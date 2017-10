დეპუტატ კობა ნაყოფიას უკრაინაში შესვლა სამი წლით აეკრძალა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ukraina [1] => deputati [2] => koba-nayofia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179571 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ukraina [1] => deputati [2] => koba-nayofia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179571 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1692 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ukraina [1] => deputati [2] => koba-nayofia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ukraina [1] => deputati [2] => koba-nayofia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (179571) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10903,20290,1692) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 177205 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-19 10:41:24 [post_date_gmt] => 2017-10-19 06:41:24 [post_content] => უკრაინის პოლიციამ გუშინ პარლამენტთან დაკავებული 11 აქტივისტი ადმინისტრაციული ოქმების შედგენის შემდეგ გაათავისუფლა. ამის შესახებ „უკრაინსკიე ნოვინის“ ერთ-ერთმა გათავისუფლებულმა აქტივისტმა განუცხადა. მისი თქმით, პოლიციამ ყველა დაკავებული გაათავისუფლა, რამდენიმეს მიმართ ადმინისტრაციული ოქმი შედგა. გუშინ კიევში, უკრაინის პარლამენტთან მომიტინგეებსა და პოლიციას შორის შეტაკების შედეგად, 11 ადამიანი დააკავეს. შეტაკება მას შემდეგ მოხდა, რაც პოლიციამ აქციის მონაწილეთაგან იმ ფარების დაბრუნება სცადა, რომელიც მათ 17 ოქტომბერს სამართალდამცველებს მოპარეს. [post_title] => უკრაინაში დაკავებული 11-ვე აქტივისტი გათავისუფლებულია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ukrainashi-dakavebuli-11-ve-aqtivisti-gatavisuflebulia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-19 10:41:24 [post_modified_gmt] => 2017-10-19 06:41:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=177205 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 176582 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-18 10:56:54 [post_date_gmt] => 2017-10-18 06:56:54 [post_content] => უკრაინელი სამართალდამცველები კიევში აქციების ჩატარებას ხელს არ შეუშლიან და გუშინ გაშლილ კარვებს არ აიღებენ, - ამის შესახებ უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა იური ლუცენკომ „ფეისბუქის“ პირად გვერდზე დაწერა. „სპეცსამსახურებს ინფორმაცია ჰქონდათ და მომიტინგეებს შორის მყოფი არაკანონიერი ფორმირებების წევრების მიერ იარაღის შესყიდვის ფაქტები დადგინდა. ზუსტად ამით იყო განპირობებული უსაფრთხოების ზომების გაძლიერება შსს-ს მიერ. ჩვენი ამოცანაა მიტინგის მონაწილეების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. კარვების დაშლას ადგილი არ ექნება,“ - განაცხადა იური ლუცენკომ. უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა ასევე აღნიშნა, რომ მიტინგის ჩატარების ტერიტორიის შესასვლელთან დეტექტორებს დააყენებენ. გუშინ კიევში, უკრაინის პარლამენტის წინ, საპროტესტო აქცია გაიმართა. აქციაში რამდენიმე ათასი ადამიანი მონაწილეობდა. [post_title] => ჩვენი ამოცანაა მიტინგის მონაწილეების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა - უკრაინის გენპროკურორი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chveni-amocanaa-mitingis-monawileebis-usafrtkhoebis-uzrunvelyofa-ukrainis-genprokurori [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-18 10:56:54 [post_modified_gmt] => 2017-10-18 06:56:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=176582 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 176597 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-18 10:31:14 [post_date_gmt] => 2017-10-18 06:31:14 [post_content] => უკრაინის პარლამენტის წინ საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა 65 კარავი გაშალეს. ამის შესახებ უკრაინული გამოცემა Українські новини იუწყება. 15 კარავი გრუშევსკის ქუჩაზე გაშალეს, 50 კარავი კი, კონსტიტუციის მოედნის მოპირდაპირედ. არსებული ინფორმაციით, ადგილზე ათასამდე აქტივისტია, ასევე, მობილიზებულია ორი ათასამდე პოლიციელი. გუშინ, კიევში უკრაინის პარლამენტის წინ საპროტესტო აქცია გაიმართა. აქციაში რამდენიმე ათასი ადამიანი მონაწილეობდა. ისინი დეპუტატების ხელშეუხებლობის გაუქმებას, საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლას და ასევე ანტიკორუფციული სასამართლოს შექმნას ითხოვდნენ. [post_title] => უკრაინის პარლამენტის წინ საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა 65 კარავი გაშალეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ukrainis-parlamentis-win-saprotesto-aqciis-monawileebma-65-karavi-gashales [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-18 10:31:14 [post_modified_gmt] => 2017-10-18 06:31:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=176597 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 177205 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-19 10:41:24 [post_date_gmt] => 2017-10-19 06:41:24 [post_content] => უკრაინის პოლიციამ გუშინ პარლამენტთან დაკავებული 11 აქტივისტი ადმინისტრაციული ოქმების შედგენის შემდეგ გაათავისუფლა. ამის შესახებ „უკრაინსკიე ნოვინის“ ერთ-ერთმა გათავისუფლებულმა აქტივისტმა განუცხადა. მისი თქმით, პოლიციამ ყველა დაკავებული გაათავისუფლა, რამდენიმეს მიმართ ადმინისტრაციული ოქმი შედგა. გუშინ კიევში, უკრაინის პარლამენტთან მომიტინგეებსა და პოლიციას შორის შეტაკების შედეგად, 11 ადამიანი დააკავეს. შეტაკება მას შემდეგ მოხდა, რაც პოლიციამ აქციის მონაწილეთაგან იმ ფარების დაბრუნება სცადა, რომელიც მათ 17 ოქტომბერს სამართალდამცველებს მოპარეს. 