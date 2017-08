დერმატოლოგი პერი რობინსი: „არცერთ ასაკში ბაშვებისთვის რუჯის მიღება არ შეიძლება“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bavshvi [1] => ruji [2] => mzisgan-damcavi-kremi [3] => melanini [4] => bavshvis-garujva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146762 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bavshvi [1] => ruji [2] => mzisgan-damcavi-kremi [3] => melanini [4] => bavshvis-garujva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146762 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => (146762) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (173,17823,17822,17821,6620) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 147218 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-08-02 17:41:16 [post_date_gmt] => 2017-08-02 13:41:16 [post_content] => დედის ინსტიქტების წყალობით, ბავშვის მოვლის მეთოდები საუკუნეების მანძილზე არ იცვლება. მართალია, თანამედროვე ტექნოლოგიებს დღეს მეტი შესაძლებლობებიც მოაქვს, მაგრამ ბავშვზე ზრუნვის ბევრი მეთოდი კვლავ წარსულიდანაა შემორჩენილი. ჟურნალმა Nature Ecology & Evolution მეცნიერების უახლესი დასკვნა გამოაქვეყნა, სადაც საუბარია, რატომ უჭირავთ დედებს შვილები ყოველთვის მარცხენა ხელით. აღმოჩნდა, რომ ქვეცნობიერად ეს ბავშვის დაცვის ყველაზე ეფექტური მეთოდია,რასაც დედა გაუაზრებლად, საკუთარი ინსტიქტით ხვდება. ამას მეცნიერები თავის ტვინის მუშაობის თავისებურებით ხსნიან. თავის ტვინის მარჯვენა ნახევარსფერო სხეულის მარცხენა ნაწილზე აგებს პასუხს, მათ შორის ეს ეხება ეგრეთწოდებულ „ემოციურ ინტელექტსაც“, რაც ადამიანებთან კომუნიკაციასა და მათ უკეთ გაგებაში გვეხმარება. ამდენად, როცა ბავშვი დედას მარცხენა ხელით ჰყავს აყვანილი, ტვინის მარჯვენა ნახევარსფერო ემოციურ სიგნალს გამოსცემს და მშობელსა და შვილს შორის კავშირი უფრო მყარი ხდება. უფრო კონკრეტულად თუ ავხსნით, როცა ბავშვი შეშინებულია, ან ტირის, დედა მას უფრო მარტივად ამშვიდებს ასეთ პოზიციაში. ეს ემოციური კაშირი კი 2 წლამდე ბავშვებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან სრულფასოვანი მეტყველების განვითარებამდე ის დედასთან ემოციებით კონტაქტობს. მეცნიერებს ისტორიული ფაქტებიც მოჰყავთ. აქვე საინტერესოა, რომ პირველყოფილი ბავშვები მარცხენა მხარეს ბევრად დაცულები იყვნენ და მათ გადარჩენის მეტი შანსი ჰქონდათ, ამდენად ეს ინსტიქტი დედას გენეტიკურად, დაბადებიდან აქვს განვითარებული. არდა ამისა, მკვლევარები ამბობენ, რომ მარცხენა მხარეს ბავშვი უკეთ ისმენს დედის გულისცემას. ამავე დროს, პატარაც ინსტიქტურად მარხხენა მხარეს მეტად ეკვრის დედას, ვიდრე მარჯვენა მხარეს. მეცნიერები ამბობენ, რომ ამ დროს ბავშვის მარჯვენა ყური უფრო ახლოსაა დედის სახესთან, როცა ის საუბრობს. ეს კი ეხმარება ბავშვს მეტყველების განვითარებაში, რადგან სწორედ თავის ტვინის მარცხენა ნახევარსფეროა პასუხისმგებელი ენისა და მეტყველების განვითარებაზე. [post_title] => მეცნიერებმა ახსნეს, რატომ უჭირავს ყველა დედას ბავშვი მარცხენა ხელით [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mecnierebma-akhsnes-ratom-uchiravs-yvela-dedas-bavshvi-marckhena-khelit [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-02 18:20:21 [post_modified_gmt] => 2017-08-02 14:20:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147218 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 148392 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-07-22 19:08:31 [post_date_gmt] => 2017-07-22 15:08:31 [post_content] => გორში, საცხოვრებელი კორპუსის მესამე სართულიდან გადმოვარდნილი 6 წლის ბავშვი თბილისში, იაშვილის კლინიკაში გადმოიყვანეს. როგორც იაშვილის სახელობის ბავშვთა კლინიკაში განაცხადეს, ბავშვს აღენიშნება ქალა-ფუძის დაზიანება და გატეხილი აქვს ლავიწის ძვალი. ექიმების ინფორმაციით, ბავშვის მდგომარეობა კრიტიკულად მძიმეა, ის რეანიმაციის განყოფილებაშია მოთავსებული. როგორც იაშვილის კლინიკაში აცხადებენ, 6 წლის ბავშვი მართვით სუნთქვაზეა და ნევროლოგის, ტრავმატოლოგის და რეანიმატოლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება. გორში, სტალინის ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის მესამე სართულის აივნიდან 6 წლის ბავშვი გადმოვარდა. თავდაპირველად ის გორის საავადმყოფო ”გორმედიში” გადაიყვანეს, შემდეგ კი მისი თბილისში გადმოყვანა გახდა საჭირო. წყარო: ინტერპრესნიუსი [post_title] => საცხოვრებელი კორპუსის მესამე სართულიდან გადმოვარდნილი 6 წლის ბავშვი იაშვილის კლინიკაში გადმოიყვანეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sackhovrebeli-korpusis-mesame-sartulidan-gadmovardnili-6-wlis-bavshvi-iashvilis-klinikashi-gadmoiyvanes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-22 19:09:11 [post_modified_gmt] => 2017-07-22 15:09:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=148392 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 147800 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-20 15:12:03 [post_date_gmt] => 2017-07-20 11:12:03 [post_content] => #გააზიარე წარმატება – ამ სლოგანით დაწყებულ ბიზნესდაჯილდოებას, რომელსაც ”თიბისი ბანკი” და ”ჯეოსელი” ერთობლივად, წელს უკვე მეორედ გამართავენ, საბავშო სათამაშოების იმპორტიორი კომპანია ”დიმარიც” შეუერთდა. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიის დამფუძნებელმა, ნიაზ ძიაპშიპამ განუცხადა, საქართველოში ბავშვებისთვის სათამაშოების იმპორტი გერმანიიდან, პოლონეთიდან და შვედეთიდან ხორციელდება. რაც შეეხება რეალიზაციას, ”დიმარის” სათამაშოებით ძირითადად, საქართველოს მასშტაბით არსებული საბავშვო ბაღები მარაგდება, ასევე ის ორგანიზაციები, რომლებიც შშმ ბავშვებთან მუშაობენ. ამასთან, მომხმარებელს ”დიმარის” პროდუქციის შეძენა კომპანიის ოფიციალური ”ფეისბუქ” გვერდის საშუალებითაც შეუძლია. სათამაშოები იყიდება ”ჯორჯიტას” მაღაზიათა ქსელშიც. პროდუქციის გასაყიდი ფასი 2 ლარიდან - 120 ლარამდე მერყეობს. ”აღნიშნული ბიზნესი 2004 წელს დავიწყე. მაშინ საქართველოში საბავშვო სათამაშოები მაინც დეფიციტური იყო, ამიტომ იმ თანხით, რაც იმ ეტაპზე გამაჩნდა- 600 ლარით, გერმანიიდან გამოვიწერე სათამაშოები. შემდეგ, უკვე გერმანულ მხარესთან აქტიური თანამშრომლობა დავიწყე და ახლა უკვე პარტნიორი კომპანიები მყავს, რომელთა ოფიციალური წარმომადგენელიც ვარ, როგორც საქართველოში, ისე აზერბაიჯანსა და სომხეთში”, - აღნიშნა ”დიმარის” დამფუძნებელმა. მისივე ინფორმაციით, კომპანია სამომავლოდ სათამაშოების გატანას რეექსპორტზე გეგმავს. როგორც ნიაზ ძიაპშიპა ამბობს, მიმდინარეობს მოლაპარაკებები მეზობელ ქვეყნებთან- სომხეთთან და აზერბაიჯანთან, სადაც ”დიმარის” სათამაშოები გაიყიდება. რაც შეეხება ადგილობრივ ბაზარს, კომპანიის დამფუძნებლის თქმით, ”დიმარის” სათამაშოები კონკურენტებისგან მაღალი ხარისხით გამოირჩევა. ამასთან, არის აბსოლუტურად განსხვავებული - ე.წ განმავითარებელი სათამაშოები და რაც მთავარია, უსაფრთხო. ცნობისთვის, ამ ეტაპზე ”დიმარი” 80-ამდე სახეობის საბავშვო სათამაშოს რეალიზებას ახორციელებს. [post_title] => 600 ლარით დაწყებული ბიზნესი -საქართველოდან საბავშვო სათამაშოები რეექსპორტზე გავა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 600-larit-dawyebuli-biznesi-saqartvelodan-sabavshvo-satamashoebi-reeqsportze-gava [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-20 15:16:24 [post_modified_gmt] => 2017-07-20 11:16:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147800 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 147218 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-08-02 17:41:16 [post_date_gmt] => 2017-08-02 13:41:16 [post_content] => დედის ინსტიქტების წყალობით, ბავშვის მოვლის მეთოდები საუკუნეების მანძილზე არ იცვლება. მართალია, თანამედროვე ტექნოლოგიებს დღეს მეტი შესაძლებლობებიც მოაქვს, მაგრამ ბავშვზე ზრუნვის ბევრი მეთოდი კვლავ წარსულიდანაა შემორჩენილი. ჟურნალმა Nature Ecology & Evolution მეცნიერების უახლესი დასკვნა გამოაქვეყნა, სადაც საუბარია, რატომ უჭირავთ დედებს შვილები ყოველთვის მარცხენა ხელით. აღმოჩნდა, რომ ქვეცნობიერად ეს ბავშვის დაცვის ყველაზე ეფექტური მეთოდია,რასაც დედა გაუაზრებლად, საკუთარი ინსტიქტით ხვდება. ამას მეცნიერები თავის ტვინის მუშაობის თავისებურებით ხსნიან. თავის ტვინის მარჯვენა ნახევარსფერო სხეულის მარცხენა ნაწილზე აგებს პასუხს, მათ შორის ეს ეხება ეგრეთწოდებულ „ემოციურ ინტელექტსაც“, რაც ადამიანებთან კომუნიკაციასა და მათ უკეთ გაგებაში გვეხმარება. ამდენად, როცა ბავშვი დედას მარცხენა ხელით ჰყავს აყვანილი, ტვინის მარჯვენა ნახევარსფერო ემოციურ სიგნალს გამოსცემს და მშობელსა და შვილს შორის კავშირი უფრო მყარი ხდება. უფრო კონკრეტულად თუ ავხსნით, როცა ბავშვი შეშინებულია, ან ტირის, დედა მას უფრო მარტივად ამშვიდებს ასეთ პოზიციაში. ეს ემოციური კაშირი კი 2 წლამდე ბავშვებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან სრულფასოვანი მეტყველების განვითარებამდე ის დედასთან ემოციებით კონტაქტობს. მეცნიერებს ისტორიული ფაქტებიც მოჰყავთ. აქვე საინტერესოა, რომ პირველყოფილი ბავშვები მარცხენა მხარეს ბევრად დაცულები იყვნენ და მათ გადარჩენის მეტი შანსი ჰქონდათ, ამდენად ეს ინსტიქტი დედას გენეტიკურად, დაბადებიდან აქვს განვითარებული. არდა ამისა, მკვლევარები ამბობენ, რომ მარცხენა მხარეს ბავშვი უკეთ ისმენს დედის გულისცემას. ამავე დროს, პატარაც ინსტიქტურად მარხხენა მხარეს მეტად ეკვრის დედას, ვიდრე მარჯვენა მხარეს. მეცნიერები ამბობენ, რომ ამ დროს ბავშვის მარჯვენა ყური უფრო ახლოსაა დედის სახესთან, როცა ის საუბრობს. ეს კი ეხმარება ბავშვს მეტყველების განვითარებაში, რადგან სწორედ თავის ტვინის მარცხენა ნახევარსფეროა პასუხისმგებელი ენისა და მეტყველების განვითარებაზე. 