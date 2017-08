დედაქალაქს დამატებით 8 ახალი დასუფთავების მანქანა ემსახურება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilservis-jgufi [1] => dasuftaveba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151696 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilservis-jgufi [1] => dasuftaveba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151696 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3129 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tbilservis-jgufi [1] => dasuftaveba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tbilservis-jgufi [1] => dasuftaveba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (151696) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8634,3129) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 147432 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-19 11:29:08 [post_date_gmt] => 2017-07-19 07:29:08 [post_content] => შპს „თბილსერვის ჯგუფი“ დედაქალაქის მასშტაბით არსებული ძეგლების მორეცხვით სამუშაოებს განაგრძობს. ამ ეტაპზე რუსთაველის გამზირზე მდებარე „ილიას და აკაკის ძეგლი“ სპეციალური ტექნიკის დახმარებით, ე.წ „კერხერის“ აპარატით მოირეცხა. აღნიშნული სამუშაოები თბილისის სხვადასხვა რაიონში ეტაპობრივად განხორციელდება. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="147439,147433,147440,147434,147435,147436,147437,147438"] [post_title] => "ილიას და აკაკის ძეგლი" კერხერით მოირეცხა (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ilias-da-akakis-dzegli-kerkherit-moireckha-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-19 11:29:40 [post_modified_gmt] => 2017-07-19 07:29:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147432 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 142589 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-30 16:43:55 [post_date_gmt] => 2017-06-30 12:43:55 [post_content] => შპს „თბილსერვის ჯგუფმა“ ახალი ტექნიკა შეიძინა. თბილისის მერიის ინფორმაციით, დასუფთავებისთვის განკუთვნილი მანქანები დედაქალაქის მასშტაბით განთავსებული ნაგავშემკრები კონტეინერების დასაცლელად გამოიყენება და მოძველებულ, მწყობრიდან გამოსულ ტექნიკას ჩაანაცვლებს. 29 ერთეული მძიმე ტექნიკიდან კონტრაქტორმა კომპანიამ 15 მანქანა შპს „თბილსერვის ჯგუფს“ უკვე მიაწოდა. სექტემბრის შუა რიცხვებამდე კი ქალაქში, ეტაპობრივად, დარჩენილი ნაწილიც შემოვა. ახალი ტექნიკის პრეზენტაციას დღეს თბილისის მერი დავით ნარმანია, შპს „თბილსერვის ჯგუფის“ ხელმძღვანელები და თანამშრომლები დაესწრნენ. [post_title] => თბილისს ახალი ტექნიკა დაასუფთავებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbiliss-akhali-teqnika-daasuftavebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-30 17:01:59 [post_modified_gmt] => 2017-06-30 13:01:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142589 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 133201 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-22 17:04:13 [post_date_gmt] => 2017-05-22 13:04:13 [post_content] => ერთი თვის განმავლობაში, (20 აპრილიდან 21 მაისის ჩათვლით) თბილისის ქუჩებში, ნაგვის დაყრისთვის 411 ადამიანი დაჯარიმდა. როგორც "ფორტუნას" თბილსერვის ჯგუფში განუცხადეს, დაჯარიმებულებიდან 151 უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. საჯარიმო თანხის ოდენობამ მთლიანობაში 42 710 ლარი შეადგინა. საჯარიმო ოქმების უმეტესობა, თბილსერვის ჯგუფის ინსპექტორებმა, 2 კილოგრამამდე ნარჩენის დაყრაზე გამოწერეს. 2 კგ–მდე მეტი ნარჩენის გადაყრაზე კი 33 ადამიანი დაჯარიმდა. დაჯარიმების ახალი სისტემა თბილისში 3 აპრილიდან ამოქმედდა, მანამდე თბილსერვის ჯგუფის ინსპექტორები მოქალაქეებს, ჯარიმების ამოქმედების შესახებ აფრთხილებდნენ. ამ ეტაპზე თბილისში 10 ინსპექტორთა ჯგუფი გადაადგილდება, ისინი ძირითადად, ცენტრალურ ქუჩებზე მოძრაობენ. როგორც "ფორტუნას" თბილსერვის ჯგუფში განუცხადეს, ჯერჯერობით, ინსპექტორების დამატება არ იგეგმება. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => 42 710 ლარი თბილისში ნაგვის დაყრისთვის: ერთი თვის შედეგები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 42-710-lari-tbilisshi-nagvis-dayristvis-erti-tvis-shedegebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-22 17:04:13 [post_modified_gmt] => 2017-05-22 13:04:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133201 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 147432 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-19 11:29:08 [post_date_gmt] => 2017-07-19 07:29:08 [post_content] => შპს „თბილსერვის ჯგუფი“ დედაქალაქის მასშტაბით არსებული ძეგლების მორეცხვით სამუშაოებს განაგრძობს. ამ ეტაპზე რუსთაველის გამზირზე მდებარე „ილიას და აკაკის ძეგლი“ სპეციალური ტექნიკის დახმარებით, ე.წ „კერხერის“ აპარატით მოირეცხა. აღნიშნული სამუშაოები თბილისის სხვადასხვა რაიონში ეტაპობრივად განხორციელდება. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="147439,147433,147440,147434,147435,147436,147437,147438"] [post_title] => "ილიას და აკაკის ძეგლი" კერხერით მოირეცხა (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ilias-da-akakis-dzegli-kerkherit-moireckha-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-19 11:29:40 [post_modified_gmt] => 2017-07-19 07:29:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147432 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 21 [max_num_pages] => 7 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 7c98e2327251dd2cf25a4e2c7c2a07cb [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )