დეპის, სტალონესა და სმიტის ქალიშვილები Chanel-ის ჩვენების ვარსკვლავები გახდნენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => lili-rouz-depi [1] => sistin-stalone [2] => uilou-smiti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136058 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => lili-rouz-depi [1] => sistin-stalone [2] => uilou-smiti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136058 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1258 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => lili-rouz-depi [1] => sistin-stalone [2] => uilou-smiti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => lili-rouz-depi [1] => sistin-stalone [2] => uilou-smiti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136058) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1258,12143,16257) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 101381 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-01-12 10:00:00 [post_date_gmt] => 2017-01-12 06:00:00 [post_content] => სილვესტერ სტალონე საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში ხშირად ქალიშვილებთან ერთად ჩნდება. მსახიობს 3 ულამაზესი ქალიშვილი ჰყავს. მედიის ყურადღება კი ამჯერად 18 წლის სისტინმა მიიქცია, რომელმაც ჟურნალ Love -ის პროვოკაციულ ვიდეორგოლში მიიღო მონაწილეობა. დამწყები მოდელი ვიდეოკამერებთან ნახევრად შიშველი გამოჩნდა. სისტინმა მაქმანებიანი საცვლებითა და ტყავის ქურთუკით იპოზიორა. ვიდეო ჯგუფ The Runaways -ის ცნობილ სიმღერაზეა გადაღებული. ამავე პროექტში მონაწილეობა მიიღეს ირინა შეიკმა, კიმ კარდაშიანმა, ბელა ჰადიდიმ, რიტა ორამ და სხვებმა. მოდელის ამპლუაში არაერთხელ ვიხილეთ სტალონეს უფროსი ქალიშვილი სოფია. პატარა კი ჯერ მხოლოდ 14 წლისაა და სწავლითაა დაკავებული. გოგონების დედა ყოფილი მოდელი ჯენიფერ ფლავინია, რომელიც 22 წლით უმცროსია სტალონეზე. [gallery link="file" ids="101382,101383,101384,101385,101386,101387"] [post_title] => სილვესტერ სტალონეს ულამაზესი ქალიშვილი ეროტიკულ ვიდეორგოლში გამოჩნდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => silvester-stalones-ulamazesi-qalishvili-erotikul-videorgolshi-gamochnda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-12 20:51:55 [post_modified_gmt] => 2017-01-12 16:51:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=101381 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 90943 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-11-26 10:00:20 [post_date_gmt] => 2016-11-26 06:00:20 [post_content] => ვანესა პარადისა და ჯონი დეპის ქალიშვილი, ლილი როუზ დეპი 2016 წელს თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი მოდელია. „ვოგის“ გარეკანზე ის ერთხელ უკვე მოხვდა, ამჯერად კი, ფრანგული გამოცემისთვის მან კარლ ლაგერფილდთან ერთად იპოზიორა. ფოტოს ავტორი ცნობილი ედი სლიმანი გახდა. ლილი როუზსა და კარლს როგორც საქმიანი, ისე მეგობრული ურთიერთობა აკავშირებთ: მიმდინარე წლის თებერვალში, ერთ-ერთ ინტერვიუში გოგონამ განაცხადა, რომ „შანელის“ კრეტიულ დირექტორს 8 წლის ასაკიდან იცნობს და აღიარებს, რომ მასთან ნაცნობობაში ძალიან გაუმართლა. [gallery link="file" ids="90945,90946,90947"] [post_title] => ლილი როუზ დეპი და კარლ ლაგერფილდი ფრანგული „ვოგის“ გარეკანზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => lili-rouz-depi-da-karl-lagerfildi-franguli-vogis-garekanze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-11-25 23:19:51 [post_modified_gmt] => 2016-11-25 19:19:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=90943 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 84609 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-10-28 09:39:49 [post_date_gmt] => 2016-10-28 05:39:49 [post_content] => 17 წლის მოდელი ლილი-როუზ დეპი ყოველთვის ძალიან გამხდარი იყო. ჯონი დეპისა და ვანესა პარადის ქალიშვილის კარიერა, ბოლო პერიოდში, სულ უფრო წარმატებული ხდება. მოდელმა ჟურნალ „ელეს“ გარეკანისთვის იპოზიორა და გამოცემას ინტერვიუც მისცა. დეპმა განაცხადა, რომ მისი სიგამხდრე ბუნებრივი არ არის. „როდესაც ჩემზე ამბობენ, რომ ანორექსია მაქვს, ძალიან მაბრაზებს. ძალიან დიდი ძალა დამჭირდა იმისთვის, რომ დაავადებაზე გამემარჯვა. როდესაც ანორექსია დამეწყო, პატარა ვიყავი, მიჭირდა ბრძოლა. ყველას ესმის ჩემი, ვისაც ოდესმე მაინც გამოუცდია, რა საშინელებაა ეს და როგორი ძნელია, ნორმალურ ცხოვრებას დაუბრუნდე. მთელი ჩემი გააზრებული ცხოვრების მანძილზე ვებრძვი ანორექსიას და საკუთარი შედეგებით ვამაყობ.“ [post_title] => ლილი-როუზს ანორექსია აქვს, "მთელი ცხოვრებაა ვებრძვი დაავადებას და ვამაყობ შედეგით" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => lili-rouzs-anoreqsia-aqvs-mteli-ckhovrebaa-vebrdzvi-daavadebas-da-vamayob-shedegit [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-10-28 09:39:49 [post_modified_gmt] => 2016-10-28 05:39:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=84609 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 101381 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-01-12 10:00:00 [post_date_gmt] => 2017-01-12 06:00:00 [post_content] => სილვესტერ სტალონე საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში ხშირად ქალიშვილებთან ერთად ჩნდება. მსახიობს 3 ულამაზესი ქალიშვილი ჰყავს. მედიის ყურადღება კი ამჯერად 18 წლის სისტინმა მიიქცია, რომელმაც ჟურნალ Love -ის პროვოკაციულ ვიდეორგოლში მიიღო მონაწილეობა. დამწყები მოდელი ვიდეოკამერებთან ნახევრად შიშველი გამოჩნდა. სისტინმა მაქმანებიანი საცვლებითა და ტყავის ქურთუკით იპოზიორა. ვიდეო ჯგუფ The Runaways -ის ცნობილ სიმღერაზეა გადაღებული. ამავე პროექტში მონაწილეობა მიიღეს ირინა შეიკმა, კიმ კარდაშიანმა, ბელა ჰადიდიმ, რიტა ორამ და სხვებმა. მოდელის ამპლუაში არაერთხელ ვიხილეთ სტალონეს უფროსი ქალიშვილი სოფია. პატარა კი ჯერ მხოლოდ 14 წლისაა და სწავლითაა დაკავებული. გოგონების დედა ყოფილი მოდელი ჯენიფერ ფლავინია, რომელიც 22 წლით უმცროსია სტალონეზე. [gallery link="file" ids="101382,101383,101384,101385,101386,101387"] [post_title] => სილვესტერ სტალონეს ულამაზესი ქალიშვილი ეროტიკულ ვიდეორგოლში გამოჩნდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => silvester-stalones-ulamazesi-qalishvili-erotikul-videorgolshi-gamochnda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-12 20:51:55 [post_modified_gmt] => 2017-01-12 16:51:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=101381 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 15 [max_num_pages] => 5 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => ae9767e6be8840f167018b43e1e87e0c [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )