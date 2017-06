დეკანოზ გიორგი მამალაძეს სამღვდელო ხარისხი და საღმრთო ზიარება შეუჩერდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mama-giorgi-mamaladze [1] => meufe-dimitri [2] => ziarebis-shechereba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141746 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mama-giorgi-mamaladze [1] => meufe-dimitri [2] => ziarebis-shechereba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141746 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 13559 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mama-giorgi-mamaladze [1] => meufe-dimitri [2] => ziarebis-shechereba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mama-giorgi-mamaladze [1] => meufe-dimitri [2] => ziarebis-shechereba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (141746) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13559,16822,16823) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 127937 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-05 12:56:26 [post_date_gmt] => 2017-05-05 08:56:26 [post_content] => „საქმეში არსებულ აუდიო და ვიდეო მასალებში საზოგადოებისთვის ცნობილი პირები ფიგურირებენ“ - მოსამართლე ბადრი შონიას გადაწყვეტილებით „ციანიდის საქმეზე“ წინასასამართლო სხდომა სრულად დაიხურა. პატრიარქის მდივან-რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებული გიორგი მამალაძე ბრალს უარყოფს და სასამართლო სხდომების გასაჯაროებას ითხოვს. „ჩემი სურვილია სხდომა საჯარო იყოს, ბრალდებასთან დაკავშირებით დასამალი არაფერი მაქვს, აქ ჩემს პირად ცხოვრებას არ განიხილავენ“ - მიმართა მოსამართლეს დეკანოზმა. ამ დროისთვის სასამართლო სხდომა დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობს [post_title] => დეკანოზი მამალაძე ბრალს უარყოფს - რატომ დაიხურა „ციანიდის საქმის“ სასამართლო სხდომა? საქალაქო სასამართლომ სკანდალური „ციანიდის საქმის" განხილვა დაწყო. პატრიარქის მდივან-რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებული დეკანოზის, გიორგი მამალაძის ადვოკატი, დაკავებულისთვის სისხლის სამართლის დევნის შეწყვეტის და პატიმრობის გირაოთი შეცვლის შუამდგომლობებს დააყენებს. დაცვის მხარე, მკვლელობის მომზადების ნაწილში მუხლის გადაკვალიფიცირებასაც მოითხოვს, დღევანდელ პროცესზე ბრალდებული დეკანოზი და მისი ადვოკატები მიმართავენ მოსამართლეს, სხდომა არ დაიხუროს და საქმის განხილვა საჯაროდ მოხდეს. საქმის საჯარო განხილვის წინააღმდეგია პროკურორი ჯარჯი წიკლაური და სხდომის დახურვას ითხოვს. პროკურატურის მტკიცებით, დეკანოზის ბრალეულობის დასამტკიცებლად, საკმარისი მტკიცებულებები გააჩნიათ. პროცესს ესწრება საპატრიარქოს იურისტი, ედიშერ ქარჩავაც. მისი განმარტებით, სხდომას დაესწრება, როგორც დაინტერესებული პირი და არა იურიდიულ პროცესში ჩართული მხარე. პატრიარქის დაცვის ყოფილი უფროსის, სოსო ოხანაშვილის მიერ ქვეყნის დატოვებაში პრობლემას ვერ ხედავს პროკურატურა. პროკურორის განმარტებით, ოხანაშვილი საქმეში მოწმის სტატუსით იყო დაკითხული და ქვეყნის დატოვება კანონდარღვევას არ წარმოადგენს [post_title] => საქალაქო სასამართლომ „ციანიდის საქმის" განხილვა დაიწყო "მაშინ ტრავმა ჰქონდა ქალბატონ შორენას ფეხზე და თურმე, შეიძლებოდა, მას დაემზადებინა ტკივილგამაყუჩებელი მალამო, რომლის გამოყენებაც მას სურდა. შესაბამისად, მამა გიორგიმ, როდესაც მიმართა პარტნიორებს, მაშინ ოფიციალური პასუხი მოვიდა, თუ როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის შეძენა - მთელი რიგი პროცედურები იყო. როდესაც ეს ინფორმაცია მამა გიორგი მიაწოდა ქალბატონ შორენას, მან განუცხადა, რომ შხამი საჭირო აღარ იყო. სწორედ ამ შხამის შესაძენად მისცა 500$ ქალბატონმა შორენამ მას“ - განაცხადა მიხეილ რამიშვილმა გადაცემა "არჩევანის" ეთერში. ადვოკატი ამბობს, რომ ეს ფაქტი ციანიდის საქმეში გამოიყენეს და გველის შხამი ციანიდად მოიხსენიეს. თუმცა, როდესაც ფაქტების გადამოწმება მოხერხდა, მოწმემ თქვა, რომ "გველის შხამი და ციანიდი ერთი და იგივე მეგონაო." [post_title] => ვინ მისცა გიორგი მამალაძეს 500$ გველის შხამის შესაძენად? მამა გიორგი მამალაძის ადვოკატის, მიხეილ რამიშვილის განცხადებით, შორენა თეთრუაშვილმა დეკანოზ გიორგი მამალაძეს პირველად, 500$ გველის შხამის შესაძენად მისცა. როგორც ადვოკატი, დეკანოზზე დაყრდნობით ყვება, შორენა თეთრუაშვილს ფეხზე ტრავმა ჰქონდა და გველის შხამი მალამოს დასამზადებლად სჭირდებოდა. "მაშინ ტრავმა ჰქონდა ქალბატონ შორენას ფეხზე და თურმე, შეიძლებოდა, მას დაემზადებინა ტკივილგამაყუჩებელი მალამო, რომლის გამოყენებაც მას სურდა. შესაბამისად, მამა გიორგიმ, როდესაც მიმართა პარტნიორებს, მაშინ ოფიციალური პასუხი მოვიდა, თუ როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის შეძენა - მთელი რიგი პროცედურები იყო. როდესაც ეს ინფორმაცია მამა გიორგი მიაწოდა ქალბატონ შორენას, მან განუცხადა, რომ შხამი საჭირო აღარ იყო. სწორედ ამ შხამის შესაძენად მისცა 500$ ქალბატონმა შორენამ მას" - განაცხადა მიხეილ რამიშვილმა გადაცემა "არჩევანის" ეთერში. ადვოკატი ამბობს, რომ ეს ფაქტი ციანიდის საქმეში გამოიყენეს და გველის შხამი ციანიდად მოიხსენიეს. თუმცა, როდესაც ფაქტების გადამოწმება მოხერხდა, მოწმემ თქვა, რომ "გველის შხამი და ციანიდი ერთი და იგივე მეგონაო." [post_title] => ვინ მისცა გიორგი მამალაძეს 500$ გველის შხამის შესაძენად? [post_excerpt] => [post_status] => publish