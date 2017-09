დავით საყვარელიძეს საზღვრის უკანონოდ – ჯგუფურად გადაკვეთის ორგანიზებას ედავებიან

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => davit-sayvarelidze [1] => ukraineli-samartaldamcvelebi [2] => oqmi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 163851 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => davit-sayvarelidze [1] => ukraineli-samartaldamcvelebi [2] => oqmi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 163851 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 82 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => davit-sayvarelidze [1] => ukraineli-samartaldamcvelebi [2] => oqmi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => davit-sayvarelidze [1] => ukraineli-samartaldamcvelebi [2] => oqmi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (163851) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (82,19214,19213) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 138733 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-14 19:31:43 [post_date_gmt] => 2017-06-14 15:31:43 [post_content] => უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო დიდი ხანია აქტიურ მოლაპარაკებებს მართავს ბიძინა ივანიშვილთან მიხეილ სააკაშვილის საქართველოში ექსტრადირების შესახებ, - ამის შესახებ უკრაინის გენერალური პროკურორის ყოფილმა მოადგილემ დავით საყვარელიძემ განაცხადა. მისივე თქმით, სააკაშვილის და პოროშენკოს ღირებულებათა ბაზა განსხვავდება და აღნიშნა, რომ პეტრო პოროშენკო არ იწვოდა სურვილით, შეეშვა სააკაშვილი უკრაინის პოლიტიკაში. [post_title] => დავით საყვარელიძის ინფორმაციით, პეტრო პოროშენკო დიდი ხანია აქტიურ მოლაპარაკებებს მართავს ბიძინა ივანიშვილთან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => davit-sayvarelidzis-informaciit-petro-poroshenko-didi-khania-aqtiur-molaparakebebs-martavs-bidzina-ivanishviltan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-14 19:31:43 [post_modified_gmt] => 2017-06-14 15:31:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138733 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 107033 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-02-08 07:41:24 [post_date_gmt] => 2017-02-08 03:41:24 [post_content] => საქართველოს მთავარი პროკურორის ყოფილი მოადგილის, დავით საყვარელიძის თქმით, ლაშა ნაცვლიშვილი მის მეგობარს ბიძინა ივანიშვილის ფარულ ჩანაწერებს სთავაზობდა რამდენიმე მილიონის სანაცვლოდ. ამის შესახებ საყვარელიძემ „რუსთავი 2“-ის გადაცემა „არჩევანში“ უკრაინიდან ჩართვისას ისაუბრა. „მას შემდეგ რაც განაწყენებული და გაგდებული იყო ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმზე, რამდენიმე მილიონის სანაცვლოდ შემოგვთავაზა გვეყიდა ბიძინა ივანიშვილის სატელეფონო ჩანაწერების და ფარული ჩანაწერების ამსახველი აუდიო მასალა,“ - აცხადებს დავით საყვარელიძე. ამავე გადაცემაში კი „რუსთავი 2“-ის გენერალურმა დირექტორმა განაცხადა, რომ თავად არის „ის მეგობარი, რომელზეც საყვარელიძე საუბრობდა“. ნიკა გვარამიას თქმით, ჟენევაში ლაშა ნაცვლიშვილმა მასთან შეხვედრის სურვილი გამოთქვა. მას ლაშა ნაცვლიშვილმა უთხრა, რომ ნიკას წინააღმდეგ აღძრული საქმე „მოგონილია“. საუბარია იმ საქმეზე, რომელიც გვარამიას წინაღმდეგ აღძრული იყო 2013 წელს და რომელშიც საბოლოოდ გამართლდა. „მას ეს მასალები აქვს შენახული დღემდე ერევანში. ასე მითხრა, ყოველ შემთხვევაში, რომ მის მეგობართან ინახება ეს მასალები ერევანში, დიდი რაოდენობით და მათ შორის არის ბიძინა ივანიშვილის უკანონო მოსმენებიც, ერთ-ერთი მათგანი მან მომასმენინა. მე ბოლომდე არ მისმენია, მაგრამ მან უბრალოდ დამარწმუნა, რომ ამგვარი მასალები აქვს. ის ესაუბრებოდა თავის თანამშრომელს... და მითხრა, რომ ეს დაჯდება რამდენიმე მილიონი დოლარი,“ - აცხადებს ნიკა გვარამია. [post_title] => ნიკა გვარამია : ფარული ჩანაწერებს ივანიშვილზე ლაშა ნაცვლიშვილი ერევანში ინახავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nika-gvaramia-faruli-chanawerebs-ivanishvilze-lasha-nacvlishvili-erevanshi-inakhavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-08 07:41:24 [post_modified_gmt] => 2017-02-08 03:41:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=107033 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 106970 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-02-07 16:27:38 [post_date_gmt] => 2017-02-07 12:27:38 [post_content] => „ეს არის უნამუსობა, არაკაცობა და სისხლის სამართლის დანაშაული,“- ასე შეაფასა დავით საყვარელიძემ მოსამართლეებზე შესაძლო ზეწოლის შესახებ პროკურატურის მიერ დღეს გავრცელებული განცხადება. დავით საყვარელიძე უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას კომიკურს და ტრაგიკულს უწოდებს. „კომიკური და ტრაგიკულში გადავიდა ეს ყველაფერი. ძალიან გული მწყდება, რომ სიმწრით ნაშენები ქვეყანა და ინსტიტუტები პრიმიტიული, გონებაშეზღუდული და ბოროტი ადამიანების ხელში აღმოჩნდა. ერთი უზუსტობა დაუშვა პროკურორმა, თავიდან მშვილდისრით ვაპირებდი წერილის ტყორცნას, შემდეგ მტრედებს გავატანე, მალე რომ მიეტანათ, ესეც უნდა დაემატებინათ და სრული სურათი დაიხატებოდა,“- აღნიშნა საყვარელიძემ. დავით საყვარელიძე საქმეში სუს-ის ჩართულობაზე საუბრობს. „უნამუსობა და სისხლის სამართლის დანაშაულია, რასაც ისინი აკეთებენ, ამას ჰქვია სისხლის სამართლის დანაშულის მასალების, მტკიცებულებების გაყალბება, ამაზეა ცალკე მუხლი, ადრე თუ გვიან ეს მუხლი უნდა გააქტიურდეს, რომ ეს სისტემები და ინსტიტუტები არ იყოს მართული პოლიტიკური ჯგუფების მიერ,“- განაცხადა დავით საყვარელიძემ. საყვარელიძის განცხადებით, ის მოსამართლეებზე შესაძლო ზეწოლის საქმეზე არ დაუკითხავთ. „სატელევიზიო კომუნიკაცია აქვს საქართველოს პროკურატურას ჩემთან. ფალსიფიცირებული, ბრიყვული თხზულებების მეშვეობით, შევარდნაძისდროინდელი უშიშროება და პროკურატურა ამას არ იზამდა, არ იკადრებდა. სამარცხვინოა, პირში ვეტყვი, როცა ვნახავ ყველა იმ პროკურორს, რომლებიც მე კარგად მიცნობენ, ვინც დღეს გამოაცხადა, მისი ხელმძღვანელები, შოთაძე, გაბიტაშვილი, ეს არის უნამუსობა, არაკაცობა და სისხლის სამართლის დანაშაული,“ - განაცხადა დავით საყვარელიძემ. წყარო "რუსთავი 2" [post_title] => თავიდან მშვილდისრით ვაპირებდი წერილის ტყორცნას, შემდეგ მტრედებს გავატანე - დავით სიხარულიძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tavidan-mshvildisrit-vapirebdi-werilis-tyorcnas-shemdeg-mtredebs-gavatane-davit-sikharulidze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-07 16:27:38 [post_modified_gmt] => 2017-02-07 12:27:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=106970 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 138733 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-14 19:31:43 [post_date_gmt] => 2017-06-14 15:31:43 [post_content] => უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო დიდი ხანია აქტიურ მოლაპარაკებებს მართავს ბიძინა ივანიშვილთან მიხეილ სააკაშვილის საქართველოში ექსტრადირების შესახებ, - ამის შესახებ უკრაინის გენერალური პროკურორის ყოფილმა მოადგილემ დავით საყვარელიძემ განაცხადა. მისივე თქმით, სააკაშვილის და პოროშენკოს ღირებულებათა ბაზა განსხვავდება და აღნიშნა, რომ პეტრო პოროშენკო არ იწვოდა სურვილით, შეეშვა სააკაშვილი უკრაინის პოლიტიკაში. [post_title] => დავით საყვარელიძის ინფორმაციით, პეტრო პოროშენკო დიდი ხანია აქტიურ მოლაპარაკებებს მართავს ბიძინა ივანიშვილთან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => davit-sayvarelidzis-informaciit-petro-poroshenko-didi-khania-aqtiur-molaparakebebs-martavs-bidzina-ivanishviltan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-14 19:31:43 [post_modified_gmt] => 2017-06-14 15:31:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138733 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 7 [max_num_pages] => 3 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 685cfe7e55f253bd163a17f3f17de0ba [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )