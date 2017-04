დავით უსუფაშვილი თბილისის მერობის კანდიდატს უახლოეს დღეებში დაასახელებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => davit-usufashvili [1] => merobis-kandidati [2] => partiis-formireba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122679 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => davit-usufashvili [1] => merobis-kandidati [2] => partiis-formireba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122679 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 283 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => davit-usufashvili [1] => merobis-kandidati [2] => partiis-formireba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => davit-usufashvili [1] => merobis-kandidati [2] => partiis-formireba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (122679) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (283,14784,14785) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 115150 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-03-15 12:44:13 [post_date_gmt] => 2017-03-15 08:44:13 [post_content] => თქვენ სახანძრო უსაფრთხოების სამსახურს ვურჩევდი, იყოს განსაკუთრებით ყურადღებით - ამ განცხადებით, საქართველოს პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა, "რუსთავი 2"-ის ჟურნალისტს მიმართა. უსუფაშვილი ხელისუფლების წარმომადგენელთა მიერ სამაუწყებლო კომპანიასა და სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებასთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებებს გამოეხმაურა და თქვა, რომ ვითარება "ფეთქებად საშიში" გახდა. მისი თქმით, ქიბარ ხალვაშთან დაკავშირებულ ქონებრივ დავებს, მის ქონებას თუ სხვის მიერ მისთვის წართმეულ ქონებას თვით აალების მიდრეკილება აქვს. უსუფაშვილის განცხადებით, თუ ხელისუფლება სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების იგნორირებაზე იფიქრებს, ეს იქნება კიდევ უფრო დიდი პრობლემის დასაწყისი. "თემა ძალიან ფეთქებად საშიში გახდა. თუ ვინმე ხელისუფლებაში იფიქრებს სტრასბურგის გადაწყვეტილების შემოვლითი გზით იგნორირებას, ეს იქნება კიდევ უფრო დიდი პრობლემების დასაწყისი და ზოგადად, მე თქვენი სახანძრო უსაფრთხოების სამსახურს ვურჩევდი იყოს განსაკუთრებით ყურადღებით, რადგან გვახსოვს ქიბარ ხალვაშთან დაკავშირებულ ქონებრივ დავებთან მის ქონებას თუ სხვის მიერ მისთვის წართმეულ ქონებას თვით აალების მიდრეკილება აქვს ხოლმე. ამიტომ, მე მინდა დაზღვეული ვიყოთ რაიმე სერიოზული გართულებებისგან . ეს იქნება მთავრობის უგუნურობა თუ რაღაც ამ ტიპის მოვლენები," - განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. [post_title] => უსუფაშვილი "რუსთავი 2"-ს : თქვენს სახანძრო უსაფრთხოების სამსახურს ვურჩევდი, იყოს ყურადღებით [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => usufashvili-rustavi-2-s-tqvens-sakhandzro-usafrtkhoebis-samsakhurs-vurchevdi-iyos-yuradghebit [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-15 12:44:13 [post_modified_gmt] => 2017-03-15 08:44:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=115150 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 99795 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-01-03 12:57:01 [post_date_gmt] => 2017-01-03 08:57:01 [post_content] => გიორგი მარგველაშვილი არ აკეთებს კომენტარს დავით უსუფაშვილის განცხადებაზე, რომ პრეზიდენტი ვადაზე ადრე გადადგება. "ჯერ ერთი, საკითხავია, რამდენად არის განსახილველი ეს საკითხი და მეორე, თუ კონკრეტულად გაინტერესებთ, ამ საკითხთან დაკავშირებით არ მაქვს კომენტარი. გინდათ, რომ პრეზიდენტმა გააკეთოს კომენტარი ვიღაცის კომენტარზე?არასწორად მისვამთ კითხვას. მე კომენტარს ვიღაცის კომენტარზე არ გავაკეთებ. არ მაქვს კომენტარი, არ არის განსახილველი საკითხი. არ მინდა კომენტარის გაკეთება თემაზე, რომელიც არ არის საკომენტარო",- განაცხადა პრეზიდენტმა. "რესპუბლიკელების"ყოფილმა ლიდერმა და პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ "კვირის პალიტრასთან" განაცხადა, რომ თუკი ”ქართული ოცნება” პრეზიდენტის არაპირდაპირი არჩევის წესის შემოღებას გადაწყვეტს, შესაძლოა, პრეზიდენტმა ქართველ ხალხს მიმართოს: ”ოცნება” პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევის უფლებას გართმევთ, მე უძლური ვარ ამ ცვლილებებს წინააღმდეგობა გავუწიო, თუმცა გადავდგები და სანამ ცვლილებები ძალაში შესულა, გაძლევთ შანსს, პრეზიდენტი კიდევ ერთხელ აირჩიოთ და კიდევ ხუთი წელი - 2022 წლამდე გყავდეთ თქვენს მიერ არჩეული პრეზიდენტი”. უსუფაშვილის აზრით, ეს შეიძლება ივნისში მოხდეს, როცა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტს განსაზღვრავს. [post_title] => "კომენტარს ვიღაცის კომენტარზე არ გავაკეთებ," - პრეზიდენტი უსუფაშვილის განცხადებაზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => komentars-vighacis-komentarze-ar-gavaketeb-prezidenti-usufashvilis-ganckhadebaze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-03 12:57:01 [post_modified_gmt] => 2017-01-03 08:57:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=99795 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 99752 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-01-03 10:42:40 [post_date_gmt] => 2017-01-03 06:42:40 [post_content] => დავით უსუფაშვილი ვარაუდობს, რომ საქართველოს პრეზიდენტი ვადამდე გადადგება. „რესპუბლიკელების“ ყოფილმა ლიდერმა ამის შესახებ „კვირის პალიტრასთან“ საუბრისას განაცხადა. „თუკი ”ქართული ოცნება” პრეზიდენტის არაპირდაპირი არჩევის წესის შემოღებას გადაწყვეტს, შესაძლოა პრეზიდენტმა ქართველ ხალხს მიმართოს: ”ოცნება” პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევის უფლებას გართმევთ, მე უძლური ვარ ამ ცვლილებებს წინააღმდეგობა გავუწიო, თუმცა გადავდგები და სანამ ცვლილებები ძალაში შესულა, გაძლევთ შანსს, პრეზიდენტი კიდევ ერთხელ აირჩიოთ და კიდევ ხუთი წელი - 2022 წლამდე გყავდეთ თქვენს მიერ არჩეული პრეზიდენტი”. უსუფაშვილის აზრით, ეს შეიძლება ივნისში მოხდეს, როცა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტს განსაზღვრავს. [post_title] => პრეზიდენტი, სავარაუდოდ, ივნისში გადადგება - დავით უსუფაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => prezidenti-savaraudod-ivnisshi-gadadgeba-davit-usufashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-03 10:43:45 [post_modified_gmt] => 2017-01-03 06:43:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=99752 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 115150 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-03-15 12:44:13 [post_date_gmt] => 2017-03-15 08:44:13 [post_content] => თქვენ სახანძრო უსაფრთხოების სამსახურს ვურჩევდი, იყოს განსაკუთრებით ყურადღებით - ამ განცხადებით, საქართველოს პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა, "რუსთავი 2"-ის ჟურნალისტს მიმართა. უსუფაშვილი ხელისუფლების წარმომადგენელთა მიერ სამაუწყებლო კომპანიასა და სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებასთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებებს გამოეხმაურა და თქვა, რომ ვითარება "ფეთქებად საშიში" გახდა. მისი თქმით, ქიბარ ხალვაშთან დაკავშირებულ ქონებრივ დავებს, მის ქონებას თუ სხვის მიერ მისთვის წართმეულ ქონებას თვით აალების მიდრეკილება აქვს. უსუფაშვილის განცხადებით, თუ ხელისუფლება სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების იგნორირებაზე იფიქრებს, ეს იქნება კიდევ უფრო დიდი პრობლემის დასაწყისი. "თემა ძალიან ფეთქებად საშიში გახდა. თუ ვინმე ხელისუფლებაში იფიქრებს სტრასბურგის გადაწყვეტილების შემოვლითი გზით იგნორირებას, ეს იქნება კიდევ უფრო დიდი პრობლემების დასაწყისი და ზოგადად, მე თქვენი სახანძრო უსაფრთხოების სამსახურს ვურჩევდი იყოს განსაკუთრებით ყურადღებით, რადგან გვახსოვს ქიბარ ხალვაშთან დაკავშირებულ ქონებრივ დავებთან მის ქონებას თუ სხვის მიერ მისთვის წართმეულ ქონებას თვით აალების მიდრეკილება აქვს ხოლმე. ამიტომ, მე მინდა დაზღვეული ვიყოთ რაიმე სერიოზული გართულებებისგან . ეს იქნება მთავრობის უგუნურობა თუ რაღაც ამ ტიპის მოვლენები," - განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. [post_title] => უსუფაშვილი "რუსთავი 2"-ს : თქვენს სახანძრო უსაფრთხოების სამსახურს ვურჩევდი, იყოს ყურადღებით [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => usufashvili-rustavi-2-s-tqvens-sakhandzro-usafrtkhoebis-samsakhurs-vurchevdi-iyos-yuradghebit [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-15 12:44:13 [post_modified_gmt] => 2017-03-15 08:44:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=115150 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 50 [max_num_pages] => 17 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 6d65a75adafd71e3a63fff6f554e62c8 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )