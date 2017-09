დეტალური ინფორმაცია აირბალონიანი მანქანების ინსპექტირებაზე 

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => teqdatvaliereba [1] => vadebi [2] => fortunas-temebi [3] => airbalonebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162394 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => teqdatvaliereba [1] => vadebi [2] => fortunas-temebi [3] => airbalonebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162394 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6900 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => teqdatvaliereba [1] => vadebi [2] => fortunas-temebi [3] => airbalonebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => teqdatvaliereba [1] => vadebi [2] => fortunas-temebi [3] => airbalonebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (162394) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19076,16375,6900,10126) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 161651 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-08 16:30:29 [post_date_gmt] => 2017-09-08 12:30:29 [post_content] => ჰიპერაქტიური „ ფრენდები “ - სოციალურ ქსელში ყველა თქვენგანს ეყოლება ერთი ან რამდენიმე ისეთი მეგობარი, რომლის საშუალებითაც არც კონცერტზე, არც მატჩზე წასვლა სავალდებულო არ არის, ისინი დასწრების ეფექტს ფეისბუქსტატუსებით შეგიქმნიან. ფეისბუქმეგობრების აქტივობა კატეგორიების მიხედვით შეიძლება დაიყოს:

მეგობრები, რომლებიც მუდმივად ბავშვების ფოტოებს აზიარებენ და პატარას ყველა აქტივობაზე წერენ;

გურმანი მეგობრები, რომლებიც არცერთ სადილს ვახშამს და ლანჩს არ დატოვებენ საიდუმლოდ, თქვენ შეგიძლიათ მისი მენიუ ფოტოების სახითაც იხილოთ;

არ დატოვებენ საიდუმლოდ, თქვენ შეგიძლიათ მისი მენიუ ფოტოების სახითაც იხილოთ; მეგობრები ჰეშთეგებით - მაგალითად, მეგობარი მიირთმევს ბერძნულ სალათს... # ფეტაყველი # მწვანესალათი #ზეთისხილი # წითელიპომიდორი #ჯანსაღი #საბერძნეთი... და ასე, დაუსრულებლად.

- მაგალითად, მეგობარი მიირთმევს ბერძნულ სალათს... # # #ზეთისხილი # #ჯანსაღი #საბერძნეთი... და ასე, დაუსრულებლად. მეგობრები “ ჩექინებით “ - თქვენ ონლაინრეჟიმში იცით, რომელ ქუჩაზე, რომელ კაფეში, აფთიაქსა თუ სუპერმარკეტში იმყოფება თქვენი მეგობარი. თუ იჩქარებთ, შემდეგ ჩექინამდე შეგიძლიათ, მიუსწროთ და ინახულოთ კიდეც.

“ - თქვენ ონლაინრეჟიმში იცით, რომელ ქუჩაზე, რომელ კაფეში, აფთიაქსა თუ სუპერმარკეტში იმყოფება თქვენი მეგობარი. თუ იჩქარებთ, შემდეგ შეგიძლიათ, და ინახულოთ კიდეც. ყველაფერზე „ მოსტატუსე ფრენდები “ - წერენ სტატუსს ყველაფერზე, მაცივარში კვერცხის მარაგის ამოწურვაზე, ძველ მაისურზე , ზოგადსაკაცობრიო და შედარებით მცირე მასშტაბის მოვლენებზე.

“ - წერენ სტატუსს ყველაფერზე, მაცივარში კვერცხის მარაგის ამოწურვაზე, ძველ მაისურზე , ზოგადსაკაცობრიო და შედარებით მცირე მასშტაბის მოვლენებზე. ქვეკატეგორიებად შეიძლება დაიყოს ავტომოყვარული, კულინარი და შეყვარებული „ ფრენდები “.

მიკომენტარებენ , სახალისოა უბრალოდ, „ინტერაქცია აქვს, მეგობრები, სახალისოა უბრალოდ,

„ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს, რომლებიც ჰიპერაქტიურად წერენ სტატუსებს. იუმორით გაჯერებული სტატუსები ძალიან მახალისებს, თუმცა რომელიმე ფილმის ონლაინ მოყოლა ან ყველა პოლიტიკური მოვლენის აგრესიული სტატუსით გამოხმაურება გამაღიზიანებელია და ვაჰაიდებ ასეთ მეგობრებს, “ - ამბობს ქეთი ნატროშვილი.

რატომ უჩნდება ადამიანს სურვილი, თავისი ყველა ნააზრევი სოციალურ ქსელში საჯარო გახადოს?!

ფსიქოლოგი ნუცა საღარაძე

ქვეცნობიერ

“ადამიანების ჰიპერაქტიურობა სოციალურ ქსელში ერთ რომელიმე კონკრეტულ მიზეზს არ უკავშირდება. ასეთები თანაბრად შეიძლება. იყვნენ რეალიზებული, ნაკლებად რეალიზებული , დაოჯახებული ან დაუოჯახებელი ადამიანები. მიზეზებიც რამდენიმე ტიპად იყოფა,“ - ამბობს ნუცა საღარაძე.

თვითპრეზენტაცია - როცა ადამიანს სურს, გარშემომყოფებზე სასურველი შთაბეჭდილება მოახდინოს. მაგალითად, არის კონკრეტულ კონცერტზე, პოპულარულ კაფეშია ან რომელიმე გახმაურებულ ფილმს უყურებს.

- როცა ადამიანს სურს, გარშემომყოფებზე სასურველი შთაბეჭდილება მოახდინოს. მაგალითად, არის კონკრეტულ კონცერტზე, პოპულარულ კაფეშია ან რომელიმე გახმაურებულ ფილმს უყურებს. სოციალურად სასურველი - როცა ადამიანი ცდილობს, ჰყავდეს ბევრი გამომწერი , ბევრმა გააზიაროს , ბევრმა ისაუბროს მასზე და იყოს მუდმივად ყურადღებიც ცენტრში.

- როცა ადამიანი ცდილობს, ჰყავდეს ბევრი , ბევრმა , ბევრმა ისაუბროს მასზე და იყოს მუდმივად ცენტრში. თვითშეფასების ამაღლება - ადამიანის შინაგანი კომპლექსი, როცა ცდილობს, გამოჩნდეს, მაგალითად, უკეთესი ნაკითხი, მუდმივად აზიარებს ამონარიდებს, ციტატებს წიგნებიდან. გამოჩნდეს, უფრო ლამაზი - იგრძელებს სხეულის კიდურებს, აქვეყნებს სტუდიურ ფოტოებს, სადაც რეალობისგან განსხვავებულად გამოიყურება.

- ადამიანის შინაგანი კომპლექსი, როცა ცდილობს, გამოჩნდეს, მაგალითად, უკეთესი ნაკითხი, მუდმივად აზიარებს ამონარიდებს, ციტატებს წიგნებიდან. გამოჩნდეს, უფრო ლამაზი - სხეულის კიდურებს, აქვეყნებს სტუდიურ ფოტოებს, სადაც რეალობისგან განსხვავებულად გამოიყურება. აღიარება-მოწონება - როცა ადამიანებს ერთგვარი აზარტი იპყრობთ, გამოხმაურების მაღალი მაჩვენებლის შემდეგ კიდევ დაწერონ სტატუსი, კიდევ დადონ ფოტო და ა.შ. აზარტს სოციალურ ქსელზე დამოკიდებულებამდეც მივყავართ.

- როცა ადამიანებს ერთგვარი აზარტი იპყრობთ, გამოხმაურების მაღალი მაჩვენებლის შემდეგ კიდევ დაწერონ სტატუსი, კიდევ დადონ ფოტო და ა.შ. სოციალურ ქსელზე მივყავართ. კონტროლი ირეალურ სამყაროზე - სოციალურ ქსელში ალტერნატიული რეალობის საშუალებით ადამიანებს შეუძლიათ, ისე შეფუთონ და წარუდგინონ საზოგადოებას თავი, როგორც სურთ, კონფლიქტურ სიტუაციებში აფიქრებინონ სხვას, რომ თავს კარგად გრძნობენ. პირად ურთიერთობებში პრობლემების დროს აჩვენონ საზოგადოებას, რა აჩუქა პარტნიორმა, სად არიან დასასვენებლად და როგორ უყვართ ერთმანეთი.

- სოციალურ ქსელში ალტერნატიული რეალობის საშუალებით ადამიანებს შეუძლიათ, ისე შეფუთონ და წარუდგინონ საზოგადოებას თავი, როგორც სურთ, კონფლიქტურ სიტუაციებში სხვას, რომ თავს კარგად გრძნობენ. პირად ურთიერთობებში პრობლემების დროს აჩვენონ საზოგადოებას, რა აჩუქა პარტნიორმა, სად არიან დასასვენებლად და როგორ უყვართ ერთმანეთი. სოციალური შედარების ეფექტი - ადამიანი მუდმივად ცდილობს, სხვაზე უკეთ გამოიყურებოდეს, სხვაზე უკეთესად ცხოვრობდეს. თუ სასურველ მიზანს ვერ აღწევს, ხშირად ასეთ შედარებას დეპრესიამდეც მიჰყავს ადამიანი.

სოციალურ ქსელში ზედმეტი აქტივობის მიზეზი მარტივად უსაქმურობაც შეიძლება, იყოს.

დააჰაიდოთ

სასკოლო ჩანთა

მიუხედავად განათლების მინისტრის დაპირებისა, სკოლის წიგნების სიმძიმის პრობლემა კვლავაც აქტუალურია. ბოლო დროს, წიგნების სიმძიმის გათვალისწინებით, მშობლები და სპეციალისტების ნაწილი ზურგჩანთას გორგოლაჭებიან ჩანთას არჩევენ. სასკოლო გორგოლაჭებიანი ჩანთის ფასი, საშუალოდ, 55 ლარიდან 120 ლარამდე მერყეობს, თუმცა, უფრო ძვირადღირებულ ჩანთებსაც შეხვდებით. სკოლის ზურგჩანთა კი, საშუალოდ, 35 ლარიდან 60 ლარამდე ღირს. ფასი მზარდია და ხშირად ის გორგოლაჭებიანის მსგავსად 120 ლარამდე ადის.

სასკოლო საკანცელარიო ნივთები

რადგან სკოლის წიგნებს თავად სკოლა უზრუნველყოფს, ხოლო, თუ მშობელი მაინც გადაწყვეტს, რომ თავად შეუძინოს წიგნი ბავშვს, მისი ფასი სხვადასხვა საფეხურზე სხვადასხვაა, ამიტომ აქ სასკოლო წიგნების ფასს არ შემოგთავაზებთ.

რაც შეეხება სხვა ნივთებს, რომელიც თქვენს შვილს სკოლაში დასჭირდება:

ფანქრებია წარმოდგენილი, რომელიც ხარისხით დიდად არ გამოირჩევა, თუმცა საკმაოდ იაფია. ე.წ. ცისარტყელა ფანქრებს 2-4 ლარად ბაზრობაზე შეიძენთ, თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ ხარისხიანი ფანქარი ქიმიკატებს არ შეიცავს, სპეციალისტები მის შეძენას გვირჩევენ, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ბავშვი პატარაა და მისი პირში ჩადების საფრთხე არსებობს, ასეთი ფანქრების ფასი მაღაზიებში, დაახლოებით, 10-25 ლარია, დაახლოებით იგივე ღირს ფლომასტერიც . სახატავი ფანქრები: ქართულ ბაზარზე, ძირითადად, ჩინურიწარმოდგენილი, რომელიც ხარისხით დიდად არ გამოირჩევა, თუმცა საკმაოდ იაფია. ე.წ. ცისარტყელა ფანქრებს 2-4 ლარად ბაზრობაზე შეიძენთ, თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ ხარისხიანი ფანქარი ქიმიკატებს არ შეიცავს, სპეციალისტები მის შეძენას გვირჩევენ, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ბავშვი პატარაა და მისი პირში ჩადების საფრთხე არსებობს, ასეთი ფანქრების ფასი მაღაზიებში, დაახლოებით, 10-25 ლარია, დაახლოებით იგივე ღირს

ფანქრების, კალმების და ფლომასტერების შესანახად ე.წ. პენალიც დაგვჭირდება. მისი ფასი, დაახლოებით, 5-15 ლარია, ამავე ფასში პენლებს მაღაზიებშიც ვნახავთ, თუმცა, 10-15 ლარიდან ფასი 60-70 ლარამდეც იზრდება და 100 ლარსაც აჭარბებს.

ტანსაცმელი

ბავშვების მაისურს 10-15 ლარად ვნახავთ ბაზრობაზე, ამავე ფასში მისი შეძენა მაღაზიებშიც არის შესაძლებელი. დაახლოებით, 15 ლარიდან იწყება პერანგების ფასი ბაზრობაზე, მაღაზიებში მის შეძენას 25ლარად შევძლებთ. ფასები, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაშიც მზარდია. შარვლის ფასები ბაზრობაზე 20 ლარიდან იწყება (სხვდასხვა ასაკზე სხვადასხვა ფასია), დაახლოებით იგივე ფასებია ქვდაკაბებზე. ბაზრობებზე 20-40 ლარის ფარგლებშია, ბრენდულ მაღაზიებში კი ეს ფასი 50-70 ლარი და მეტია. მთლიანი კაბები გაცილებით ძვირია. ქურთუკები 40 ლარიდან იწყება და ბრენდულ მაღაზიებში 200 ლარამდეც კი ადის. ფეხსაცმელს ბაზრობაზე 40-80 ლარად შეიძენთ, მაღაზიებში კი მისი ფასი 80-150 ლარიდან იწყება.

უხეში გათვლებით, სასკოლოდ მომზადება საშუალოდ 250-300 ლარამდე დაგიჯდებათ, თუ შემოსავლები ხელს გიწყობთ, ეს რიცხვი თქვენი მატერიალური მდგომარეობის მიხედვით, კიდევ უფრო მზარდი იქნება.

Education-ის

ჩერგიანის

„ამ თანხით სტუდენტებს უცხო ქვეყნის უნივერსიტეტში სწავლა შეეძლებათ, თუმცა ცხოვრებისა და მგზავრობს ხარჯებს, ცხადია, თავად ფარავენ. სწავლის დასრულების შემდეგ სტუდენტებს აძლევენ დიპლომებს. ასევე, გვაქვს ენის კურსები და სხვადასხვა მიმართულებაც,“ - განაცხადა ნინო ჩერგიანმა .

ჩერგიანის

„როგორც ჩვენს ქვეყანაში ჩამოდიან უცხოელები და სწავლობენ, ასევე, ვუშვებთ სტუდენტობის მსურველებს საზღვარგარეთ. ჩარიცხვა ყველა ქვეყნის უნივერსიტეტშია შესაძლებელი, უბრალოდ ფასებიდან გამომდინარე, ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტია სომხეთი, ბელარუსი, უკრაინა. აბიტურიენტს უნივერსიტეტში ჩასარიცხად, რა თქმა უნდა, გარკვეული დოკუმენტები სჭირდებათ: ატესტატი, ნიშნების ფურცელი, დაბადების მოწმობა და მსგავსი საბუთები, “ - დასძინა Global Education-ის მენეჯერმა.

Education-ის

Education-ის

თედორაძის

„2013 წელს, როცა ჩვენი ორგანიზაცია შეიქმნა, ბაზარზე გაჩნდნენ ისეთი კომპანიებიც, რომლებიც სთავაზობდნენ სტუდენტებს, რომ ჩარიცხავდნენ საზღვარგარეთის რომელიმე უნივერსიტეტში, ოღონდ ისე, რომ სასწავლო პროცესი იქნებოდა საქართველოში. რეალურად, ეს ბავშვები საზღვარგარეთ წელიწადში ერთხელ მიჰყავდათ 3 დღით ან 1 კვირით, ფაქტობრივად, ექსკურსიაზე. სხვადასხვა სასწავლო ორგანიზაციას მალე უკმაყოფილო მშობლებმა და სტუდენტებმა მიმართეს. სტუდენტები, ფაქტობრივად, საზღვარგარეთ სწავლობდნენ და ეგონათ, რომ უცხო ქვეყნის დიპლომს მიიღებდნენ, რეალურად ისინი იღებდნენ ამ დიპლომებს, მაგრამ არ უწევდათ საზღვარგარეთ წასვლა. მოგვიანებით განათლების სამინისტრომ შესაბამისი ზომები მიიღო და პირდაპირ მიუთითა კანონში, რომ უცხო ქვეყანაში სტუდენტი, რომელიც სწავლობს, მინიმუმ, უნდა ჰქონდეს უცხოეთში 75-დღიანი კვეთა, “ - განაცხადა პაატა თედორაძემ .

Education-ის

„უმეტესწილად სტუდენტებს კროგში , ტურიზმის უნივერსიტეტში ვუშვებთ. საერთოდ, სტუდენტებს თავიანთი მოთხოვნის მიხედვით ვანაწილებთ ფაკულტეტებზე და უნივერსიტეტებშიც . ჩვენთან, ასევე, ის მომსახურებაც შედის, რომ, მაგალითად, მოდის სტუდენტი და გვეუბნება, გერმანიის უნივერსიტეტში მინდა ჩაბარება და დამეხმარეთ. ჩვენც ვეხმარებით დოკუმენტაციის შევსებასა და მსგავს პროცედურებში, მაგრამ ასეთი სტუდენტები, როგორც წესი, თვითონ იკვალავენ გზას, “ - გვითხრა Global Education-ის ხელმძღვანელმა.

აბიტურიენტებსა

მაგისტრანტობის

· საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული, ზოგადი ან მისი ეკვივალენტური განათლება და სრული ზოგადი განათლების ბოლო 2 წელი ისწავლეს უცხო ქვეყანაში.

· საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რომლებიც განსაზღვრული ვადით ცხოვრობენ/ცხოვრობდნენ, სწავლობენ/სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ კრედიტები/კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში.

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

Education-ზე

„ყველა ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებლის სია ჩვენს ვებგვერდზე დევს. თუ ჩამონათვალში არ არის, ე.ი. კანონით არ არის აღიარებული მისი არც ატესტატი, არც ქმედება. თუ ეს კომპანია სასწავლო არ არის, მაშინ ასე ყველას შეუძლია გახსნას შპს იუსტიციის სახლში, მაგრამ საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელს თუ დაირქმევს და თუ გასცემს დიპლომს, უნდა იყოს აუცილებლად საქართველოს კანონმდებლობით ავტორიზებული. თუ ავტორიზებულთა სიაში ჩვენ არ გვაქვს რეესტრში ეს დაწესებულება, ე.ი. ჩვენ მასზე პასუხისმგებელი არ ვართ. საქართველოს კანონმდებლობით, ყველა დაწესებულება უნდა იყოს ავტორიზებული, რომ მისი დიპლომი იყოს აღიარებული. თუ ისინი წარმოადგენენ ოფიციალურ დოკუმენტს, სადაც უწერიათ, რომ უცხო ქვეყნის უნივერსიტეტში დაგროვებული სასწავლო კრედიტები ქართულმა უნივერსიტეტმა აღიარა, ამის მიხედვით მოვიძიებ, თუ არსებობს მსგავსი პრეცენდენტი , მათ სიტყვაზე ვერ ვენდობით. ჩვენ ვთანამშრომლობთ უცხოეთის უნივერსიტეტებთან და, თუ ეს სასწავლებლები ავტორიზებულია , ასეთი სტუდენტების განათლებას ჩვეულებრივ რეჟიმში ვუღიარებთ , მაგრამ მე არ ვიცი Global Education-ს ვისზე და რაზე აქვთ საუბარი ან საერთოდ ვინ არიან. ასევე, არანაირ ინფორმაციას არ ვფლობ მათ მიერ ნახსენებ კროგის უნივერსიტეტზე,“ - განაცხადა განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელმა, დათო კობახიძემ.

სიმონ ჯანაშია, ექსპერტი განათლების საკითხებში,

საგანმანათლბლო

დიდიხანია

„განათლების სამინისტრომ ხან რა შეზღუდვები დააწესა, ხან რა: თავიდან იყო, რომ სტუდენტებს საზღვრის გადაკვეთის მონაცემები უნდა მიეტანათ, მერე უკვე რაღაც პერიოდი უნდა ყოფილიყვნენ საზღვარგარეთ. ჩემი აზრით, ეს არის სრულიად არაადეკვატური განათლების შედეგი, უნივერსიტეტებს უზღუდავს შესაძლებლობას, რომ თავად აირჩიონ სტუდენტები და, როდესაც ცენტრალიზებულად გვაქვს ყველა სტუდენტის ჩარიცხვა უნივერსიტეტებში, მაშინ, ცხადია, რომ გამოჩნდება სტუდენტი, რომელიც ეცდება, რომ ამ გზის გვერდის ავლით ჩააბაროს. ეს კი არის ისეთივე გზა, რომელიც აღიზიანებს საზოგადოება. არსებობს სხვა გზებიც: როდესაც ადამიანი ერთ აკრედიტირებულ უნივერსიტეტში აბარებს და მეორეში გადადის, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება, ქულებით სხვაზე უფრო დაბალი შედეგები ჰქონდეს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე, შეიძლება სტუდენტი მოხვდეს ყველაზე არაპრესტიჟულ უნივერსიტეტში და მობილობით გადავიდეს პრესტიჟულში . ასეთ დროს, როგორც ვხედავთ, არანაირი მნიშვნელობა არა აქვს, რა ქულები ჰქონდა მას ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე,“ - განაცხადა სიმონ ჯანაშიამ.

Education-ზე

Globalხელმძღვანელის, პაატა, განცხადებით, სწორედ ეს განსხვავებული პირობები ქმნის გაურკვევლობას და, რიგ შემთხვევებში, პრობლემებსაც კი.Globalწარმომადგენელთა თქმით, ორგანიზაციას 2013 წლიდან დღემდე 300-მდე სტუდენტი ჰყავს საზღვარგარეთ სასწავლებლად გაშვებული. მათივე ცნობით, ამ სტუდენტთაგან ნახევარმა უცხო ქვეყნის უნივერსიტეტის დიპლომი აიღო, ნახევარმა სწავლა საქართველოში გააგრძელა. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 29 დეკემბრის ბრძანების მიხედვით, ერთიანი ეროვნული გამოცდების ან საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონედაკანდიდატების მიერ დოკუმენტების წარდგენისა და განხილვის წესში ვკითხულობთ დაწესებულ მოთხოვნებს, რომლის მიხედვითაც, ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სწავლა დასაშვებია:რაც შეეხება იმ სტუდენტებს, რომლებიც საზღვარგარეთ ერთი სემესტრის სწავლის შემდეგ გადმოსვლას საქართველოს უნივერსიტეტებში გეგმავენ, მათ უნდა წარმოადგინონ ნიშნების ფურცელი და დაგროვებული უნდა ჰქონდეთ სასწავლო კრედიტები, რაც თავისთავად იმაზე მეტყველებს, რომ სტუდენტი საზღვარგარეთ ნამდვილად დადიოდა უნივერსიტეტში და კარგი აკადემიური მოსწრებაც ჰქონდა.Globalარანაირ ინფორმაციას არ ფლობს. სულ სხვა პრობლემებს ხედავს. მისი თქმით, საქართველოში არსებობს არაერთიკონსულტანტი ორგანიზაცია, რომელიც სტუდენტს, ფაქტობრივად, საზღვარგარეთ სასწავლებლად უშვებს, რეალურად კი ეს სტუდენტი საქართველოში რჩება. მისივე თქმით, სახელმწიფო, მსგავს ორგანიზაციებს ებრძვის:არც ჯანაშიას სმენია Globalრაიმე. ექსპერტი ეჭვქვეშ აყენებს მსგავსი კომპანიების კონსულტაციით ჩარიცხული სტუდენტების მიღებულ განათლებას.[post_title] => სტუდენტობა უგამოცდოდ - მარტივი შესაძლებლობა თუ პრობლემების კასკადი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => studentoba-ugamocdod-martivi-shesadzlebloba-tu-problemebis-kaskadi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-07 18:22:12 [post_modified_gmt] => 2017-09-07 14:22:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161339 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 161651 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-08 16:30:29 [post_date_gmt] => 2017-09-08 12:30:29 [post_content] => ჰიპერაქტიური „“ - სოციალურ ქსელში ყველა თქვენგანს ეყოლება ერთი ან რამდენიმე ისეთი მეგობარი, რომლის საშუალებითაც არც კონცერტზე, არც მატჩზე წასვლა სავალდებულო არ არის, ისინი დასწრების ეფექტსშეგიქმნიან.აქტივობა კატეგორიების მიხედვით შეიძლება დაიყოს:“ - ამბობს „ფორტუნასთან“ ქართულ სოციალურ ქსელში პოპულარული სტატუსების ერთ-ერთი ავტორი.ადამიანის პიროვნების ამოცნობაში სოციალური ქსელი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. თემები, რომელზეც კონკრეტული ადამიანი წერს, მისი აქტივობა და ინტერესები სოციალური ქსელის პირადი გვერდის მეშვეობით მარტივად შეიძლება, ამოვიცნოთ.„ფორტუნასთან“ იმმიზეზებზე საუბრობს , რაც სოციალურ ქსელში ადამიანის ჰიპერაქტიურობას იწვევს.როგორც ფსიქოლოგი განმარტავს, სოციალურ ქსელში პიროვნების აქტივობას შემდეგი მიზეზები განაპირობებს:და ბოლოს, ზემოთჩამოთვლილი ქვეცნობიერი მიზეზების გარდა,როცა ადამიანი აქვს ბევრი თავისუფალი დრო, ან არ არის დასაქმებული. ადამიანებს, რომლებიც სოციალურ ქსელზე არიან დამოკიდებული, ფსიქოლოგები ცხოვრების რეალური ურთიერთობებით დატვირთვას და სხვადასხვა აქტივობაში ჩართვას ურჩევენ . მათ კი, ვისაც სოციალურ ქსელში მეგობრების ჰიპერაქტიურობა გაწუხებთ, მარტივად შეგიძლიათ, „“.[post_title] => ჰიპერაქტიური ფრენდების სინდრომი - რატომ ასაჯაროებენ fb-ზე ყველაფერს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => hiperaqtiuri-frendebis-sindromi-ratom-asajaroeben-fb-ze-yvelafers [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-08 17:14:00 [post_modified_gmt] => 2017-09-08 13:14:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161651 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 154 [max_num_pages] => 52 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 41e2ea378f49107412615d8d301f5760 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )