დედოფლისწყაროში, ქარსაფარი ზოლის დეგრადირებულ მონაკვეთზე 100 ძირი ხე დაირგო

"ჩვენი მიზანია, ხელი შევუწყოთ ენერგეტიკის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და ნარჩენების მართვის სექტორებში თანამედროვე კლიმატ-გონივრული ტექნოლოგიების დანერგვას, მდინარეების კალაპოტებსა თუ შავი ზღვის სანაპირო ზოლში ნაპირდაცვითი ღონისძიებების განხორციელებას, მაღალმთიან რეგიონებში წყალმოვარდნებისა და ღვარცოფების რისკის შემცირებას, აღმოსავლეთ საქართველოს რეგიონებში გაუდაბნოების წინააღმდეგ ბრძოლას და მაღალი რისკის ქვეშ მყოფი მოსახლეობის დაცვას", - აცხადებენ გარემოს დაცვის სამინისტროში. პარიზის შეთანხმება გარემოს დაცვისთვის უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა, რადგან მან გარდატეხა მოახდინა კლიმატის ცვლილებასთან ბრძოლის პროცესში. 2015 წლის 12 დეკემბერს პარიზის შეთანხმებაზე ხელმოწერით 195-მა ქვეყანამ პირველად აიღო ვალდებულება, რომ, ეკონომიკური განვითარების პარალელურად, შეამციროს კლიმატის ცვლილების გამომწვევი სათბურის გაზების გაფრქვევები და დაბალემისიიანი განვითარების გზით შეინარჩუნოს საშუალო წლიური გლობალური ტემპერატურის ზრდა 2oC-ის ფარგლებში. ამის გარეშე შეუძლებელი იქნება კლიმატის ცვლილების ისეთი უარყოფითი შედეგების შეჩერება, როგორებიცაა წყალდიდობები, მეწყერები, ზღვის დონის მატება, შტორმები, სანაპიროების წარეცხვა, მყინვარების დნობა, მტკნარი წყლის მარაგის შემცირება, გაუდაბნოების პროცესები, მოსავლიანი მიწების დეგრადაცია, ტყის საფარის შემცირება, ნალექების გახშირება, გვალვები, ზოგ ადგილებში პირიქით აცივება, ინფრასტრუქტურის დაზიანება და ადამიანური მსხვერპლი. პარიზის შეთანხმება საშუალებას იძლევა, თანამედროვე ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენებით დიდმა და პატარა, განვითარებულმა და განვითარებადმა ქვეყნებმა ერთობლივი ძალისხმევით ხელი შეუწყონ ჯანსაღ გარემოში ცხოვრებას, ენერგოუსაფრთხოებას, კონკურენტუნარიან წარმოებასა და მსოფლიოს მდგრად განვითარებას. შეგახსენებთ, რომ ამერიკა ამ ხელშეკრულებიდან გადის. ამის შესახებ ტრამპმა ცოტა ხნის წინ განაცხადა. "აშშ პარიზის კლიმატის შეთანხმებიდან გავა. ბიზნესისთვის, მომუშავეებისთვის, გადამხდელებისთვის და ზოგადად, ხალხისთვის ასე უფრო სამართლიანია", - განაცხადა ტრამპმა. მან ჩამოთვალა რამდენიმე სამუშაო ადგილი, რასაც ამერიკელები დაკარგავენ, თუ ამ შეთანხმებაში დარჩებიან. თეთრი სახლის ბაღიდან მის ლაივ სტრიმს უამრავი უარყოფითი ემოცია მოჰყვა. გარემოს დასაცავად მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების მიერ მიღწეული შეთანხმებიდან გასვლის პარალელურად, ტრამპმა განაცხადა, რომ ამერიკა ტრამპის ადმინისტრაციისფარგლებში, კვლავ იქნება სუფთა და ყველაზე ეკოლოგიური ქვეყანა დედამიწაზე. ტრამპის თქმით, სხვა ქვეყნები ზეიმობნდნენ, მაშინ როდესაც ამერიკამ ამ შეთანხმებას მოაწერა ხელი, რადგან ეს პაქტი ქვეყანას არახელსაყრელ პირობებში აყენებდა. "სხვა ქვეყნები სიხარულისგან გაგიჟდნენ. ჩვენ არ გვინდა რომ ამერიკას უცხო ქვეყნები დასცინოდნენ, ასე რომ გავდივართ", - განაცხადა ტრამპმა. ეს ინიციატივა ტრამპმა პრეზიდენტად არჩევამდეც გააჟღერა. პარიზში მიღებული შეთანხმება პირველია, რომელიც მდიდარსა და ღარიბ ქვეყნებს საერთო მიზნისთვის – კლიმატის დასაცავად აერთიანებს, თუმცა ნახშირბადის ემისიის წინააღმდეგ ქვეყნების ძალისხმევა ნებაყოფლობითია. თამთა უთურგაშვილი "ჩვენი მიზანია, ხელი შევუწყოთ ენერგეტიკის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და ნარჩენების მართვის სექტორებში თანამედროვე კლიმატ-გონივრული ტექნოლოგიების დანერგვას, მდინარეების კალაპოტებსა თუ შავი ზღვის სანაპირო ზოლში ნაპირდაცვითი ღონისძიებების განხორციელებას, მაღალმთიან რეგიონებში წყალმოვარდნებისა და ღვარცოფების რისკის შემცირებას, აღმოსავლეთ საქართველოს რეგიონებში გაუდაბნოების წინააღმდეგ ბრძოლას და მაღალი რისკის ქვეშ მყოფი მოსახლეობის დაცვას", - აცხადებენ გარემოს დაცვის სამინისტროში. პარიზის შეთანხმება გარემოს დაცვისთვის უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა, რადგან მან გარდატეხა მოახდინა კლიმატის ცვლილებასთან ბრძოლის პროცესში. 2015 წლის 12 დეკემბერს პარიზის შეთანხმებაზე ხელმოწერით 195-მა ქვეყანამ პირველად აიღო ვალდებულება, რომ, ეკონომიკური განვითარების პარალელურად, შეამციროს კლიმატის ცვლილების გამომწვევი სათბურის გაზების გაფრქვევები და დაბალემისიიანი განვითარების გზით შეინარჩუნოს საშუალო წლიური გლობალური ტემპერატურის ზრდა 2oC-ის ფარგლებში. ამის გარეშე შეუძლებელი იქნება კლიმატის ცვლილების ისეთი უარყოფითი შედეგების შეჩერება, როგორებიცაა წყალდიდობები, მეწყერები, ზღვის დონის მატება, შტორმები, სანაპიროების წარეცხვა, მყინვარების დნობა, მტკნარი წყლის მარაგის შემცირება, გაუდაბნოების პროცესები, მოსავლიანი მიწების დეგრადაცია, ტყის საფარის შემცირება, ნალექების გახშირება, გვალვები, ზოგ ადგილებში პირიქით აცივება, ინფრასტრუქტურის დაზიანება და ადამიანური მსხვერპლი. პარიზის შეთანხმება საშუალებას იძლევა, თანამედროვე ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენებით დიდმა და პატარა, განვითარებულმა და განვითარებადმა ქვეყნებმა ერთობლივი ძალისხმევით ხელი შეუწყონ ჯანსაღ გარემოში ცხოვრებას, ენერგოუსაფრთხოებას, კონკურენტუნარიან წარმოებასა და მსოფლიოს მდგრად განვითარებას. შეგახსენებთ, რომ ამერიკა ამ ხელშეკრულებიდან გადის. ამის შესახებ ტრამპმა ცოტა ხნის წინ განაცხადა. 