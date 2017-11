დღეიდან დრონების გაშვება იზღუდება – რატომაა უსაფრთხოების დაცვა აუცილებელი?

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => droni [1] => dronebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182850 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => droni [1] => dronebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182850 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5946 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => droni [1] => dronebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => droni [1] => dronebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (182850) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (14834,5946) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 160556 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-06 13:42:52 [post_date_gmt] => 2017-09-06 09:42:52 [post_content] => 35 ხანძარი ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში - მხოლოდ ცხელი ზაფხული თუ ჰეროსტატეს კვალი. ვერსია რუსულ დივერსიაზე საზოგადოებაში განსაკუთრებით გააქტიურდა. ექსპერტები, ანალიტიკოსები და მთავრობის წარმომადგენლებიც კი ხანძრის გაჩენის ხელოვნურ მიზეზებზე ალაპარაკდნენ. საეჭვო დამთხვევა დროში, ხანძრების უპრეცედენტო რაოდენობა და ცეცხლის კერები ყველაზე მიუვალ ადგილებში... შინაგან საქმეთა მინისტრი პირად მოსაზრებას ამხელს და ამბობს, რომ ხანძრები შესაძლოა ხელოვნურად ყოფილიყო გაჩენილი. "თუ ჩემი სუბიექტური აზრი გაინტერესებთ, მეც ვფიქრობ, რომ შეიძლება, ხელოვნურად იყოს გაჩენილი, შეიძლება სხვა ფაქტორები იყოს. გამოძიება მიმდინარეობს, ვმუშაობთ ყველა ვერსიაზე და ყველა ვერსიას ამომწურავ პასუხს გავცემთ", - განაცხადა გიორგი მღებრიშვილმა. „რაც ამ ზაფხულს მოხდა, მგონი არცერთ წელიწადს არ ყოფილა, რაც ნამდვილად აჩენს ეჭვს, რომ შეიძლება იყოს დივერსიული მოქმედებების შედეგი", -ამბობს მმართველი გუნდის კიდევ ერთი წევრი, თბილისის მერობის კანდიდატი კახა კალაძე. არ ჩანს რადარებზე, შეუძლია მიუვალ ადგილებში დაბალ სიმაღლეზე ფრენა და ასაფეთქებლის გადატანა - ასეთი უპილოტო საფრენი აპარატი დრონია. ჰიდროკოპტერი საქართველოში ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით პოპულარული ნივთია. უპილოტო საფრენი აპარატი ფასიდან გამომდინარე ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომია. აპარატს ფოტოებისა და ხედების გადასაღებად ტურისტებიც აქტიურად იყენებენ. თავდაცვის სამინისტროს საჰაერო ძალების სარდალი გენერალი ამირან სალუქვაძე „ფორტუნასთან“ იმ გარემოებებზე აკეთებს აქცენტს, რის გამოც დრონით ხანძრების გაჩენის ვერსიას საფუძველი გააჩნია. „კვადროკოპტერების აღმოჩენა საჰაერო თავდაცვის სისტემისთვის საკმაოდ რთულია, განსაკუთრებით თუ აპარატი დაბალ სიმაღლეზე, მთა-გორიან რელიეფზე, ხეობებში დაფრინავს, ამ დროს მარტივია აპარატის სიგნალის დაკარგვა, დრონებით ხანძრის გაჩენის ვერსიას აქვს არსებობის უფლება, დივერსიისთვის მსგავსი ტექნოლოგიის გამოყენებაზე ეჭვი უკრაინასაც ქონდა. სწორედ დრონებს უკავშირებენ ხარკოვში საბრძოლო მასალების საწყობების დაწვას, დრონებზე ასაფეთქებელი ნივთიერებების დამაგრება პრობლემას საერთოდ არ წარმოადგენს“, - განმარტავს ავიაციის სპეციალისტი. დისტანციურად მართვადი საფრენი აპარატები, იგივე დრონები როგორც თვითმფრინავის, ისე შვეულმფრენის პრინციპით მფრენი თითქმის იდეალური საშუალებაა მიუვალი ტყის ფერდობზე საფრენად. მინიატურული კვადროკომპტერის შემჩნევა ღამით, როდესაც მათ გამორთული აქვთ გაბარიტული მაშუქები, თითქმის შეუძლებელია. დრონი იმით გამორჩევა, რომ მას პილოტი არ ჰყავს, მისი მართვა დისტანციურად ხდება და აპარატების უმრავლესობას საერთოდ არ აქვს ხმა. თუმცა არსებობს ერთი დეტალიც - შეზუდულია მათი ფრენის არეალი და რადიუსი. სწორედ ამ დეტალის გამო ფიქრობენ სპეციალისტები, რომ მთლიანად დრონების ვერსიაზე დაყრდნობა არ იქნება მართებული და გამოძიებამ ხანძრის გაჩენის სხვა არაბუნებრივ ვერსიებზეც აქტიურად უნდა იმუშაოს. „ქვეყანაში მოკლე პერიოდში 30-ზე მეტი ხანძრის კერა დაფიქსირდა. რთულად წარმოსადგენია ამდენი დრონი აფრენილიყო და ერთი მათგანი მაინც არ შეემჩნიათ. თუ მივყვებით იმ ვერსიას, რომ დრონების მართვა ოკუპირებული ტერიტორიიდან ხდებოდა, მცირე უპილოტო საფრენი აპარატების მართვის არიალი შეზღუდულია. ცხინვალიდან შესაძლებელია ხანძარი ბორჯომში გაეჩინათ, თუმცა აჭარაში, კახეთში ამ მანძილზე დრონის მართვა შეუძლებელია, ადგილები, სადაც ხანძარი გაჩნდა, შეიძლება ტექნიკისთვის მიუვალია, თუმცა არ არის მიუდგომელი ადამიანისთვის“, - ამბობს „ფორტუნასთან“ ამირან სალუქვაძე. სამართალდამცავი უწყებების ინფორმაციით, ხანძრის წარმომქმნელი მიზეზების დასადგენად გამოძიება ყველა ვერსიაზე მუშაობს. 30-ზე მეტი ხანძრიდან ჯერჯერობით არცერთ შემთხვევაზე არ არის გამოძიება დასრულებული და საზოგადოებაც კვლავ ვერსიებზე აგრძელებს მსჯელობას. თამუნა გოგუაძე [post_title] => რამ გამოიწვია 35 ხანძარი: ჰეროსტატეს კვალი დრონთან მიდის? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ram-gamoiwvia-35-khandzari-herostates-kvali-drontan-midis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-06 14:00:30 [post_modified_gmt] => 2017-09-06 10:00:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=160556 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 160230 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-05 15:47:45 [post_date_gmt] => 2017-09-05 11:47:45 [post_content] => საპარტნიორო ფონდმა „სტარტაპ საქართველოს“ ექვსი გამარჯვებული პროექტის პრეზენტაცია გამართა, რომელსაც საპარტნიორო ფონდის წარმომადგენლები და გამარჯვებული პროექტების ავტორები ესწრებოდნენ. საპარტნიორო ფონდის ინფორმაციით, დამწყებ სტარტაპერებს სერთიფიკატები საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა დავით საგანელიძემ გადასცა. „მოხარული ვარ, რომ ეს პროექტი ნებისმიერი ასაკის და შესაძლებლობის ადამიანს აძლევს შანსს დაიწყოს ბიზნესი. ინოვაციური ბიზნეს-იდეები და თანამედროვე ტექნოლოგიები, რომლებსაც დღეს გამარჯვებული სტარტაპერები გვთავაზობენ ტურიზმის, წარმოებისა და მომსახურების სფეროს განვითარებას შეუწყობს ხელს. თითოეულ მათგანს წარმატებას ვუსურვებ. ჩვენ ვაგრძელებთ ბიზნეს- იდეების ეტაპობრივად განხილვას და ვფიქრობ, კიდევ ბევრ საინტერესო ბიზნესს დავაფინანსებთ“, - განაცხადა დავით საგანელიძემ. მათივე ინფორმაციით, სტარტაპების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებას დაიწყებს ხელოვნური საფრენი აპარატების-დრონის საწარმო. კომპანია საწყის ეტაპზე აქცენტს სპორტულ და სამოყვარულო დრონების წარმოებაზე გააკეთებს, რომელიც ძირითადად გათვლილი იქნება საქართველოს ბაზრისთვის , თუმცა ეტაპობრივად პროდუქციის ექსპორტიც განხორციელდება. ”სტარტაპი AIRBNB მენეჯმენტ კომპანია ხელს შეუწყობს საქართველოში ტურიზმის განვითარებას, გაამარტივებს წამყვან ტურისტულ საიტებზე ბინის გასაქირავებლად განთავსებას და უცხოელ სტუმრებს სასტუმროს დონის მომსახურებას შესთავაზებს. უცხოელი ვიზიტორებისთვის ასევე მნიშვნელოვანი პროექტი იქნება HOLOSSEUM ანუ ჰოლოგრამული მუზეუმი თბილისის ტურისტულ ცენტრში, რომლის საშუალებითაც დამთვალიერებელს შესაძლებლობა ექნება საქართველოს სხვადასხვა ღირშესანიშნაობა ინტერაქტიული და ფოტორეალისტური ჰოლოგრამული მოდელების დახმარებით იხილოს და სხვადასხვა ტექნოლოგიური ინსტალაციებით ქვეყნის სხვადასხვა ადგილებში იმოგზაუროს. საპარტნიორო ფონდის „სტარტაპ-საქართველოს“ კიდევ ერთი ახალი პროექტი პოლისტიროლ-ბეტონის ლეგო-ბლოკის წარმოებაა, რომლის გამოყენება შესაძლებელი იქნება მშენებლობებში და თანამედროვე ტექნოლოგიების დახმარებით საზოგადოებას სამშენებლო და ენერგო ხარჯებს შეუმცირებს. რაც შეეხება სტარტაპს Saturn.ge-ს , ეს არის ვებ-აპლიკაცია , რომელიც მოახდენს მომხმარებებლის და მისი კონკურენტის სოციალური მარკეტინგის წარმატების და წარუმატებლობის ვიზუალიზაციას და სტატისტიკური ანალიზის შედეგებს , მარტივი, ადვილად გასაგები ინტერფეისის საშუალებით წარუდგენს. სტარტაპი , სახელწოდებით „დესკომი „ მომხმარებელს საშუალებას მიცემს საკუთარი ლეპტოპი ვირტუალურ სივრცეში ატვირთოს და მხოლოდ ბრაუზერის გამოყენებით, ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი ადგილიდან შევიდეს საკუთარ დესკტოპზე. გარდა ამისა მომხმარებელი შეძლებს იმეილების და სხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაციის ინტეგრაციას, რაც უფრო მოსახერხებელს გახდის მუშაობის პროცესს”,- ნათქვამია საპარტნიორო ფონდის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ”სტარტაპ საქართველოს” ამ ეტაპზე 85 გამარჯვებული ჰყავს, მათ შორის 65 ბიზნეს იდეა ინოვაციურ კომპონენტს ეკუთვნის. [post_title] => საქართველოში ხელოვნური საფრენი აპარატების-დრონის საწარმო გაიხსნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartveloshi-khelovnuri-safreni-aparatebis-dronis-sawarmo-gaikhsneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-05 15:47:45 [post_modified_gmt] => 2017-09-05 11:47:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=160230 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 158212 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-30 13:53:16 [post_date_gmt] => 2017-08-30 09:53:16 [post_content] => დრონის მფლობელები პირველი სექტემბრიდან ახალ რეგულაციებს დაემორჩილებიან. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს გადაწყვეტილებით, მცირე უპილოტო საფრენი აპარატებისთვის დაშვებული სიმაღლე 400 ფუტი იქნება (დაახლოებით, 120 მეტრი). დრონის ამაზე მაღლა აფრენა მხოლოდ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს თანხმობით იქნება შესაძლებელი. დრონების ფასი, საშუალოდ, 200 ლარიდან იწყება და მომხმარებელთა ფართო სპექტრისთვის არის ხელმისაწვდომი. უპილოტო საფრენი აპარატების მომრავლებამ რეგულაციების შემოღება დააყენა დღის წესრიგში. დრონებისთვის რეგულაციები წესდება ფრენის ლოკაციებთან დაკავშირებითაც. იმისთვის , რომ საფრთხე არ შეექმნას ადამიანთა სიცოცხლეს , პირად ცხოვრებას და საკუთრებას, საავიაციო სააგენტოს რეკომენდაციით, დრონის მფლობელები უნდა მოერიდონ:

დრონის გამოყენებას შენობა-ნაგებობებისა და სტადიონების თავზე;

სატრანსპორტო საშუალებების, მაღალი ძაბვის გადამცემი ბოძებისა და რადარების სიახლოვეს;

საჰაერო ხომალდების, აეროპორტებისა და აეროდრომების სიახლოვეს.

დრონებისთვის

აეროდრომებთან

დრონების

„ დრონებთან დაკავშირებით რეგულაციები მთელ ევროპაშია მიღებული. არის ადგილები, სადაც გადაღება არ შეიძლება და ვიცოდი, რომ, ადრე თუ გვიან, ეს რეგულაციები ჩვენთანაც ამოქმედდებოდა და მოულოდნელი არაფერია. უბრალოდ, მუშაობისთვის კარგი იქნებოდა, დაწესებული სიმაღლე უფრო მეტი ყოფილიყო,“ - ამბობს „ფორტუნასთან“ ზაზა შუკვანი.

„ნებართვისთვის საჭიროა საფრენი აპარატის დოკუმენტაცია, მფლობელის/ოპერატორის დოკუმენტაცია, საფრენი ლოკაციისა და ქმედებების აღწერა, ნებართვა 45 დღის ვადაში გაიცემა და ფასიანია.დოკუმენტებთან დაკავშირებული დეტალური ინფორმაცია სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ვებგვერდზეა განთავსებული,“ - განმარტავს „ფორტუნასთან“ აკაკი მაისაია.

"თუ ჩემი სუბიექტური აზრი გაინტერესებთ, მეც ვფიქრობ, რომ შეიძლება, ხელოვნურად იყოს გაჩენილი, შეიძლება სხვა ფაქტორები იყოს. გამოძიება მიმდინარეობს, ვმუშაობთ ყველა ვერსიაზე და ყველა ვერსიას ამომწურავ პასუხს გავცემთ",

„რაც ამ ზაფხულს მოხდა, მგონი არცერთ წელიწადს არ ყოფილა, რაც ნამდვილად აჩენს ეჭვს, რომ შეიძლება იყოს დივერსიული მოქმედებების შედეგი",

ჰორიზონტალური დისტანციაარანაკლებ 6000 მეტრს უნდა შეადგენდეს. უპილოტო საჰაერო ხომალდის უსაფრთხო ექსპლუატაციაზე პასუხისმგებლობა მფლობელს/ოპერატორს ეკისრება.მფლობელებისთვის ფრენის სიმაღლის რეგულირების გარდა, მიმდინარე წლის ნოემბრიდან 5 კილოგრამს ზემოთ საფრენი აპარატის რეგისტრაციაც გახდება სავალდებულო, ხოლო სერტიფიცირების ნაწილი 2020 წლის პირველი იანვრიდან ამოქმედდება. ფოტოგრაფი და ოპერატორი ზაზა შუკვანი დრონის მფლობელია. ისურვებდა, რომ დაწესებული სიმაღლე 400 ფუტზე მეტი ყოფილიყო, თუმცა რეგულაციებს ეთანხმება. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ფრენის ინსპექტირებისა და სტანდარტების დეპარტამენტის სპეციალისტის, აკაკი მაისაიას, განმარტებით, დრონის მეპატრონეებმა დაშვებული სიმაღლის ზემოთ ფრენის ნებართვისთვის სააგენტოს უნდა მიმართონ.დაწესებული რეგულაციების დარღვევისთვის (თუ დარღვევამ სიცოცხლის , ჯანმრთელობის, ქონების და ა.შ დაზიანება არ გამოიწვია) დრონის მეპატრონე ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსით დაჯარიმდება.[post_title] => დრონებისთვის ცა დაპატარავდა - რეგულაციები საფრთხის ასარიდებლად [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dronebistvis-ca-dapataravda-regulaciebi-safrtkhis-asarideblad [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-30 14:44:59 [post_modified_gmt] => 2017-08-30 10:44:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158212 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 160556 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-06 13:42:52 [post_date_gmt] => 2017-09-06 09:42:52 [post_content] => 35 ხანძარი ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში - მხოლოდ ცხელი ზაფხული თუ ჰეროსტატეს კვალი. ვერსია რუსულ დივერსიაზე საზოგადოებაში განსაკუთრებით გააქტიურდა. ექსპერტები, ანალიტიკოსები და მთავრობის წარმომადგენლებიც კი ხანძრის გაჩენის ხელოვნურ მიზეზებზე ალაპარაკდნენ. საეჭვო დამთხვევა დროში, ხანძრების უპრეცედენტო რაოდენობა და ცეცხლის კერები ყველაზე მიუვალ ადგილებში... შინაგან საქმეთა მინისტრი პირად მოსაზრებას ამხელს და ამბობს, რომ ხანძრები შესაძლოა ხელოვნურად ყოფილიყო გაჩენილი.- განაცხადა-ამბობს მმართველი გუნდის კიდევ ერთი წევრი, თბილისის მერობის კანდიდატიარ ჩანს რადარებზე, შეუძლია მიუვალ ადგილებში დაბალ სიმაღლეზე ფრენა და ასაფეთქებლის გადატანა - ასეთი უპილოტო საფრენი აპარატი დრონია. ჰიდროკოპტერი საქართველოში ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით პოპულარული ნივთია. უპილოტო საფრენი აპარატი ფასიდან გამომდინარე ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომია. აპარატს ფოტოებისა და ხედების გადასაღებად ტურისტებიც აქტიურად იყენებენ. თავდაცვის სამინისტროს საჰაერო ძალების სარდალი გენერალი ამირან სალუქვაძე „ფორტუნასთან“ იმ გარემოებებზე აკეთებს აქცენტს, რის გამოც დრონით ხანძრების გაჩენის ვერსიას საფუძველი გააჩნია. განმარტავს ავიაციის სპეციალისტი. დისტანციურად მართვადი საფრენი აპარატები, იგივე დრონები როგორც თვითმფრინავის, ისე შვეულმფრენის პრინციპით მფრენი თითქმის იდეალური საშუალებაა მიუვალი ტყის ფერდობზე საფრენად. მინიატურული კვადროკომპტერის შემჩნევა ღამით, როდესაც მათ გამორთული აქვთ გაბარიტული მაშუქები, თითქმის შეუძლებელია. დრონი იმით გამორჩევა, რომ მას პილოტი არ ჰყავს, მისი მართვა დისტანციურად ხდება და აპარატების უმრავლესობას საერთოდ არ აქვს ხმა. თუმცა არსებობს ერთი დეტალიც - შეზუდულია მათი ფრენის არეალი და რადიუსი. სწორედ ამ დეტალის გამო ფიქრობენ სპეციალისტები, რომ მთლიანად დრონების ვერსიაზე დაყრდნობა არ იქნება მართებული და გამოძიებამ ხანძრის გაჩენის სხვა არაბუნებრივ ვერსიებზეც აქტიურად უნდა იმუშაოს. - ამბობს „ფორტუნასთან“ ამირან სალუქვაძე. სამართალდამცავი უწყებების ინფორმაციით, ხანძრის წარმომქმნელი მიზეზების დასადგენად გამოძიება ყველა ვერსიაზე მუშაობს. 30-ზე მეტი ხანძრიდან ჯერჯერობით არცერთ შემთხვევაზე არ არის გამოძიება დასრულებული და საზოგადოებაც კვლავ ვერსიებზე აგრძელებს მსჯელობას.

თამუნა გოგუაძე

[post_title] => რამ გამოიწვია 35 ხანძარი: ჰეროსტატეს კვალი დრონთან მიდის? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ram-gamoiwvia-35-khandzari-herostates-kvali-drontan-midis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-06 14:00:30 [post_modified_gmt] => 2017-09-06 10:00:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=160556 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 12 [max_num_pages] => 4 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 8456444810e0c60d4d8cc0c9e2b2b864 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )