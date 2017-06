ხვალიდან უფასო წამლების პროგრამა იწყება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => medikamenti [1] => dafinanseba [2] => jandacva [3] => recepti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142579 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => medikamenti [1] => dafinanseba [2] => jandacva [3] => recepti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142579 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2509 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => medikamenti [1] => dafinanseba [2] => jandacva [3] => recepti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => medikamenti [1] => dafinanseba [2] => jandacva [3] => recepti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (142579) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3931,3956,2509,7793) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 137402 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-09 12:08:11 [post_date_gmt] => 2017-06-09 08:08:11 [post_content] => „ჯანდაცვის სექტორის განვითარება საქართველოში“ პაშა ბანკმა ამ სახელწოდებით meeting room-ის ფარგლებში რიგით მე-3 კონფერენცია გამართა. კონფერენციაზე განიხილეს სექტორის განვითარებასთან დაკავშირებული შემდეგი საკითხები: საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის მიმოხილვა, კაპიტალი, როგორც აუცილებელი პირობა აღნიშნული სექტორის განსავითარებლად, ჯანდაცვის სექტორის მიმდინარე მდგომარეობა და სამომავლო ხედვა, ეფექტური ჰოსპიტალური პროცესების დანერგვა განვითარებად და დინამიურ ჯანდაცვის სისტემაში, კერძო სადაზღვევო სისტემის ინტეგრირება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში, ჯანდაცვის წარმატებული პროექტები რეგიონში, ჯანდაცვის სექტორში პროექტების დაფინანსება და სხვ. პაშა ბანკის კომერციული დირექტორის გოგა ჯაფარიძის განცხადებით, პაშა ბანკისთვის ჯანდაცვის სფეროს დაფინანსება მნიშვნელოვანი და საინტერესოა და გაფართოვების პოტენციალიც არსებობს. ''მას შემდეგ რაც, უნივერსალური ჯანდაცვის სისტემა დაინერგა, ჩვენთვის ჯანდაცვის სფეროს დაფინანსება ცალსახად სინტერესოა. ინტერესიც დიდია და გამსხვილების პოტენციალიც არსებობს. ამ ეტაპზე საკმაოდ მცირე რაოდენობით ვაფინანსებთ ჯანდაცვის სექტორს, ვინაიდან გასათვალისწინებელია ის რომ ჩვენ ცოტა ხანია,რაც ბაზარზე ვართ. იმისთვის, რომ ნებისმიერი სექტორი დავაკმაყოფილოთ ამას დრო სჭირდება. ამ ეტაპზე კი ჯანდაცვა ჩვენთვის საკმაოდ მნიშველოვანი სექტორია, რომელსაც მომსახურების სრულ სპექტრს ვთავაზობთ -კომერციულ საბანკო მომსახურებას'',-განუცხადა ჟურნალისტებს გოგა ჯაფარიძემ. Meeting room პაშა ბანკის მიერ ინიცირებული პროექტია. ეს არის სხვადასხვა სფეროზე ფოკუსირებული ბიზნესკონფერენციების სერია, რომელიც აღნიშნული სფეროების წარმომადგენლებისთვის იდეების და სასარგებლო გამოცდილების გაზიარების ახალ პლატფორმას ქმნის. პაშა ბანკი: მომხმარებელს ჯანდაცვის მომსახურების სრულ სპექტრს ვთავაზობთ

ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ახალი შენობის მშენებლობა მაქსიმუმ სამი წლის ვადაში დასრულდება, მანამდე კი უმოკლეს დროში არსებული შენობა გარემონტდება, - აღნიშნული შეთანხმება საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და ცენტრის თანამშრომლების დღევანდელ შეხვედრაზე შედგა, რომელიც მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა. ცენტრის თანამშრომლებმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მადლობა გადაუხადეს და აღნიშნეს, რომ მასთან შეხვედრა მნიშვნელოვანი შედეგებით დასრულდა. ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის თანამშრომლებმა მათთვის შენობის უმოკლეს ვადაში აშენების და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით დღეს აქცია ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის კლინიკის ტერიტორიაზე გამართეს. პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრა აღნიშნულ აქციაზე, გიორგი კვირიკაშვილისა და აქციის მონაწილეების გასაუბრების შემდეგ დაიგეგმა. მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ შეხვედრაში ასევე მონაწილეობდნენ ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი გახარია. შიდსის ახალი ცენტრი სამ წელში აშენდება

თბილისს თანამედროვე სტანდარტების კიდევ ერთი სამკურნალო დაწესებულება შეემატა, - აკადემიკოს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის მრავალპროფილური, უახლესი აპარატურით აღჭურვილი კლინიკა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დღეს ჯანდაცვის მინისტრთან ერთად გახსნა. გიორგი კვირიკაშვილის შეფასებით, მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანას ჰქონდეს აბსოლუტურად თანამედროვე სტანდარტებით გაწყობილი ჰოსპიტალი. „ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო კერძო სექტორთან ავითარებს დღეს ჯანდაცვის სფეროს, ვინაიდან ამ პარტნიორობამ მოგვცა ის მოდელი, სადაც ყველა ადამიანს აქვს გარანტირებული ჯანდაცვა სახელმწიფოს მხრიდან", - განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. მთავრობის მეთაური მოხარულია, რომ კლინიკა ღვაწლმოსილი და საამაყო ადამიანის - ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელს ატარებს. „მე წილად მხვდა პატივი, ვყოფილიყავი ერთი მოწვევის პარლამენტის წევრი ამ უდიდეს ადამიანთან ერთად და არასოდეს დამავიწყდება მისი სიბრძნე, გონებამახვილობა, იუმორის გრძნობა და ის განსაკუთრებული სიყვარული ადამიანების მიმართ, რომელიც მას ახასიათებდა. ძალიან მოხარული ვარ, რომ ამ კლინიკაში ვხედავ ადამიანებს, რომლებმაც არაერთი ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინეს. მინდა, ქედი მოვიხარო თქვენს წინაშე. უპირველეს ყოვლისა, ადამიანები და ადამიანური რესურსი განსაზღვრავს ყოველთვის კლინიკის წარმატებას", - განაცხადა პრემიერმა. კლინიკის განახლებისთვის 15 მილიონი ლარის ოდენობის ინვესტიცია კომპანია „ავერსი–ფარმამ" ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მხარდაჭერით განახორციელა. მთავრობის მეთაური ასევე გაესაუბრა ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის თანამშრომლებს, რომლებიც მათთვის შენობის უმოკლეს ვადაში აშენების და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით კლინიკის ტერიტორიაზე აქციას მართავდნენ. პრემიერმა აქციის მონაწილეებს რამდენიმე ადამიანის გამოყოფა სთხოვა, რომლებსაც დღეს შეხვდება და მათთან პრობლემის გადაჭრის გზებს განიხილავს. „სახელმწიფო გააკეთებს ყველაფერს, რომ დაბალანსებული გადაწყვეტილება მოძებნოს. ეს ისეთი სფეროა, რომ დღეს არც სახელმწიფოს ცალკე და არც კერძო სექტორს არ შეუძლია ცალკე რამე გააკეთოს. ამიტომ, კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ სახელმწიფო გააკეთებს ყველაფერს, რომ არც ერთი პროფესიონალის ღვაწლი არ იყოს დაკარგული და ის რესურსი, რომელიც ქვეყანას გააჩნია თანამედროვე ძალიან მაღალპროფესიონალი ექიმების სახით, მაქსიმალურად იყოს გამოყენებული", - აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა. ყოფილი „სეფსისის ცენტრი", კომპანია „ავერსის" მართვაში 2014 წლის 1 თებერვლიდან გადავიდა. შენობა ამორტიზირებული იყო და პირველივე დღიდან დაიწყო სარემონტო სამუშაოები: მოხდა შენობის ხელახალი გადახურვა, კანალიზაციის გამოცვლა, 8000კვ. მეტრი ძველი შენობის სრული რეკონსტრუქცია, 1800 კვ. მეტრი ფასადის მიშენება, ავტო პარკინგისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა. რაც შეეხება კლინიკას, ის აღიჭურვა უახლესი აპარატურით. ამჟამად კლინიკაში ფუნქციონირებს, უახლესი მოდელის PHILIPS- ის კომპიუტერული ტომოგრაფი, SHIMADZU -ს ციფრული რენტგენი, GENERAL ELECTRIC- ის ექოსკოპიის აპარატი. მთლიანად განახლებულია პედიატრიული, ქირურგიული, გინეკოლოგიური, ინფექციური, რეანიმაციული დეპარტამენტები. ასევე, ორი საოპერაციო და ემერჯენსის განყოფილება. უახლეს პერიოდში დაემატება გადაუდებელი ქირურგიის, ტრავმატოლოგიის, სისხლძარღვთა ქირურგიის დეპარტამენტები. კლინიკა ჩართული საყოველთაო ჯანდაცვის ყველა პროგრამაში. თბილისში აკადემიკოს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის კლინიკა გაიხსნა ''მას შემდეგ რაც, უნივერსალური ჯანდაცვის სისტემა დაინერგა, ჩვენთვის ჯანდაცვის სფეროს დაფინანსება ცალსახად სინტერესოა. ინტერესიც დიდია და გამსხვილების პოტენციალიც არსებობს. ამ ეტაპზე საკმაოდ მცირე რაოდენობით ვაფინანსებთ ჯანდაცვის სექტორს, ვინაიდან გასათვალისწინებელია ის რომ ჩვენ ცოტა ხანია,რაც ბაზარზე ვართ. იმისთვის, რომ ნებისმიერი სექტორი დავაკმაყოფილოთ ამას დრო სჭირდება. ამ ეტაპზე კი ჯანდაცვა ჩვენთვის საკმაოდ მნიშველოვანი სექტორია, რომელსაც მომსახურების სრულ სპექტრს ვთავაზობთ -კომერციულ საბანკო მომსახურებას'',-განუცხადა ჟურნალისტებს გოგა ჯაფარიძემ. Meeting room პაშა ბანკის მიერ ინიცირებული პროექტია. ეს არის სხვადასხვა სფეროზე ფოკუსირებული ბიზნესკონფერენციების სერია, რომელიც აღნიშნული სფეროების წარმომადგენლებისთვის იდეების და სასარგებლო გამოცდილების გაზიარების ახალ პლატფორმას ქმნის. 