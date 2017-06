დეკანოზი გიორგი მამალაძე საპატრიარქოს იურისტის წინააღმდეგ – ბრალდებული კომპენსაციას ითხოვს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dekanozi-giorgi-mamaladze [1] => cianidis-saqme [2] => mikheil-ramishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137446 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dekanozi-giorgi-mamaladze [1] => cianidis-saqme [2] => mikheil-ramishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137446 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 13161 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => dekanozi-giorgi-mamaladze [1] => cianidis-saqme [2] => mikheil-ramishvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => dekanozi-giorgi-mamaladze [1] => cianidis-saqme [2] => mikheil-ramishvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137446) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13167,13161,13376) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 135197 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-30 13:40:21 [post_date_gmt] => 2017-05-30 09:40:21 [post_content] => საქალაქო სასამართლოში ე.წ. ციანიდის საქმეზე სასამართლო სხდომის არსებითი განხილვა 9 ივნისამდე გადაიდო. ბრალდებულის ერთ-ერთი ადვოკატის, მიხეილ რამიშვილის ინფორმაციით, დეკანოზმა გიორგი მამალაძემ მოითხოვა, სახაზინო ადვოკატებთან ერთად სასამართლოს მიერ დანიშნული ადვოკატებიც დარჩენილიყვნენ. მოთხოვნა მოსამართლემ დააკმაყოფილა და ადვოკატებს საქმის მასალების გასაცნობად ვადა 9 ივნისადე მისცა. საქმის მასალების გასაცნობად დროის გამოყოფის შუამდგომლობა თავად სახაზინო ადვოკატებმაც დააყენეს. სახაზინო ადვოკატ პაატა მეხრიშვილის განცხადებით, უნდა გაეცნონ მრავალტომიან საქმის აუდიო და ვიდეო მასალებს, რათა ბრალდებული დეკანოზის უფლებები კერძო ადვოკატებთან ერთად სრულფასოვნად დაიცვან. დღევანდელი პროცესის 9 ივნისამდე გადადებას მიუღებლად მიიჩნევს სახელმწიფო ბრალდება. პროკურორ ჯარჯი წიკლაურის განცხადებით, ბრალდებულმა დეკანოზ გიორგი მამალაძემ შანსი არ გაუშვა ხელიდან, რომ პროცესი გაეჭიანურებინა. მისი თქმით, დეკანოზმა იცის, რომ საქმეში არსებული უტყუარი მტკიცებულებებით მისი ბრალეულობა დადასტურდება, ამიტომ ცდილობს, გააჭიანუროს მართლმსაჯულების პროცესი. დღევანდელ სხდომას უნდა დასწრებოდა სახალხო დამცველი უჩა ნანაუაშვილიც, თუმცა ის პროცესს არ დასწრებია. მოსამართლემ ნანუაშვილს აუხსნა, რომ არ არსებობს ნორმა, რომლითაც სახალხო დამცველს დახურულ სხდომაზე დასწრების უფლებას მისცემდა. 9 ივნისს, ე. წ ციანიდის საქმეზე ბრალდებული დეკანოზის გიორგი მამლაძის უფლებებს 5 ადვოკატი დაიცავს. "ციანიდის საქმეზე" არსებითი განხილვა 9 ივნისამდე გადაიდო

"საპატრიარქოში შორენა თეთრუაშვილის მეთაურობით არსებობს მცირე ჯგუფი და ედიშერ ქარჩავას დღევანდელი განცხადება სწორედ ამ ჯგუფის სცენარია" - ამის შესახებ დეკანოზ გიორგი მამალაძის ადვოკატებმა განაცხადეს. მათი თქმით, პატრიარქი ედიშერ ქარჩავას დღევანდელ განცხადებასთან დაკავშირებით, სადაც ის მეუფე პეტრე ცაავასა და დეკანოზ გიორგი მამალაძეს პატრიარქის მკვლელობის მცდელობაში ადანაშაულებს, ინფორმაციას არ ფლობს. „პატრიარქს სჯერა მამა გიორგი უდანაშაულობის, ამის შესახებ მან ჩვენთან შეხვედრისას აღნიშნა. ჩვენ გვგონია, რომ საპატრიარქოს მცირე ჯგუფი შორენა თეთრუაშვილის მეთაურობით პატრიარქს ინფორმაციის დიდ ნაწილს უმალავს. ჩვენ ვაპირებთ, ედიშერ ქარჩავას ცილისწამებისთვის სასამართლოში ვუჩივლოთ," - აღნიშნეს ადვოკატებმა. მათ ასევე კომენტარი გააკეთეს საპატრიარქოს იურისტის განცხადებასთან დაკავშირებითაც, სადაც ის დეკანოზ გიორგი მამალაძეს 50 მილიონი ევროს გათეთრებაში ადანაშაულებს და აღნიშნეს, რომ პატრიარქს საპატრიარქოს წმინდა იოაკიმეს და ანას სამედიცინო ცენტრის და ქუთაისის საეკლესიო კლინიკის მართვის მინდობილობა დეკანოზ გიორგი მამალაძისთვის ჰქონდა გადაცემული და ის ყველაფრის საქმის კურსში იყო. საპატრიარქოს იურისტმა ედიშერ ქარჩავამ დღეს განაცხადა, რომ ჭყონდიდელი მიტროპოლიტ პეტრეს პატრიარქის მოკვლა სურდა. "პატრიარქმა არ იცის, რომ მეუფე პეტრეს მისი მოკვლის მცდელობაში ადანაშაულებენ"

დეკანოზი გიორგი მამალაძე ღირსებისა და პატივის შელახვისთვის საპატრიარქოს უჩივის. "რუსთავი 2"-ის ინფორმაციით, ამის შესახებ მამა გიორგი მამალაძის ადვოკატმა მიხეილ რამიშვილმა განაცხადა. მიზეზი საპატრიარქოს ადვოკატის ედიშერ ქარჩავას მიერ, გადაცემა "განსხვავებულ აქცენტებში" გაკეთებული განცხადებაა, სადაც ის ამბობს, რომ საპატრიარქოში არსებობს დოკუმენტი, სადაც ჩანს, რომ დეკანოზი 50 მილიონი ევროს გათეთრებას აპირებდა. მან აღნიშნა, რომ არსებობს მამალაძის ხელმოწერილი ხელშეკრულება. ედიშერ ქარჩავა აცხადებს, რომ დეკანოზს ესპანეთში დაარსებული ჰქონდა შპს და სწორედ იქიდან ელოდებოდა 50 მილიონი ევროს ჩარიცხვას. თუმცა, მოხდა თუ არა თანხის ჩარიცხვა, ეს უცნობია. დეკანოზი გიორგი მამალაძე საპატრიარქოს უჩივის "ციანიდის საქმეზე" არსებითი განხილვა 9 ივნისამდე გადაიდო