზე არ გადავადგმევინებ ნაბიჯს წინ!!!!! აგორდება ეს ზვავი და მხოლოდ ერთი თხოვნა მექნება ჩვენ სახელმწიფოსთან – არ შეგვიშალოთ ხელი, არ შეეცადოთ ჩვენი გაჩერება, ეს ჩვენი სამშობლოა და მოგვეცით საშუალება აწი ჩვენ დავიცვათ საქართველო!!!!!!!რაც თქვენ ვერ გააკეთეთ, იქნებ ჩვენ გამოგვივიდეს!!!!ყვირის ქართველი გმირების დაღვრილი სისხლი აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში!!!! ვინც ჩათვლის რომ მისი ცხოვრების მისიაა სამშობლოს დახსნა მტრის ხელიდან, კეთილი იყოს მისი ამ წმინდა ომში ჩაბმა!!!!მხოლოდ იცოდეთ – ეს ომი არ დამთავრდება არც ხვალ და არც ზეგ, არც ერთ წელიწადში და ორში.... მაგრამ ეს ომი აუცილებლად ჩვენი გამარჯვებით დასრულდება და ამის მწამს მთელი სულით და გულით!“ - წერს დავით ქაცარავა. [post_title] => "მორჩა მხოლოდ განრისხებული პოსტების წერა,გადავწყვიტე ოკუპანტებს გზაზე გადავეღობო!" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => morcha-mkholod-ganriskhebuli-postebis-weragadavwyvite-okupantebs-gzaze-gadaveghobo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-07 14:53:03 [post_modified_gmt] => 2017-07-07 10:53:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144360 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 84394 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-10-27 10:56:14 [post_date_gmt] => 2016-10-27 06:56:14 [post_content] => ჯგუფმა "მგზავრები" ახლახან დაასრულა რიგით მეექვსე ალბომზე მუშაობა. მისი სახელწოდებაა "იასამანი". ალბომს, რომელმაც 14 ახალი კომპოზიცია გააერთიანა, პირველად უკრაინელ მსმენელს წარუდგენენ, შემდეგ კი პრეზენტაცია რუსეთში შედგება. ჯგუფი ამჟამად მოსკოვში იმყოფება, სადაც 26 ოქტომბერს ივან ურგანტის შოუში მიიღეს მონაწილეობა. როგორც ცნობილი იუმორისტული შოუს წამყვანმა აღნიშნა, წელს ყველაზე პოპულარულ ქართულ მუსიკალურ კოლექტივს 10 წელი უსრულდება, ჯერ 19 ნოემბერს - მოსკოვში, შემდეგ კი 25 ნოემბერს, სანქტ-პეტერბურგში, კლუბებში, მათი ალბომის პრეზენტაცია შედგება. წამყვანის გამოცხადების შემდეგ სცენაზე "მგზავრები" გამოჩნდა. ჯგუფმა პუბლიკა მალე აიყოლია და შეასრულა სიმღერა "ძალა ერთობაშია". ბიჭები მოსკოვიდან უკრაინაში გაემგზავრებიან, სადაც 13 ნოემბერს "იასამანის" პრეზენტაცია შედგება. [video width="1280" height="720" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2016/10/b19b13bd-2f23-4d32-9f3a-3bbe9b765370_VU-20161026-5_3800.mp4"][/video]