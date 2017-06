დევიდ ბექჰემის ახალ რეკლამას კრიტიკა მოყვა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => devid-beqhemi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136056 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => devid-beqhemi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136056 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 241 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => devid-beqhemi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => devid-beqhemi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136056) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (241) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 126817 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-02 12:53:56 [post_date_gmt] => 2017-05-02 08:53:56 [post_content] => დევიდ ბექჰემი გაი რიჩის ახალ ფილმში „მეფე არტურის მახვილი“ მონაწილეობს. კომპანია Warner Bros.-მა პროექტის ტრეილერი გამოუშვა, სადაც ყოფილი ფეხბურთელის ნახვაა შესაძლებელი. ერთ-ერთ ინტერვიუში დევიდმა განაცხადა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ფილმში მთავარ როლს ასრულებს, გადაღებისთვის მოსამზადებელ პერიოდში მას ბევრი რამის სწავლა მოუწია, რაშიც მისი დიდი ხნის მეგობარი, გაი რიჩი დაეხმარა. შეგახსენებთ, რომ ეს დევიდის მონაწილეობით პირველი ფილმი არ არის. აქამდე ის პროექტში „აგენტები ა.ნ.კ.ლ.“ გამოჩნდა, რომელიც ასევე რიჩიმ გადაიღო. [post_title] => დევიდ ბექჰემი „მეფე არტურის მახვილის" ტრეილერში (ვიდეო)

დევიდ ბექჰემმა „ინსტაგრამზე" ქალიშვილთან ერთად გადაღებული ვიდეო გამოაქვეყნა. მასზე ჩანს, რომ ცნობილი მამა-შვილი სეირნობის დროს ერთობა. ვიდეოში ჰარპერი ვარდისფერ ველოსიპედზე ზის, დევიდი კი მის გვერით მირბის. აღსანიშნავია, რომ ყოფილმა ფეხბურთელმა მისი მართვა თავად ასწავლა. „ძალიან ვამაყობ" - დააწერა მან ვიდეოს. შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე უქმეებზე დედის დღე დევიდმა თავის მეუღლეს, ვიქტორიას ემოციურად მიულოცა და დაწერა, რომ ასეთი არაჩვეულებრივი შვილების ჩუქებით მნან ის უბედნიერეს კაცად აქცია. [post_title] => ბექჰემების მხიარული ვიდეო: დევიდი და ჰარპერი მხიარულად ერთობიან

ყოფილი ფეხბურთელი და ბიზნესმენი დევიდ ბექჰემი არაჩვეულებრივი მეუღლე და მამაა - ამაზე უამრავი გავრცელებული ფაქტი მოწმობს, მათ შორის უკანასკნელიც: თავის „ინსტაგრამზე" დევიდმა გამოაქვეყნა ვიდეო, სადაც ჩანს, როგორ ამზადებს საკვებს თავისი ოჯახის წევრებისთვის. მცირე ვიდეოში ჩანს, როგორ ოსტატურად აცხობს დევიდი ბლინებს ტაფაზე. 5 საათის განმავლობაში მას მილიონობით მოწონება და რამდენიმე ათასი კომენტარი მოჰყვა, რომელთა უმეტესობა კომპლიმენტს წარმოადგენს. თაყვანისმცემლები ერთხმად თანხმდებიან, რომ დევიდს კულინარის იმიჯიც ძალიან უხდება. [post_title] => დევიდ ბექჰემმა კულინარიული შესაძლებლობები გამოავლინა (ვიდეო) [post_title] => დევიდ ბექჰემი „მეფე არტურის მახვილის" ტრეილერში (ვიდეო)