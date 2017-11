დედა სიდონია: საკმაოდ მძიმე დიაგნოზი დამისვეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => deda-sidonia [1] => monazoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186433 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => deda-sidonia [1] => monazoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186433 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2234 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => deda-sidonia [1] => monazoni ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => deda-sidonia [1] => monazoni ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (186433) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2234,21132) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 132309 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-19 12:06:48 [post_date_gmt] => 2017-05-19 08:06:48 [post_content] => დეკანოზ გიორგი მამალაძის მიმართ წაყენებული ბრალი შეთითხნილია და ამან საპატრიარქოს იმიჯზეც უკვე იმოქმედა, ამის შესახებ „ციანიდის საქმეზე“ სასამართლო პროცესის დაწყებამდე დედა სიდონიამ განაცხადა. ის მიიჩნევს, რომ პროცესი საჯარო უნდა იყოს, როგორც ამას დაკავებული დეკანოზი, გიორგი მამალაძე ითხოვს. „რაც უსიამოვნო იყო, ყველაფერი გასაჯაროვდა. ასე რომ, რადგან თვითონ მამა გიორგი ითხოვს, ანგარიში უნდა გავუწიოთ და საჯარო იყოს სხდომა, სხდომის დახურვამ შეიძლება უფრო მეტი კითხვა დატოვოს“, - განაცხადა დედა სიდონიამ. საქალაქო სასამართლოში ე.წ. ციანიდის საქმის არსებითი განხილვა 12:00 საათზე დაიწყება. პროკურატურა მოითხოვს, საქმეზე სასამართლო განხილვები მთლიანად დაიხუროს. პროკურორ ზვიად გუბელაძის თქმით, მოსამართლის წინაშე შუამდგომლობას დააყენებს. “ჩვენი თვითმიზანი არასდროს ყოფილა აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე საზოგადოებისთვის დაგვემალა ინფორმაცია. ამის ერთ-ერთი დასტური ისიცაა, რომ ჩვენ საჯაროდ გამოვაქვეყნეთ მტკიცებულებების უპრეცედენტო რაოდენობა. თუმცა წინასასამართლო სხდომაზე არსებობდა მართლმსაჯულებისთვის ხელის შეშლის საფრთხე, პროცესის მონაწილე ადამიანებისთვის ხელის შეშლის საფრთხე, პროცესის მონაწილეთა უსაფრთხოების საკითხები, ვინაიდან გარკვეულ ნაწილზე სპეციალური ღონისძიებები ხორციელდება. ასევე საქმეში არის ბრალდებულის პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაცია. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვიშუამდგომლეთ, რომ პროცესი დახურულ რეჟიმში წარიმართოს”, - განაცხადა ზვიად გუბელაძემ. 2 დეკემბერს ბერლინში, საქართველოს საელჩოში, დედა სიდონიასა და არქიტექტორ-დიზაინერ რამაზ კიკნაძის ხელნაკეთი სამკაულების კოლექციის ერთობლივი პრეზენტაცია მოეწყობა. „კომუნიკაცია ფერების სამყაროში" - ახალ კოლექციაში ძველი ისტორიული ელემენტები და დეტალები თანამედროვე ფორმით არის წარმოჩენილი. ღონისძიებას დიპლომატიური კორპუსისა და ბერლინში მცხოვრები ქართული დიასპორის წარმომადგენლები დაესწრებიან. დედა სიდონიას ხელნაკეთი სამკაულების გამოფენა 5-6 დეკემბერს ვენაშიც გაიმართება. გამოფენას გოგი ოქროპირიძის სახელოსნო უმასპინძლებს. ხოლო 10 დეკემბერს, დედა სიდონიას ახალი კოლექციის პრეზენტაცია ქალაქ ბიბერახში შედგება. დეკანოზ გიორგი მამალაძის მიმართ წაყენებული ბრალი შეთითხნილია და ამან საპატრიარქოს იმიჯზეც უკვე იმოქმედა, ამის შესახებ „ციანიდის საქმეზე" სასამართლო პროცესის დაწყებამდე დედა სიდონიამ განაცხადა. ის მიიჩნევს, რომ პროცესი საჯარო უნდა იყოს, როგორც ამას დაკავებული დეკანოზი, გიორგი მამალაძე ითხოვს. „რაც უსიამოვნო იყო, ყველაფერი გასაჯაროვდა. ასე რომ, რადგან თვითონ მამა გიორგი ითხოვს, ანგარიში უნდა გავუწიოთ და საჯარო იყოს სხდომა, სხდომის დახურვამ შეიძლება უფრო მეტი კითხვა დატოვოს", - განაცხადა დედა სიდონიამ. საქალაქო სასამართლოში ე.წ. ციანიდის საქმის არსებითი განხილვა 12:00 საათზე დაიწყება. პროკურატურა მოითხოვს, საქმეზე სასამართლო განხილვები მთლიანად დაიხუროს. პროკურორ ზვიად გუბელაძის თქმით, მოსამართლის წინაშე შუამდგომლობას დააყენებს. "ჩვენი თვითმიზანი არასდროს ყოფილა აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე საზოგადოებისთვის დაგვემალა ინფორმაცია. ამის ერთ-ერთი დასტური ისიცაა, რომ ჩვენ საჯაროდ გამოვაქვეყნეთ მტკიცებულებების უპრეცედენტო რაოდენობა. თუმცა წინასასამართლო სხდომაზე არსებობდა მართლმსაჯულებისთვის ხელის შეშლის საფრთხე, პროცესის მონაწილე ადამიანებისთვის ხელის შეშლის საფრთხე, პროცესის მონაწილეთა უსაფრთხოების საკითხები, ვინაიდან გარკვეულ ნაწილზე სპეციალური ღონისძიებები ხორციელდება. ასევე საქმეში არის ბრალდებულის პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაცია. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვიშუამდგომლეთ, რომ პროცესი დახურულ რეჟიმში წარიმართოს", - განაცხადა ზვიად გუბელაძემ. 