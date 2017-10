დედოფლისწყაროში ავარიის შედეგად ორი ადამიანი გარდაიცვალა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => avtosagzao-shemtkhveva [2] => dedofliswyaro ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 173057 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => avtosagzao-shemtkhveva [2] => dedofliswyaro ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 173057 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 53 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => avtosagzao-shemtkhveva [2] => dedofliswyaro ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => avtosagzao-shemtkhveva [2] => dedofliswyaro ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (173057) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (53,55,5967) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 172374 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-08 11:27:30 [post_date_gmt] => 2017-10-08 07:27:30 [post_content] => ლონდონის ცენტრში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით სკოტლანდ-იარდმა ტერაქტის ვერსია გამორიცხა. გამოძიების ცნობით, მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევა იყო და ტერორიზმს არ უკავშირდება. შეგახსენებთ, გუშინ ლონდონში, კენსინგტონის რაიონში, ისტორიის მუზეუმის მახლობლად მსუბუქი ავტომობილი ტროტუარზე შევარდა და ფეხით მოსიარულეებს შეეჯახა. შემთხვევის შედეგად 11 ადამიანი დაშავდა. საავადმყოფოში 9 მათგანი გადაიყვანეს, თუმცა არც ერთის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. მანქანის მძღოლი სამართალდამცველებმა შემთხვევის ადგილზევე დააკავეს. ლონდონის ცენტრში მომხდარ ინციდენტი - სკოტლანდ-იარდმა ტერაქტის ვერსია გამორიცხა
რუსთავში ქვეითად მიმავალ მამაკაცს ავტომანქანა დაეჯახა
რუსთავში, მეგობრობის გამზირზე ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. ე.წ. „ზებრაზე" ქვეითად მიმავალ ახალგაზრდა მამაკაცს „მერსედესის" მარკის ავტომანქანა დაეჯახა. ადგილზე მობილიზებული იყვნენ საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟები და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა. ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაშავებული მამაკაცი მძიმე მდგომარეობაშია. ის კლინიკა „რუსთავში" გადაიყვანეს. ავარია კახეთში - ნასამხრალთან ავტომობილი ამობრუნდა
თელავში, ნასამხრალთან, სავარაუდოდ მაღალი სიჩქარით მოძრავი ავტომობილი ამობრუნდა. როგორც "ფორტუნას" შსს-ში განუცხადეს, შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. უწყებაში განმარტავენ, რომ ავტომობილის მძღოლი ადმინისტრაციული წესით დაჯარიმდა. 