დღეიდან პუშკინის სკვერი არის ივანიშვილის გარაჟი და ბოტანიკური ბაღი – მისი პირადი ბოსტანი – ზაალ უდუმაშვილი

ადვოკატ ვანო პეტრიაშვილის ინფორმაციით, თბილისის საკრებულოს წინ საპროტესტო აქციისას დაკავებულთა რაოდენობა ცხრიდან თორმეტამდე გაიზარდა.როგორც ადვოკატმა სამ დაკავებულს უკვე შეხვდა.პეტრიაშვილის ინფორმაციით, დაკავებულ სამგორის მაჟორიტარობის კანდიდატ თორნიკე ბიკაშვილს ფიზიკური ძალადობის ნიშნები აქვს.მისივე განცხადებით, ადმინისტრაციული საქმის წარმოება დაკავებულების მიმართ ადვოკატის გარეშე გაიმართა და ბრალს არც ერთი არ აღიარებს. „საკრებულოს მაჟორიტარობის კანდიდატი სამგორში თორნიკე ბიკაშვილი ამბობს, რომ მასზე პოლიციელების მხრიდან განხორციელდა ფიზიკური ზეწოლა, გამსკდარი აქვს ტუჩი, ფეხზე მიყენებული აქვს დაზიანებები", - აცხადებს ადვოკატი. ადვოკატის ინფორმაციით, საკრებულოსთან დაკავებულთა რიცხვი თორმეტამდე გაიზარდა

"ნაციონალური მოძრაობის" ლიდერებმა და მათმა მხარდამჭერებმა თბილისის საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორია დატოვეს. მათ პუშკინის სკვერში გადაინაცვლეს, სადაც განცხადების გაკეთებას გეგმავენ. ამასთან, ისინი არ აკონკრეტებენ, კვლავ გააკრძელებენ თუ არა დღეს აქციას დედაქალაქის საკრებულოსთან. „ნაციონალური მოძრაობის" ლიდერებმა საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორია დატოვეს

თბილისის საკრებულოს შენობის წინ სიტუაცია დაიძაბა. „ნაციონალური მოძრაობის" წევრებმა საკრებულოს შენობაში შესვლა სცადეს. საკრებულოს წინ მობილიზებული სამართალდამცავები მათ შენობაში შესვლის საშუალებას არ აძლევენ. თბილისის საკრებულოს წინ ენმ-ის წევრები ბიძინა ივანიშვილისთვის მიწის გადაცემის მცდელობას აპროტესტებენ. 