დედოფლისწყაროში, ფერმაში გარდაცვლილი ახალშობილი იპოვეს

დღეს დილით რუსთავში ორი ჩვილი გარდაიცვალა. Inforustavi.ge-ს ინფორმაციით, ერთ თვემდე ბავშვების გარდაცვალების მიზეზი სუნთქვის უკმარისობა გახდა. კლინიკა "რუსთავის" ექიმის განმარტებით, ერთ შემთხვევაში სასწრაფო დახმარების ეკიპაჟს ბავშვი ერთი საათის გარდაცვლილი დახვდა. მეორე შემთხვევაში ჩვილი მშობლებმა კლინიკაში თავად მიყვანეს, თუმცა ამ შემთხვევაშიც, ბავშვი, კლინიკაში მიყვანამდე დაიღუპა. გვამებს ამ დროისთვის ექსპერტიზა უტარდება. https://www.youtube.com/watch?v=6c5SND-UiF4 Inforustavi.ge-ს ინფორმაციით, ერთ თვემდე ბავშვების გარდაცვალების მიზეზი სუნთქვის უკმარისობა გახდა. კლინიკა "რუსთავის" ექიმის განმარტებით, ერთ შემთხვევაში სასწრაფო დახმარების ეკიპაჟს ბავშვი ერთი საათის გარდაცვლილი დახვდა. მეორე შემთხვევაში ჩვილი მშობლებმა კლინიკაში თავად მიყვანეს, თუმცა ამ შემთხვევაშიც, ბავშვი, კლინიკაში მიყვანამდე დაიღუპა. გვამებს ამ დროისთვის ექსპერტიზა უტარდება. https://www.youtube.com/watch?v=6c5SND-UiF4 [post_title] => რუსთავში ორი ჩვილი გარდაიცვალა, ორივე სუნთქვის უკმარისობით [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rustavshi-ori-chvili-gardaicvala-orive-suntqvis-ukmarisobit [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-23 15:35:48 [post_modified_gmt] => 2017-05-23 11:35:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133522 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 69541 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-08-11 13:34:20 [post_date_gmt] => 2016-08-11 09:34:20 [post_content] => თბილისის ზღვასთან ჩვილის ცხედარი იპოვეს, ადგილზე სამართალდამცველები არიან მობილიზებული. შსს-ს ინფორმაციით, გამოძიება სსკ 116-ე მუხლით დაიწყო, რაც გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობას გულისხმობს. სხვა დეტალებზე სამინისტროში არ საუბრობენ. რუსთავში ორი ჩვილი გარდაიცვალა, ორივე სუნთქვის უკმარისობით