დღეს 13 მაისია: ყველაზე დიდი გამარჯვების დღე (ვიდეო)

[post_title] => მესიმ ირანი ქაოსში გაახვია: არგენტინელი ვარსკვლავი ხალხს შოკში აგდებს (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mesim-irani-qaosshi-gaakhvia-argentineli-varskvlavi-khalkhs-shokshi-agdebs-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-12 12:55:21 [post_modified_gmt] => 2017-05-12 08:55:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130267 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 130258 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-12 12:41:04 [post_date_gmt] => 2017-05-12 08:41:04 [post_content] => ლიონელ მესიმ საკუთარ ინსტაგრამზე საინტერესო ფოტო გამოაქვეყნა. ლეო თავის შვილთან, ტიაგოსთან ერთად პოზირებს იმ ოთახში, სადაც 13 წლიანი კარიერის განმავლობაში დაგროვილი მსოფლიო ფეხბურთის ვარსკვლავების მაისურები აქვს გამოფენილი. საინტერესოა რომელი მოთამაშეების მაისურებს ინახავს ოთახ-მუზეუმში ბევრის აზრით ყველა დროის საუკეთესო მოთამაშე. სულ ზემოთ, საპატიო ადგილზე გამოფენილია დეკუს, ტიერი ანრის, სესკ ფაბრეგასის და პაველ ნედვედის მაისურები. გარდა ამისა, მესის აქვს თავისი ბავშვობის კუმირის, პაბლო აიმარის მაისურიც. ოთახში გამოფენილია ფრანჩესკო ტოტის, ფილიპ ლამის, ანხელ დი მარიას, რაულის, ხერარდ პიკეს, იკერ კასილასის და ხუან სებასტიან ვერონის მაისურებიც. როგორც ჩანს, ლიონელი ინახავს მაისურებს, რომელიც მას შეხვედრის დასრულების შემდეგ გაუცვალეს რამიმ, ხუან ფრანმა, ფერნანდინიომ, სერხიო აგუერომ, დიეგო მილიტომ, ესეკიელ ლავეციმ და რადამელ ფალკაომ. დაკვირვებულოი თვალი ფოტოებზე ელ-არაბის, უსტარის, დომინგესის, დანი ალვეშის, როდრიგო დე პაულის, ბანეგას, ლეო ფრანკოს, დე ვინჩენტის, სკალონის და ბოსკილიას მაისურებსაც შენიშნავს. სამაგიეროდ ცხადია, რომ ლეოს არც კრიშტიანო რონალდოს და არც გონსალო იგუანის მაისური არ აქვს გამოფენილი. "მე არასოდეს ვთხოვ ფეხბურთელებს მაისურების გაცვლას. მე მხოლოდ ერთ ფეხბურთელს ვთხოვე ეს - ზინედინ ზიდანს. გუტიმ ორჯერ მთხოვა მაისურის გაცვლა. სასიხარულოა, რომ იგი ყოველთვის დადებითად საუბრობდა ჩემზე. თუ მოედანზე არგენტინელი ფეხბურთელია, ან ისეთი მოთამაშე, ვინც მაისურის გაცვლას მთხოვს, სიამოვნებით. უბრალოდ, მე არ ვარ ინიციატორი", - განაცხადა მესიმ. [post_title] => 13 წლის კოლექცია: ვის მაისურებს ინახავს მესი (ფოტო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 13-wlis-koleqcia-vis-maisurebs-inakhavs-mesi-foto [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-12 12:41:04 [post_modified_gmt] => 2017-05-12 08:41:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130258 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 130201 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-12 11:21:20 [post_date_gmt] => 2017-05-12 07:21:20 [post_content] => „გოლდენ სტეიტის" ქართველი ცენტრი ზაზა ფაჩულია პოპულარული ამერიკული გამოცემის Sports Illustrated-ის გარეკანზე მოხვდა. თავად NBA-ს ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდი "გოლდენ სტეიტი" 2015 წლიდან მოყოლებული, უკვე მეათედ აღმოჩნდა ყდაზე. ფოტოდან ჩანს, რომ "გოლდენ სტეიტის" მოთამაშეები, ზაზა ფაჩულია და დრეიმონდ გრინი ბურთისთვის ფარქვეშ იბრძვიან. ჟურნალი უკვე გამოვიდა გაყიდვაში. [post_title] => ზაზა Sports Illustrated-ის გარეკანზეა 