დერმატოლოგების გაფრთხილება: 10 წლამდე ბავშვისთვის მზისგან დამცავი სათვალე აუცილებელია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rchevebi-mshoblebs [1] => ultrai ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143490 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rchevebi-mshoblebs [1] => ultrai ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143490 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1870 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => rchevebi-mshoblebs [1] => ultrai ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => rchevebi-mshoblebs [1] => ultrai ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (143490) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1870,17305) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 146220 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-14 16:24:34 [post_date_gmt] => 2017-07-14 12:24:34 [post_content] => საუზმე აუცილებლად უჯრედისით, ცილით და „ჯანსაღი“ ცხიმებით მდიდარი უნდა იყოს, რაც ბავშვს დილიდანვე ენერგიით შეავსებს. მავნე საკვები კი, მის მოთენთილობას, ჭარბი წონის მომატებას უწყობს ხელს. გთავაზობთ მავნე პროდუქტის და მის შემცვლელთა ნუსხას. * მშრალი საუზმე - მართალია შაქრიანი ფანტელი და შოკოლადის ბურთები ბავშვების საყვარელი საკვებია, მაგრამ გლუკოზით დამძიმებული (363 კალორია 100 გრამზე) საუზმე, რომელიც მცირე რაოდენობით (100 გრამზე მხოლოდ 3 გრამი) უჯრედისს შეიცავს საკმაოდ მავნებელია, მითუმეტეს რომ ნახევარ საათში ბავშვს ისევ მოშივდება. შეგიძლიათ მავნე საუზმე ომლეტით და ბოსტნეულით ჩაანაცვლოთ. * ციტრუსის ფრეში - ხილის სიმჟავე კუჭის ლორწოვანას აღიზიანებს და მარილმჟავას ჭარბად გამოყოფას უწყობს ხელს. ცოცხალი ციტრუსის ან ციტრუსის ყოველდღიური მოხმარება საკმაოდ მავნებელია, რადგან „შუქმგრძნობიარე“ ქიმიურ ნივთიერებებს შეიცავს, რომლებიც კანს დაუცველს აქცევენ მზის სხივების მიმართ. შეცვალეთ ციტრუსის ფრეში სასარგებლო ბალახის ჩაით. * ცოცხალი ხილი და ბოსტნეული - ნუ აქცევთ ხილს და ბოსტნეულს საუზმედ, რადგან საკმაოდ მავნებელია მჟავების უზმოზე მიღება. მაგალითად, ხურმა და პომიდორი დიდი რაოდენობით პექტინს და იმ მჟავას შეიცავენ, რომლებიც კუჭის ქვის წარმოქმნას უწყობენ ხელს. შცვალეთ ცოცხალი პროდუქტი ბოსტნეულის წვნიანით, რომელსაც საკმაოდ ადვილად ამუშავებს ბავშვის ორგანიზმი. * რძემჟავა პროდუქტი - უზმოზე რძემჟავა პოდუქტი ბავშვისთვის არა თუ უსარგებლო, არამედ მავნებელიცაა, რადგან რძემჟავა ბაქტერიები (ლაქტო და ბიფიდო) აგრესიული სიმჟავის წყალობით ისე „იღუპებიან“ კუჭამდეც ვერ აღწევენ. უკეთესია, თუ ბავშვი იოგურტს საუზმის შემდეგ, ნახევარ საათში მიირთმევს ან სულაც შეცვალეთ რძის პროდუქტიკენკრის წვენით, რომელიც С, А, Е და К ვიტამინების დღიურ ნორმას შეიცავს და კალციუმის, ფოსფორის და კალიუმის მდიდარი წყაროა. [post_title] => საუზმეზე ბავშვებისთვის აკრძალული პროდუქტი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => __trashed-35 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-15 20:34:19 [post_modified_gmt] => 2017-07-15 16:34:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146220 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 144078 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-08 01:51:41 [post_date_gmt] => 2017-07-07 21:51:41 [post_content] => უკრაინელი პედიატრი ევგენი კომაროვსკი ამჯერად ყურადღებას დაგვიანებულ მეტყველებაზე ამახვილებს. ფორუმზე შემოსულ კითხვას, როგორ ავალაპარაკოთ ბავშვი, კომაროვსკი რეკომენდაციებით პასუხობს. „ჩემს შვილს მოლაპარაკე მამა ჰყავს, მაგრამ ბავშვი საერთოდ არ ლაპარაკობდა 3 წლამდე. ჩვენ ხშირად ვსვამთ კითხვას, როგორ ავალაპარაკოთ ბავშვი? იქნებ გაქვთ რაიმე რეკომენდაციები? როდის უნდა ველოდოთ, რომ ბავშვი დაიწყებს ლაპარაკს?“, - კითხულობს მშობელი. „თქვენ ჩემი ოჯახის ისტორიას ყვებით. ჩემს შვილსაც მოლაპარაკე მამა ჰყავს, მაგრამ ის 3 წლამდე დუმდა, მერე დაიწყო საუბარი და 30 წელია არ გაჩერებულა. ერთადერთი მეთოდი, დააწყებინოთ ბავშვს საუბარი, ესაა ილაპარაკთ მასთან ერთად. რაც მეტად ისმენს პატარა მშვიდ და დალაგებულ საუბარს, მით მეტია შანსი დაიწყოს საუბარი სრულფასოვნად. ძნელია ბავშვმა დაიწყოს ლაპარაკი, როცა ის მთელ დღეს სმარტფოთან და ტელევიზორთან ატარებს. მთავარია ამ დროს, არ ვინერვიულოთ, ხშირად ვესაუბროთ ბავშვებს, წავუკითხოთ ლექსები და ზღაპრები, ვიმღეროთ სიმღერები, მელოდია ძალიან ეხმარება მეტყველების სტიმულაციას. იმოქმედეთ და ცოტა მოითმინეთ“, - ამბობს ექიმი კომაროვსკი. [post_title] => ექიმი კომაროვსკი: როგორ ავალაპარაკოთ ბავშვი, როცა ის მეტყველებას აგვიანებს? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => eqimi-komarovski-rogor-avalaparakot-bavshvi-roca-is-metyvelebas-agvianebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-08 01:52:02 [post_modified_gmt] => 2017-07-07 21:52:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144078 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 62332 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-02 00:10:20 [post_date_gmt] => 2017-07-01 20:10:20 [post_content] => იმისთვის, რომ პატარასთან ერთად მოგზაურობა და დასვენება მართლაც დაუვიწყარი გამოვიდეს, სჯობს წინასწარ მოიმარაგოთ ის აუცილებელი და საჭირო ნივთები, რომელსაც აფთიაქის ჩანთაში მოუყრით თავს და უსაფრთხო მოგზაურობაში გაემგზავრებით: სიცხის დამწევი საშუალებები - ამ მედიკამენტებს აქვთ სიცხის დამწევის, ტკივილის გამაყუჩებლისა და ანთების საწინააღმდეგო ეფექტი. მათი გამოყენება რეკომენდებულია, თუ სხეულის ტემპერატურა 38 გრადუსს აცდება. ანტიჰისტამინური მედიკამენტები - ესაა მედიკამენტები, რომლებიც ხელს უშლის ალერგიული რეაქციების წარმოქმნას. ალერგიამ შეიძლება მოულოდნელად იჩინოს თავი ახალი საკვების მიღებისას ან სხვა გარემო ფაქტორების გამო. ენტეროსორბენტები - ესაა მედიკამენტები, რომლებიც ხელს უწყობს ორგანზიმიდან ტოქსინების გამოდევნას. ისინი სხვადასხვა სახის მოწამვლის დროსაა რეკომენდებული. მაგალითად ესაა ნახშირი. სპირტხსნარები და სხვა ანტისეპტიკური საშუალებები - ანუ ესაა სხვადასხვა სახის სითხეები, რომლითაც ხდება ღია ჭრილობების დამუშავება. მათ შორის საშუალებები, რომლებიც გამოიყენება მწერების ნაკბენისა და დამწვრობის დროს. ბინტი და სტერილური საფენები - ესაა უნივერსალური საშუალება როგორც მსუბუქი, ასევე სერიოზული ჭრილობების დროს. გაციების საწინაღმდეგო მედიკამენტები - პრეპარატები, რომლებიც გაციების დროს აძლიერებს იმუნიტეტს და ხელს უშლის დაავადების გართულებას. მათ შორის ხელს უშლის ვირუსული ინფექციის განვითარებას და ხელს უწყობს გრიპის პრევენციას. ღებინების საწინააღმდეგო მედიკამენტები - ეს მედიკამენტები გამოდგება როგორც მგზავრობის აუტანლობის, ასევე კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული დისკომფორტის დროს. თერმომეტრი - აუცილებელი საშუალება სხეულის ტემპერატურის გასაკონტროლებლად. ექიმის მიერ დანიშნული პრეპარატები - აქ უნდა გავითვალისწინოთ ბავშვის მდგომარეობა ინდივიდუალურად ანუ ის მედიკამენტები, რომლებიც შესაძლოა მას დამატებით სჭირდება. ამისთვის გამგზავრებამდე უნდა გაიაროთ კონსულტაცია ექიმთან. [post_title] => აუცილებელი სააფთიაქო ჩანთა ბავშვთან ერთად მოგზაურობის დროს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aucilebeli-saaftiaqo-chanta-bavshvtan-ertad-mogzaurobis-dros [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-02 00:24:53 [post_modified_gmt] => 2017-07-01 20:24:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=62332 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 146220 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-14 16:24:34 [post_date_gmt] => 2017-07-14 12:24:34 [post_content] => საუზმე აუცილებლად უჯრედისით, ცილით და „ჯანსაღი“ ცხიმებით მდიდარი უნდა იყოს, რაც ბავშვს დილიდანვე ენერგიით შეავსებს. მავნე საკვები კი, მის მოთენთილობას, ჭარბი წონის მომატებას უწყობს ხელს. გთავაზობთ მავნე პროდუქტის და მის შემცვლელთა ნუსხას. * მშრალი საუზმე - მართალია შაქრიანი ფანტელი და შოკოლადის ბურთები ბავშვების საყვარელი საკვებია, მაგრამ გლუკოზით დამძიმებული (363 კალორია 100 გრამზე) საუზმე, რომელიც მცირე რაოდენობით (100 გრამზე მხოლოდ 3 გრამი) უჯრედისს შეიცავს საკმაოდ მავნებელია, მითუმეტეს რომ ნახევარ საათში ბავშვს ისევ მოშივდება. შეგიძლიათ მავნე საუზმე ომლეტით და ბოსტნეულით ჩაანაცვლოთ. * ციტრუსის ფრეში - ხილის სიმჟავე კუჭის ლორწოვანას აღიზიანებს და მარილმჟავას ჭარბად გამოყოფას უწყობს ხელს. ცოცხალი ციტრუსის ან ციტრუსის ყოველდღიური მოხმარება საკმაოდ მავნებელია, რადგან „შუქმგრძნობიარე“ ქიმიურ ნივთიერებებს შეიცავს, რომლებიც კანს დაუცველს აქცევენ მზის სხივების მიმართ. შეცვალეთ ციტრუსის ფრეში სასარგებლო ბალახის ჩაით. * ცოცხალი ხილი და ბოსტნეული - ნუ აქცევთ ხილს და ბოსტნეულს საუზმედ, რადგან საკმაოდ მავნებელია მჟავების უზმოზე მიღება. მაგალითად, ხურმა და პომიდორი დიდი რაოდენობით პექტინს და იმ მჟავას შეიცავენ, რომლებიც კუჭის ქვის წარმოქმნას უწყობენ ხელს. შცვალეთ ცოცხალი პროდუქტი ბოსტნეულის წვნიანით, რომელსაც საკმაოდ ადვილად ამუშავებს ბავშვის ორგანიზმი. * რძემჟავა პროდუქტი - უზმოზე რძემჟავა პოდუქტი ბავშვისთვის არა თუ უსარგებლო, არამედ მავნებელიცაა, რადგან რძემჟავა ბაქტერიები (ლაქტო და ბიფიდო) აგრესიული სიმჟავის წყალობით ისე „იღუპებიან“ კუჭამდეც ვერ აღწევენ. უკეთესია, თუ ბავშვი იოგურტს საუზმის შემდეგ, ნახევარ საათში მიირთმევს ან სულაც შეცვალეთ რძის პროდუქტიკენკრის წვენით, რომელიც С, А, Е და К ვიტამინების დღიურ ნორმას შეიცავს და კალციუმის, ფოსფორის და კალიუმის მდიდარი წყაროა. [post_title] => საუზმეზე ბავშვებისთვის აკრძალული პროდუქტი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => __trashed-35 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-15 20:34:19 [post_modified_gmt] => 2017-07-15 16:34:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146220 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 55 [max_num_pages] => 19 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 9b9a6cdc44bb215e0ab381e3d9c06fc5 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )