დემი მური ეშტონ კატჩერს მის ქალიშვილებთან მიახლოებას უკრძალავს

[post_title] => დემი მური სასამართლოში დაიბარეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => demi-muri-sasamartloshi-daibares [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-09 13:58:13 [post_modified_gmt] => 2017-05-09 09:58:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129155 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 68540 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-08-05 09:00:46 [post_date_gmt] => 2016-08-05 05:00:46 [post_content] => 53 წლის დემი მური 56 წლის პრინც ენდრიუს ხვდება. დასავლური ტაბლოიდები ამტკიცებენ, რომ ჰოლივუდის მსახიობი და ელისაბედ მეორის შვილი ერთმანეთზე ყურებამდე შეყვარებულები არიან. სწორედ ამიტომაც გადასახლდა ვარსკვლავი ლონდონში. ენდრიუ და დემი, ერთმანეთს, სავარაუდოდ, პრინცის ყოფილმა ცოლმა, ექსცენტრიკულმა სარა ფერგიუსონმა გააცნო, რომელსაც ენდრიუ 1996 წელს დაშორდა. ყოფილმა ცოლ-ქმარმა კარგი ურთიერთობა შეინარჩუნა, ამიტომ მაისში ჩელსის ყვავილების ფესტივალზე სიხარულით გააცნო საკუთარი ახლო მეგობარი დემი მური. პრინცსა და მსახიობს შორის რომანი ძალიან მალე დაიწყო და ზღაპარივით სწრაფად განვითარდა. მათი ურთიერთობით ყველა ბედნიერია - ენდრიუს ქლალიშვილები, პრინცესები ბეატრისი და ეუჯენია, ასევე - დემის ქალიშვილები, რუმერი, ტალულა და სკაუტი. რომანის საწინააღმდეგო არაფერი აქვთ ქეით მიდლტონსა და პრინც უილიამსაც. უკმაყოფილო მხოლოდ დედოფალია, ელისაბედ მეორე. წყაროების მტკიცებით, დედოფალი მიიჩნევს, რომ დემი მური, რომელმაც ოჯახი სამჯერ დაანგრია და პრობლემები ჰქონდა ალკოჰოლსა და ნარკოტიკულ საშუალებებთან დაკავშირებითაც, ბრიტანეთის სამეფო ოჯახისთვის მისაღები არ არის. მან უკვე სთხოვა შვილს, კარგად დაფიქრდეს და „მისთვის საკადრის“ ადამიანს დაუკავშიროს ბედი. თუმცა, პრინცი დედას ყურსაც არ უგდებს, ისევე, როგორც ბევრად ადრე. ენდრიუს ყოველთვის უამრავი მეგობარი გოგონა ჰყავდა, ხშირად ერთსა და იმავე დროს რამდენიმე მათგანს ხვდებოდა. [post_title] => დემი მურს რომანი ინგლისის პრინც ენდრიუსთან აქვს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => demi-murs-romani-inglisis-princ-endriustan-aqvs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-12-21 13:48:03 [post_modified_gmt] => 2016-12-21 09:48:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=68540 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 62490 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-07-08 10:00:08 [post_date_gmt] => 2016-07-08 06:00:08 [post_content] => „მოჩვენების“ ვარსკვლავი, დემი მური ამჯერად პარიზში იმყოფება, სადაც მოდის კვირეულზე დადასწრებად ჩავიდა. ფოტოგრაფებმა მოახერხეს მსახიობის გადაღება პარიზის ერთ-ერთ პრესტიჟულ კლინიკასთან, სადაც მსახიობი გამაჯანსაღებელი პროცედურებისთვის იმყოფებოდა. უნდა აღინიშნოს, რომ 53 წლის დემი მური, ასაკის მიუხედავად, ფანტასტიკურად გამოიყურება. ჯინსის კომბინეზონსა და მოკლე პიჯაკში მური საკუთარ გმირს გვახსენებს პოპულარული ფილმიდან „მოჩვენება“, რომლითაც მსახიობი მსოფლიომ გაიცნო. [gallery royalslider="1" ids="62493,62494,62495,62496"] [post_title] => 53 წლის დემი მური ჯინსის კომბინეზონით გამოჩნდა (ფოტო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 53-wlis-demi-muri-jinsis-kombinezonit-gamochnda-foto [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-07-07 15:07:21 [post_modified_gmt] => 2016-07-07 11:07:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=62490 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 129155 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-09 09:55:20 [post_date_gmt] => 2017-05-09 05:55:20 [post_content] => ჰოლივუდის მსახიობს, დემი მურს სასამართლოში თავის მართლება მოუწევს. საუბარია 2015 წლის ივლისში, მურის სახლში ტრაგიკულად გარდაცვლილ 21 წლის ედეილსონ სტივენ ვაილაზე. იმ პერიოდში, როდესაც მის სახლში ინციდენტი მოხდა, მური ქალიშვილებთან ერთად დასასვენებლად იყო წასული, მისი სახლის ზედამხედველმა კი, მეპატრონის ნებართვის გარეშე წვეულების მოწყობა გადაწყვიტა, რასაც ზემოხსენებული ადამიანი ემსხვერპლა. მური მოპასუხე იქნება და მას შემდეგ კითხვებზე მოუწევს პასუხის გაცემა: რატომ არ იყო მისი სახლის ტერიტორიაზე განთავსებული უზარმაზარი აუზი განათებული და წყლის ტემპერატურის გამზომით აღჭურვილი, რადგან წყალი მასში ძალიან ცივი იყო. ამ დროისთვის არც მურს და არც მის წარმომადგენელს ამ ყველაფერზე კომენტარი არ გაუკეთებიათ. 