დემნა გვასალია მოდის კვირეულებს ბოიკოტს უცხადებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => balenciaga [1] => demna-gvasalia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142831 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => balenciaga [1] => demna-gvasalia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142831 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 376 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => balenciaga [1] => demna-gvasalia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => balenciaga [1] => demna-gvasalia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (142831) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (376,4636) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 142531 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-30 14:45:19 [post_date_gmt] => 2017-06-30 10:45:19 [post_content] => „ბალენსიაგას“ კრეატიული დირექტორი დემნა გვასალია უცხოელ ვარსკვლავებს შორის თავისი კოლექციებით დიდ პოპულარობას იხვეჭს. ახლახან მას პრესტიჟული საერთაშორისო ჯილდო გადაეცა მოდის სამყაროში. მის ნამუშევრებს შორის ორიგინალური ჩექმებია, რომელთა ფასიც ასევე საკმაოდ შთამბეჭდავია. ერთ-ერთი ასეთი ვარდისფერი ჩექმა შორენა ბეგაშვილმაც მოირგო და შესაბამისი ფოტო „ფეისბუქზე“ განათავსა. ამგვარი ჩექმის ფასი 1130 ევრო გახლავთ. შორენას ფოტოს შემდეგი სახის კომენტარები მოჰყვა: „სურამელაშვილი არ გაპატიებს...“ „საყვარელი „ბალენსიაგები“, იქნებ თავიდან ფეხებამდე გადაიღო და გვაჩვენო...“ „ულამაზესი „გვასალიები“ „დამცხა, მაგრამ ლამაზია...“ „რა უბედურებებია...“ „ამის ჩაცმაზე რამდენი დრო დაგჭირდა, წარმოვიდგინე...“ [post_title] => შორენა ბეგაშვილმა დემნა გვასალიას 1100-ევროიანი ჩექმები მოირგო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shorena-begashvilma-demna-gvasalias-1100-evroiani-cheqmebi-moirgo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-30 14:45:19 [post_modified_gmt] => 2017-06-30 10:45:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142531 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 138857 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-06-15 13:52:27 [post_date_gmt] => 2017-06-15 09:52:27 [post_content] => პარიზში „ბალენსიაგას“ ჩვენება გაიმართა, დემნა გვასალიამ მამაკაცის ხაზი წარადგინა. ეს ჩვენება გამორჩეული, გარდა იმისა, რომ ის ქართველმა დიზაინერმა მოაწყო, იმითაც იყო, რომ პოდიუმზე ორი ქართველი ბიჭი გამოვიდა, სანდრო ფოფხაძე და ნიკოლოზ ჭავჭავაძე. შესაბამისი ფოტოები დემნა გვასალიას ფანგვერდმა გაავრცელა საქართველოში. დემნა გვასალიას მამაკაცების კოლექციაში, რასაკვირველია, ქართველი დიზაინერის ორიგინალური ხელწერა იგრძნობოდა. მოდელებად დიზაინერი ყოველთვის ასევე ორიგინალური გარეგნობის ადამიანებს ირჩევს. სანდროც და ნიკოც სწორედ ასეთი გარეგნული მონაცემებით გამოირჩევიან. [gallery columns="4" link="file" ids="138860,138861,138862,138863"] [post_title] => დემნა გვასალიამ „ბალენსიაგას“ ჩვენებაზე ორი ქართველი მოდელი გამოიყვანა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => demna-gvasaliam-balensiagas-chvenebaze-ori-qartveli-modeli-gamoiyvana [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-15 13:53:41 [post_modified_gmt] => 2017-06-15 09:53:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138857 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 137140 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-06-08 12:37:29 [post_date_gmt] => 2017-06-08 08:37:29 [post_content] => დემნა გვასალიამ, როგორც „ბალენსიაგას“ კრეატიულმა დირექტორმა და საკუთარი ბრენდის, „ვეტმანის“ შემქმნელმა, კიდევ ერთი აღიარება მოიპოვა. მას ახლახან „მოდის ოსკარი“ გადასცეს. დემნას ჯილდო მისივე სამოსსა და ცნობილ ჩექმებში გამოწყობილმა მოდელმა ალეკ ვეკმა გადასცა. გვასალიამ თავისი ჯილდო საყვარელ ნორა ბებიას მიუძღვნა - „ეს შენთვისაა, ნორა“, აღნიშნა მან გამოსვლისას და დასძინა, რომ ბებია იყო ის ადამიანი, რომელსაც უპირობოდ სჯეროდა მისი. შეგახსენებთ, რომ დემნა გვასალიამ ბოლო პერიოდში მსოფლიო მოდაში გადატრიალება მოახდინა და საკუთარი ორიგინალური გადაწყვეტილებებით მთელი მოდის სამყარო აალაპარაკა. [gallery columns="4" link="file" ids="137146,137147,137148,137149"] https://www.facebook.com/Demnagvasaliadaily/videos/565918337128987/ [post_title] => დემნა გვასალიამ „მოდის ოსკარი“ ნორა ბებიას მიუძღვნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => demna-gvasaliam-modis-oskari-nora-bebias-miudzghvna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-08 15:11:57 [post_modified_gmt] => 2017-06-08 11:11:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137140 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 142531 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-30 14:45:19 [post_date_gmt] => 2017-06-30 10:45:19 [post_content] => „ბალენსიაგას“ კრეატიული დირექტორი დემნა გვასალია უცხოელ ვარსკვლავებს შორის თავისი კოლექციებით დიდ პოპულარობას იხვეჭს. ახლახან მას პრესტიჟული საერთაშორისო ჯილდო გადაეცა მოდის სამყაროში. მის ნამუშევრებს შორის ორიგინალური ჩექმებია, რომელთა ფასიც ასევე საკმაოდ შთამბეჭდავია. ერთ-ერთი ასეთი ვარდისფერი ჩექმა შორენა ბეგაშვილმაც მოირგო და შესაბამისი ფოტო „ფეისბუქზე“ განათავსა. ამგვარი ჩექმის ფასი 1130 ევრო გახლავთ. შორენას ფოტოს შემდეგი სახის კომენტარები მოჰყვა: „სურამელაშვილი არ გაპატიებს...“ „საყვარელი „ბალენსიაგები“, იქნებ თავიდან ფეხებამდე გადაიღო და გვაჩვენო...“ „ულამაზესი „გვასალიები“ „დამცხა, მაგრამ ლამაზია...“ „რა უბედურებებია...“ „ამის ჩაცმაზე რამდენი დრო დაგჭირდა, წარმოვიდგინე...“ [post_title] => შორენა ბეგაშვილმა დემნა გვასალიას 1100-ევროიანი ჩექმები მოირგო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shorena-begashvilma-demna-gvasalias-1100-evroiani-cheqmebi-moirgo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-30 14:45:19 [post_modified_gmt] => 2017-06-30 10:45:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142531 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 14 [max_num_pages] => 5 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 693849e51d7e20cb33c7ae815e68a253 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )