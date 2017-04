დეპუტატებმა მეუღლეები თავდაცვის სამინისტროში დაასაქმეს – უწყებას ნეპოტიზმში ადანაშაულებენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tavdacvis-saministro [1] => qartuli-ocneba [2] => nepotizmi [3] => evropuli-saqartelo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126346 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tavdacvis-saministro [1] => qartuli-ocneba [2] => nepotizmi [3] => evropuli-saqartelo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126346 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 414 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tavdacvis-saministro [1] => qartuli-ocneba [2] => nepotizmi [3] => evropuli-saqartelo ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tavdacvis-saministro [1] => qartuli-ocneba [2] => nepotizmi [3] => evropuli-saqartelo ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (126346) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15269,4144,811,414) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 125356 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-25 16:38:47 [post_date_gmt] => 2017-04-25 12:38:47 [post_content] => „ქართული ოცნება“ მერობის და გამგებლების კანდიდატებს აგვისტოში წარადგენს, ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა. „კანდიდატებთან დაკავშირებით მსჯელობა უახლოეს მომავალში დაიწყება. ალბათ, ივლისს-აგვისტოში გახდება ცნობილი კანდიდატების სია. ჩვენ შესარჩევი გვყავს როგორც მერობის, ისე გამგებლობის კანდიდატები, ასევე საკრებულოებში შესარჩევი გვყავს 1000-ზე მეტი კანდიდატი და ამაზე მუშაობა პრინციპში დაწყებულია და ალბათ, უახლოეს მომავალში ინტენსიურ რეჟიმში გაგრძელდება ეს მსჯელობა და სადღაც აგვისტოში კანდიდატებს წარვუდგენთ“, - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. [post_title] => მმართველი გუნდი მერებისა და გამგებლების კანდიდატებს აგვისტოში წარადგენს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mmartveli-gundi-merebisa-da-gamgeblebis-kandidatebs-agvistoshi-waradgens [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-25 16:38:47 [post_modified_gmt] => 2017-04-25 12:38:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125356 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 120102 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-04 19:38:36 [post_date_gmt] => 2017-04-04 15:38:36 [post_content] => IRI-ის კვლევაში მონაწილეთა უმეტესობა საკუთარ რეგიონში ყველაზე აქტიურ პარტიად „ქართულ ოცნებას“ ასახელებს. რესპონდენტთა 29% თავის რეგიონში ყველაზე აქტიურ პარტიად „ქართულ ოცნებას“ ასახელებს, 12%-მა - „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“, ხოლო 50%-მა არც ერთი პარტია არ დაასახელა. კითხვაზე თუ „რომელ პარტიას შეუძლია ყველაზე წარმატებულად გაუმკლავდეს იმ პრობლემებს, რომლის წინაშეც საქართველო დგას“, რესპონდენტთა 13%-მა „ქართული ოცნება“ დაასახელა, 10%-მა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“, 2%-მა „ევროპული საქართველო“, ხოლო 38%-მა არც ერთი პარტია არ დაასახელა. კითხვაზე „შემდეგ კვირას ადგილობრივი არჩევნები რომ ტარდებოდეს, რომელ პარტიას მისცემდით ხმას“, გამოკითხულთა 26%-მა „ქართული ოცნება“ დაასახელა, 15%-მა - „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“, 7%-მა -„ევროპული საქართველო“, 6%-მა „ლეიბორისტული პარტია“, 4%-მა - „პატრიოტთა ალიანსი“. კითხვაზე თუ „რომელ პოლიტიკურ პარტიას არასოდეს მისცემდით ხმას“, რესპონდენტთა 27%-მა „ქართული ოცნება“ დაასახელა, 25%-მა ‘ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“, 8%-მა „დემოკრატიული მოძრაობა“, 8%-მა „გირჩი“, 7%-მა „ევროპული საქართველო“, 7%-მა „პატრიოტთა ალიანსი“, 6%-მა „ლეიბორისტული პარტია“, 4%-მა „რესპუბლიკელები“, 3%-მა „თავისუფალი დემოკრატები“. IRI-ის კვლევის საველე სამუშაოები 2017 წლის 22 თებერვლიდან 8 მარტის ჩათვლით პერიოდში ჩატარდა და მის ფარგლებში 1 501 მოქალაქე გამოიკითხა. კვლევის საშუალო ცდომილება +-2,5%-ია [post_title] => ყველაზე აქტიური პარტია "ქართული ოცნებაა" - IRI-ს გამოკითხვა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => yvelaze-aqtiuri-partia-qartuli-ocnebaa-iri-s-gamokitkhva [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-04 19:39:41 [post_modified_gmt] => 2017-04-04 15:39:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=120102 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 119773 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-03 17:55:31 [post_date_gmt] => 2017-04-03 13:55:31 [post_content] => თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში (DIB) „ინფორმაციული უსაფრთხოების სტრუქტურის, სტანდარტებისა და ეროვნული რეგულაციის კურსი” გაიხსნა. ერთკვირიანი კურსი სსიპ კიბერუსაფრთხოების ბიუროს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა როდიონ ქორჩილავამ და ესტონეთის თავდაცვის ატაშემ, ვიცე-პოლკოვნიკმა კულდარ კესკულამ გახსნეს. ღონისძიებას სახელმწიფო სტრუქტურებში მომუშავე ინფორმაციული ტექნოლოგიების ის ექსპერტები ესწ რებიან, რომლებიც ინფორმაციული უსაფრთხოებისა და კიბეროპერაციების საკითხებში უშუალოდ არიან ჩართული. კურსის მიმდინარეობისას მონაწილეები ინფორმაციული უსაფრთხოების სტანდარტების საფუძვლებს, სტრუქტურასა და რეგულაციებს შეისწავლიან, ინფორმაციული უსაფრთხოების სტრუქტურის მარეგულირებელ დოკუმენტებსა და საუკეთესო გამოცდილებასაც გაეცნობიან. ერთკვირიანი თეორიული კურსის შემდეგ პრაქტიკული კურსი იგეგმება, რისი დასრულების შემდეგ მონაწილეებს სერთიფიკატები გადაეცემათ. სასწავლო პროგრამას საქართველოში ესტონეთის კიბერშესაძლებლობების განვითარების კომპანია “BHC Laboratory” ესტონეთის მთავრობის დაფინანსებით ახორციელებს. [post_title] => თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში ერთ კვირიანი კურსი დაიწყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tavdacvis-instituciuri-aghmsheneblobis-skolashi-ert-kviriani-kursi-daiwyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-03 17:55:31 [post_modified_gmt] => 2017-04-03 13:55:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=119773 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 125356 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-25 16:38:47 [post_date_gmt] => 2017-04-25 12:38:47 [post_content] => „ქართული ოცნება“ მერობის და გამგებლების კანდიდატებს აგვისტოში წარადგენს, ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა. „კანდიდატებთან დაკავშირებით მსჯელობა უახლოეს მომავალში დაიწყება. ალბათ, ივლისს-აგვისტოში გახდება ცნობილი კანდიდატების სია. ჩვენ შესარჩევი გვყავს როგორც მერობის, ისე გამგებლობის კანდიდატები, ასევე საკრებულოებში შესარჩევი გვყავს 1000-ზე მეტი კანდიდატი და ამაზე მუშაობა პრინციპში დაწყებულია და ალბათ, უახლოეს მომავალში ინტენსიურ რეჟიმში გაგრძელდება ეს მსჯელობა და სადღაც აგვისტოში კანდიდატებს წარვუდგენთ“, - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. [post_title] => მმართველი გუნდი მერებისა და გამგებლების კანდიდატებს აგვისტოში წარადგენს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mmartveli-gundi-merebisa-da-gamgeblebis-kandidatebs-agvistoshi-waradgens [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-25 16:38:47 [post_modified_gmt] => 2017-04-25 12:38:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125356 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 119 [max_num_pages] => 40 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 73ba80c90eb075fefbbb8b080d2aa72a [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )