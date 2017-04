დავით უსუფაშვილი პოლიტიკაში ბრუნდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => davit-usufashvili [1] => respublikuri-partia [2] => akhali-politikuri-partia [3] => usufashvili-politikashi-brundeba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123368 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => davit-usufashvili [1] => respublikuri-partia [2] => akhali-politikuri-partia [3] => usufashvili-politikashi-brundeba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123368 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 283 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => davit-usufashvili [1] => respublikuri-partia [2] => akhali-politikuri-partia [3] => usufashvili-politikashi-brundeba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => davit-usufashvili [1] => respublikuri-partia [2] => akhali-politikuri-partia [3] => usufashvili-politikashi-brundeba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (123368) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (14886,283,3345,14887) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 122679 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-04-13 19:16:57 [post_date_gmt] => 2017-04-13 15:16:57 [post_content] => საქართველოს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი თბილისის მერობის კანდიდატს უახლოეს დღეებში დაასახელებს. უსუფაშვილის თქმით, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობისთვის კანდიდატიც უკვე შერჩეულია. უსუფაშვილი პარტიის ფორმირების გრაფიკსა და არჩევნებში მონაწილეობის ფორმატზე დაახლოებით 10 დღეში პრესკონფერენციაზე ისაუბრებს. ”აქტიურად მივიღებ არჩევნებში მონაწილეობას. ეს მონაწილეობა იქნება იმ კონტექსტში, რომ პოლიტიკური ძალა მოემზადება 2020 წლის არჩევნებისთვის, ასევე მერობის კანდიდატთან დაკავშირებით კანდიდატურად კონკრეტულ პიროვნებას დავასახელებ. მე ვიქნები თუ სხვა, ამას მომავალში გაიგებთ”, - განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. დავით უსუფაშვილი თბილისის მერობის კანდიდატს უახლოეს დღეებში დაასახელებს "თემა ძალიან ფეთქებად საშიში გახდა. თუ ვინმე ხელისუფლებაში იფიქრებს სტრასბურგის გადაწყვეტილების შემოვლითი გზით იგნორირებას, ეს იქნება კიდევ უფრო დიდი პრობლემების დასაწყისი და ზოგადად, მე თქვენი სახანძრო უსაფრთხოების სამსახურს ვურჩევდი იყოს განსაკუთრებით ყურადღებით, რადგან გვახსოვს ქიბარ ხალვაშთან დაკავშირებულ ქონებრივ დავებთან მის ქონებას თუ სხვის მიერ მისთვის წართმეულ ქონებას თვით აალების მიდრეკილება აქვს ხოლმე. ამიტომ, მე მინდა დაზღვეული ვიყოთ რაიმე სერიოზული გართულებებისგან . ეს იქნება მთავრობის უგუნურობა თუ რაღაც ამ ტიპის მოვლენები," - განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. უსუფაშვილი "რუსთავი 2"-ს : თქვენს სახანძრო უსაფრთხოების სამსახურს ვურჩევდი, იყოს ყურადღებით

თქვენ სახანძრო უსაფრთხოების სამსახურს ვურჩევდი, იყოს განსაკუთრებით ყურადღებით - ამ განცხადებით, საქართველოს პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა, "რუსთავი 2"-ის ჟურნალისტს მიმართა. უსუფაშვილი ხელისუფლების წარმომადგენელთა მიერ სამაუწყებლო კომპანიასა და სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებასთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებებს გამოეხმაურა და თქვა, რომ ვითარება "ფეთქებად საშიში" გახდა. მისი თქმით, ქიბარ ხალვაშთან დაკავშირებულ ქონებრივ დავებს, მის ქონებას თუ სხვის მიერ მისთვის წართმეულ ქონებას თვით აალების მიდრეკილება აქვს. უსუფაშვილის განცხადებით, თუ ხელისუფლება სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების იგნორირებაზე იფიქრებს, ეს იქნება კიდევ უფრო დიდი პრობლემის დასაწყისი. [post_title] => საპატრიარქოს დაფინანსება – შეიცვლება თუ არა არსებული მიდგომა? საქართველოს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი თბილისის მერობის კანდიდატს უახლოეს დღეებში დაასახელებს. უსუფაშვილის თქმით, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობისთვის კანდიდატიც უკვე შერჩეულია. უსუფაშვილი პარტიის ფორმირების გრაფიკსა და არჩევნებში მონაწილეობის ფორმატზე დაახლოებით 10 დღეში პრესკონფერენციაზე ისაუბრებს. "აქტიურად მივიღებ არჩევნებში მონაწილეობას. ეს მონაწილეობა იქნება იმ კონტექსტში, რომ პოლიტიკური ძალა მოემზადება 2020 წლის არჩევნებისთვის, ასევე მერობის კანდიდატთან დაკავშირებით კანდიდატურად კონკრეტულ პიროვნებას დავასახელებ. მე ვიქნები თუ სხვა, ამას მომავალში გაიგებთ", - განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. დავით უსუფაშვილი თბილისის მერობის კანდიდატს უახლოეს დღეებში დაასახელებს