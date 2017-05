დღეს „ბლექ სი არენა“ „აეროსმიტის“ კონცერტს უმასპინძლებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bleq-si-arena [1] => aerosmiti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132545 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bleq-si-arena [1] => aerosmiti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132545 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7694 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => bleq-si-arena [1] => aerosmiti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => bleq-si-arena [1] => aerosmiti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (132545) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10300,7694) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 132540 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-20 08:27:33 [post_date_gmt] => 2017-05-20 04:27:33 [post_content] => პროექტ „check in Georgia”-ს ფარგლებში დაგეგმილი „აეროსმიტის“ კონცერტის გამართვამდე ერთი დღით ადრე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოვაძემ და კომპანია „ბლექ სი არენა“ დირექტორმა ანი კავლელიშვილმა ბათუმში პრესკონფერენცია გამართეს. მათი განცხადებით, „აეროსმიტის“ გრანდიოზული კონცერტისთვის მზადება „ბლექ სი არენაზე“ დასრულებულია და ბენდის რაიდერით მოთხოვნილი ყველა ტექნიკული დეტალი მზად არის. როგორც პრესკონფერენციაზე ითქვა, უმნიშვნელოვანესია ის ფაქტი, რომ ბილეთები ძალიან მცირე დროში, დაახლოებით სამ საათში გაიყიდა. გაყიდულია 10 000-ზე მეტი ბილეთი. ანი კავლელიშვილის განცხადებით, მაყურებლებისა და ტურისტებისათვის მეტი კომფორტის შექმნის მიზნით, „ფონდი ქართუს“ ხელშეწყობით დამთავრდა ბაქანის მშენებლობა „ბლექ სი არენას“ სიახლოვეს, რომელზეც გაჩერდება „საქართველოს რკინიგზის“ მიერ სპეციალურად check in Georgia”-ს ღონისძიებებისთვის დანიშნული მატარებელი და მგზავრებს საშუალება ექნებათ ბაქნიდან პირდაპირ გადავიდნენ „ბლექ სი არენას“ საკონცერტო დარბაზში. „საქართველოს რკინიგზის“ მიერ აეროსმიტის კონცერტისთვის დანიშნული მატარებლებზე მგზავრობის ღირებულება ბიზნესკლასისთვის 10 ლარი, I კლასით მგზავრობისთვის 8 ლარი, ხოლო II კლასით მგზავრობა 6 ლარი იქნება. I და II კლასით მგზავრობისას ბავშვებზე იმოქმედებს შეღავათიანი ტარიფი. „ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ღონისძიება ჩვენთვის. პროექტის მიზანია გაიზარდოს ტურისტული ნაკადები, საქართველო გაიცნოს კიდევ უფრო მეტმა საინტერესო ადამიანმა და დაჩექინდეს მეტი ვარსკვლავი საქართველოში. მგონი საუკეთესო სეზონის გახსნაა და მთელი წლის განმავლობაში ჩვენ ძალიან ბევრ საინტერესო, ქართულ და უცხოურ ღონისძიებებს გპირდებით“ - განაცხადა ანი კავლელიშვილმა. პრესკონფერენციაზე კიდევ ერთხელ აღინიშნა, რომ პროექტი Check in Georgia ხელს უწყობს საქართველოს ცნობადობის გაზრდას და დამატებითი პოზიტიური ფაქტორია ჩვენს ქვეყანაში ჩამოსული ტურისტებისთვის, რომ უკეთესი შთაბეჭდილებები მიიღონ. „ყველა ღონისძიება თუ სპორტული ასპარეზობა, რაც Check in Georgia-ს ფარგლებში ტარდება, იმ მიზანს ემსახურება, რომ საქართველოში ჩამოსულ მილიონობით ტურისტს აქ მოგზაურობა კიდევ უფრო გავუხალისოთ და ისინი კარგი შთაბეჭდილებებით წავიდნენ ჩვენი ქვეყნიდან. ეს ქმნის საფუძველს, რომ დამატებით ტურისტული ნაკადები მოვიზიდოთ ჩვენს ქვეყანაში. check in Georgia ძალიან საინტერესო პროგრამით წარსდგება როგორც ჩვენი თანამოქალაქეების, ასევე უცხოელი ტურისტების თვალწინ და მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ 2017 წელი იქნება ახალი რეკორდების წელიწადი უცხოეთიდან ტურისტების მოზიდვის თვალსაზრისით“ - განაცხადა გიორგი ჩოგოვაძემ. აეროსმიტის“ მენეჯმენტის მოთხოვნით, კონცერტს ესწრება მედიის წარმომადგენელთა შეზღუდული რაოდენობა. კონცერტს გადაიღებს მხოლოდ რამდენიმე კამერა და ფოტოგრაფი. „ ბლექ სი არენა “უზრუნველყოფს მასალის დაუყონებლივ მიწოდებას ყველა მედიასაშუალებისთვის. არენის ტერიტორიაზე აიკრძალება ფოტოაპარატის შეტანა და ე.წ. „სელფის ჯოხის“ გამოყენება. კონცერტის დღეს, „ბლექ სი არენას“ ტერიტორიაზე ხალხს შესვლის საშუალება 19:00 საათიდან ექნება. "აეროსმიტის" ოფიციალურ გვერდზე გამოჩნდა სიმღერების ჩამონათვალი, რომელსაც "აეროსმიტი" ბათუმში კონცერტზე შესრულებს. აქ თავმოყრილია მათი ჰიტები. "დიდი მადლობა თელ-ავივს. შემდეგი გაჩერება, 20 მაისი, "ბლექ სი არენა, იქ შევხვდებით", - წერია ჯგუფის "ფეისბუქ"-გვერდზე, რომელსაც თან ერთვის სიმღერათა ჩამონათვალი. მათ შორისაა "Miss A Thing", "Cryin" და "Walk This Way" https://www.facebook.com/aerosmith/photos/a.10154917059358124.1073741827.58153618123/10154925089908124/?type=3&theater [post_title] => "შეგხვდებით ბათუმში" - რას შეასრულებს "აეროსმიტი" "ბლექ სი არენაზე, სიმღერების სია!!! შეკვეთილში მდებარე დარბაზის დირექტორად ახლახან ანი კავლელიშვილი დაინიშნა. მან ამ პოზიციაზე დიტო ბერიძე შეცვალა. მანამდე ანი ამავე დარბაზის ღონისძიებების მიმართულებას ხელმძღვანელობდა. როგორც ჩვენი რესპონდენტი ამბობს, მოხარულია, რომ გააგრძელებს წარმატებით დაწყებულ საქმეს საუკეთესო გუნდთან ერთად. „ბლექ სი არენა" 20 მაისს ლეგენდარული როკჯგუფის, „აეროსმიტის" დასახვედრად ემზადება. როგორც ანიმ fortuna.ge-სთან ექსკლუზიურად საუბრისას განაცხადა, ჯგუფს საკმაოდ რთული ტექნიკური რაიდერი აქვს და კიდევ მთელი რიგი მოთხოვნებისა, რაც ვარსკვლავებს ახასიათებთ, თუმცა არაფერია ისეთი, რასთან გამკლავებასაც „ბლექ სი არენა" ვერ შეძლებს. ანი, „ბლექ სი არენას" დირექტორად დაინიშნეთ? დიახ, ასეა. როგორც თქვენთვის ცნობილია, ეს რეგიონში საუკეთესო საკონცერტო სივრცეა, ჩემთვის დიდი პატივია და დიდი პასუხისმგებლობა, რომ ასეთი დარბაზის ხელმძღვანელი გავხდი. გამოცდილებას, რომელიც წინა წელს „ბლექ სი არენაზე", როგორც ღონისძიებების მიმართულების ხელმძღვანელმა მივიღე, წლევანდელი სეზონის წარმატებისთვის გამოვიყენებ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მუშაობა „ბლექ სი არენას" საუკეთესო გუნდთან ერთად მომიწევს. მიხარია, რომ პირველი წარმატებული სეზონის წყალობით, ჩვენმა დარბაზმა კარგი სახელი დაიმკვიდრა საერთაშორისო არენაზე, შოუბიზნესის წრეებში და საუკეთესო ნიადაგი შეგვიქმნა იმისთვის, რომ აქ გამოსვლა საინტერესო იყოს მაღალი დონის ვარსკვლავებისთვის. გარდა ამისა, ჩვენი კიდევ ერთი მიზანია ამ სფეროში ჩენი გუნდის პროფესიული ზრდა, ამ მიმართულებით წელსაც ძალიან მნიშვნელოვან ნაბიჯებს გადავდგამთ, რომ კიდევ მეტი ლიცენზირებული და კვალიფიციური კადრი შევძინოთ ქვეყანას. 20 მაისს მეორე სეზონს ლეგენდარული როკჯგუფის, „აეროსმიტის" კონცერტით ხსნით. 20 მაისს „აეროსმიტი" „ბლექ სი არენას" ახალ საკონცერტო სეზონს გახსნის, რაც მნიშვნელოვანია მთელი ქვეყნისთვის - ეს ღონისძიება ახანგრძლივებს საქართველოს ტურისტულ სეზონს შავი ზღვისპირეთში. ვფიქრობ, ძალიან კარგი სტარტია და მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ადგილობრივ მოსახლეობას. გარდა ამისა, ვმუშაობთ მთელი სეზონის ლაინაფზე, ჩვენი დარბაზის სცენას დაიკავებენ როგორც ცნობილი ქართველი, ასევე უცხოელი შემსრულებლები. შევეცდებით, ტურისტებისთვის შავი ზღვისპირეთში ყოფნა სასიამოვნო და სიურპრიზებით სავსე იყოს, გავაცნოთ მათ ქართული კულტურა, ასევე ვუმასპინძლოთ უცხოელ არტისტებსაც. ჩვენთვის ცნობილია, რომ „აეროსმიტს" ერთ-ერთი ყველაზე რთული მოთხოვნათა სია აქვს... ზოგადად, ასეთი დონის ვარსკვლავებს, მოგეხსენებათ, აქვთ მოთხოვნათა სია, რომელიც სრულიად ლოგიკურია და უკავშირდება მათ შემოქმედებას და მსმენელის წინაშე კომფორტულ პირობებში გამოსვლას. მკაცრი მოთხოვნებია უსაფრთხოებასა და ტექნიკურ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით. საბედნიეროდ, „ბლექ სი არენა" საუკეთესოდაა აღჭურვილი, მართალია, რთული რაიდერია, მაგრამ ორიენტირებულები ვართ მის სრულყოფილად შესრულებაზე და ეს ჩვენთვის პრობლემა არ იქნება. როგორც იცით, „Aerovederci, Baby" არ არის ერთი რიგითი კონცერტი, ეს „აეროსმიტის" მსოფლიო გამოსამშვიდობებელი ტურნეა და მოხარული ვართ, რომ მოგვეცა საშუალება, ამ ისტორიული კონცერტის მასპინძლები ვიყოთ. პასუხისმგებლობას სრულად ვაცნობიერებთ და ქართველი და უცხოელი პროფესიონალებისგან დაკომპლექტებული გუნდით ვმუშაობთ მისიის შესრულებაზე. ვმუშაობთ იმისთვის, რომ დარბაზის მაყურებელმა საუკეთესო კონცერტი იხილოს და მოისმინოს (იღიმის). ნინო მურღულია

„ბლექ სი არენას" დირექტორად ანი კავლელიშვილი დაინიშნა - როგორ ემზადებიან „აეროსმიტის" დასახვედრად 