დეპრესია საქართველოში – როგორია მაჩვენებელი და რას აპირებს სახელმწიფო

საქართველოს პარლამენტმა საქართველოსა და ჩინეთს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების რატიფიცირება მოახდინა. აღნიშნული შეთანხმების გაფორმებით, ქართველ მეწარმეებს შესაძლებლობა მიეცემათ, საკუთარი პროდუქცია და მომსახურება მსოფლიოს ყველაზე დიდ ბაზარს დამატებითი ბიუროკრატიული ბარიერების გარეშე მიაწოდონ. გარდა ამისა, შეთანხმება მხარეებს შორის სავაჭრო ბრუნვის გაზრდას მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს. პარლამენტის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, დოკუმენტში, რომელიც მხარეებს შორის სხვადასხვა მიმართულებით აქტიურ თანამშრომლობას ითვალისწინებს, ორ ქვეყანას შორის თავისუფალი ვაჭრობის პირობებია განსაზღვრული. ამასთან, შეთანხმება ხელს შეუწყობს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას და დასაქმების ზრდას. გარდა ამისა, დოკუმენტი მნიშვნელოვნად წაახალისებს საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოსვლას. „შეთანხმების გაფორმების შესახებ მოლაპარაკებები 2015 წლის 10 სექტემბერს ჩინეთში, ქ. დალიანის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში, საქართველოსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრებს შორის გამართული შეხვედრის შემდეგ დაიწყო. საქართველო პირველი ქვეყანაა რეგიონში, რომელთანაც ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება აქვს გაფორმებული," - ნათქვამია ინფორმაციაში. "მთავრობამ შემოიტანა ბიუჯეტი, რომელიც არ ეხმარება ჩვენი ქვეყნის ყველაზე გაჭირვებულ ფენას, არ იზრდება პენსია და სოციალური დახმარება," - ასე შეაფასა „ევროპული საქართველოს" ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით ბაქრაძემ 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი. როგორც ბაქრაძემ აღნიშნა, პენსიის გაზრდისთვის ბიუჯეტში საკმარისი რესურსია. „ეს არის ბიუჯეტი, რომელიც არ ეხმარება სოფლის მოსახლეობას, რადგან არ არის გათვალისწინებული ფაროსანას მიერ მიყენებული ზარალის კომპენსაცია, ეს არის ბიუჯეტი, რომელიც ვერ დაგვიცავს უმუშევრობისგან, ვინაიდან არ არის გათვალისწინებული გადასახადების კლება. გარდა ამისა, ბიუჯეტი დაბალანსებულია 2-მილიარდიანი შიდა და გარე ვალით, რომელსაც ერთი წლის განმავლობაში აიღებს საქართველო და რა თქმა უნდა, ყველაფერი აქედან გამომდინარე ამ ბიუჯეტს ვერ ექნება „ევროპული საქართველოს" მხარდაჭერა. პენსიის გაზრდა ეს არის მთავრობის პოლიტიკური არჩევანი, რადგან, როგორც აღმოჩნდა, ბიუჯეტში არის საკმარისი რესურსი, რომ კახეთის სამხარეო პროკურორმა წლის განმავლობაში 23- ჯერ აიღოს პრემია და ამის ფონზე არ არსებობს თანხა იმისთვის, რომ გაიზარდოს პენსია. მთავრობას არ აწუხებს პენსიონერები და სოციალურად დაუცველი ფენა და ეს არის პრობლემა," - განაცხადა დავით ბაქრაძემ. ბიუჯეტს მხარს არ უჭერს "ნაციონალური მოძრაობაც". რომან გოცირიძის განცხადებით, ბიუჯეტი დაუბალანსებელია და იმ შეცდომებს იმეორებს, რაც ლარის გაუფასურების ერთ-ერთი წყარო იყო. „წარმოდგენილი ბიუჯეტი არაფერით განსხავდება იმ ვარიანტისგან, რასაც ვიხილავდით ერთი თვის წინ. ბიუჯეტი 38 მილიონით გაზრდილია. ამბობდნენ, რომ ფული არ არის, მაგრამ გამოძებნეს და ის დაწვრილმანებით გადანაწილდა სხვადასხვა მიმართულებით. ყველამ იცის, რომ პენსია არ მატულობს. ბოლო ორი წლის განმავლობაშიც არ მოუმატია. თუნდაც, რომ ჩაწერონ 10, ან 20 ლარი, ეს მაინც იქნება იმის გარანტია, რომ 2019 წელს მაინც გაიზრდება პენსია. ამასაც კი არ აკეთებენ და როგორც ჩანს, საერთოდ არ აინტერესებთ პენსიების ზრდა და მომავალ არჩევნებამდე დაივიწყეს ხალხი," - განაცხადა რომან გოცირიძემ. 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადამუშავებულ ვარიანტს დღეს, პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განიხილავენ. ბიუჯეტის პროექტს სესიაზე ფინანსთა მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი წარადგენს. სასესიო განხილვამდე ერთი დღით ადრე, ბიუჯეტის კორექტირებული პროექტი საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტში განიხილეს. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურიძემ კომიტეტის წევრებს ბიუჯეტის პროექტის ის ცვლილებები გააცნო, რომლებიც დოკუმენტის საკომიტეტო მოსმენების დროს გამოითქვა და გათვალისწინებულია. მინისტრის მოადგილის ინფორმაციით, პირველად პროექტთან შედარებით საბიუჯეტო დეფიციტი 1.6%-დან 1.4%-მდე მცირდება, ხოლო შემოსულობების ნაწილში ბიუჯეტი 95 მლნ ლარით გაიზრდება. კაკაურიძემ ფინანსური და არაფინანსური აქტივების მაჩვენებლები და საშინაო და საგარეო ვალის მომსახურებაზე მიმართულ ფინანსურ ოდენობებზეც ისაუბრა და განსაკუთრებული ყურადრება იმ სამინისტროების ასიგნებებზე გაამახვილა, რომელთა დაფინანსებაც წინა პროექტთან დაკავშირებით კიდევ უფრო იზრდება. კერძოდ, საუბარია განათლებისა და მეცნიერების, გარემოს დაცვის და სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტროებზე, რომლებსაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დამატებით 3-3 მლნ ლარი გამოეყოფათ. 14.5 მლნ ლარით იზრდება კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს, ხოლო სოფლის მეურნეობის უწყებას აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებებისთვის დამატებით 10 მლნ ლარი გამოეყოფა. საკომიტეტო მოსმენების პერიოდში გამოთქმული შენიშვნების შესაბამისად დაფინანსება საგარეო სააქმეთა სამინისტროს (4 მლნ. ლარი) და შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსაც (1 მლნ. ლარი) გაიზრდება. დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე ბიუჯეტის პროექტის განხილვის შემდეგ ძირითადი ფინანსური დოკუმენტი კვლავ საქართველოს მთავრობას დაუბრუნდება. 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის საბოლოო პროექტს ფინანსთა სამინისტრო პარლამენტს წლის ბოლომდე წარუდგენს. [post_title] => დღეს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადამუშავებულ ვარიანტს განიხილავენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dghes-2018-wlis-sakhelmwifo-biujetis-gadamushavebul-variants-ganikhilaven [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-03 11:47:43 [post_modified_gmt] => 2017-11-03 07:47:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=183316 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 183585 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-03 15:24:38 [post_date_gmt] => 2017-11-03 11:24:38 [post_content] => საქართველოს პარლამენტმა საქართველოსა და ჩინეთს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების რატიფიცირება მოახდინა. აღნიშნული შეთანხმების გაფორმებით, ქართველ მეწარმეებს შესაძლებლობა მიეცემათ, საკუთარი პროდუქცია და მომსახურება მსოფლიოს ყველაზე დიდ ბაზარს დამატებითი ბიუროკრატიული ბარიერების გარეშე მიაწოდონ. გარდა ამისა, შეთანხმება მხარეებს შორის სავაჭრო ბრუნვის გაზრდას მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს. პარლამენტის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, დოკუმენტში, რომელიც მხარეებს შორის სხვადასხვა მიმართულებით აქტიურ თანამშრომლობას ითვალისწინებს, ორ ქვეყანას შორის თავისუფალი ვაჭრობის პირობებია განსაზღვრული. ამასთან, შეთანხმება ხელს შეუწყობს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას და დასაქმების ზრდას. გარდა ამისა, დოკუმენტი მნიშვნელოვნად წაახალისებს საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოსვლას. „შეთანხმების გაფორმების შესახებ მოლაპარაკებები 2015 წლის 10 სექტემბერს ჩინეთში, ქ. დალიანის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში, საქართველოსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრებს შორის გამართული შეხვედრის შემდეგ დაიწყო. საქართველო პირველი ქვეყანაა რეგიონში, რომელთანაც ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება აქვს გაფორმებული,“ - ნათქვამია ინფორმაციაში. 