“დღეს გოგონათა საერთაშორისო დღეა, საქმე კი, მისალოცად არ გვაქვს”

"ონლაინრისკებისაგან ბავშვებისა და მოზარდების დასაცავად ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა თანამედროვე კომუნიკაციების სამყაროში მშობლების, მასწავლებლებისა და სახელმწიფოს მხრიდან ზრუნვის უმნიშვნელოვანეს ობიექტს წარმოადგენს. "ინტერნეტი ყველაზე რთულად კონტროლირებადი სივრცეა და მისგან მომდინარე საფრთხეები იზრდება იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ ბავშვებსა და მოზარდებს ინტერნეტთან წვდომა არათუ მხოლოდ პერსონალური კომპიუტერით, არამედ უკვე მობილური ტელეფონებით შეუძლიათ, რასაც თავის მხრივ, ბევრი არასასურველი შედეგის გამოწვევა შეუძლია. "ბავშვთა დაცვის საკითხებში სახელმწიფო როლზე საუბრისას უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველო ევროპის საბჭოს რიგით 33-ე წევრი ქვეყანა გახდა, რომელმაც ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობისგან დაცვის კონვენცია ე.წ. „ლანზაროტის“ კონვენციის რატიფიცირება მოახდინა. საქართველოს მიერ რატიფიცირებული კონვენცია ძალაში 2015 წლის პირველი იანვრიდან შევიდა და ამით საქართველომ საერთაშორისო თანამეგობრობის წინაშე იკისრა ვალდებულება – დაიცვას ბავშვები სექსუალური ძალადობისაგან, მათ შორის, ონლაინ ფორმით. "ონლაინ რისკებისგან ბავშვების დასაცავად პარლამენტში ინიციატივის მომზადების შესახებ განცხადება ჯანდაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ, დიმიტრი ხუნდაძემ, გააკეთა, რომლის თანახმადაც, „ტექნოლოგიების განვითარებამ ბავშვის სწორად განვითარება არ უნდა დააზარალოს“. კანონის მიზანი კი ინტერნეტსივრცეში არასრულწლოვანთა დაცვა უნდა იყოს ისეთი ინფორმაციისაგან, რომელმაც შეიძლება, ზიანი მიაყენოს მათ ჯანმრთელობასა და განვითარებას. "ის ფაქტი, რომ ქართულ ონლაინ სივრცეში ბავშვების ძალადობისგან დაცვის მექანიზმი არ არსებობს, განპირობებულია იმით, რომ დღესდღეობით, სახელმწიფოს არ გააჩნია ინტერნეტსივრცის მარეგულირებელი მექანიზმი და კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს არასასურველი ინფორმაციის გავრცელების პრევენციისა და მის გავრცელებაზე შემდგომი რეაგირების ქმედით მექანიზმებს. კერძოდ, ბავშვების არასასურველ ინფორმაციაზე წვდომისგან დაცვაზე. სწორედ აქედან გამომდინარეობს სახელმწიფოს მიერ ქმედითი ნაბიჯების გადადგმის აუცილებლობა. ინიცირებული კანონპროექტის თანახმად, ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურების მიმწოდებელს სხვადასხვა ვალდებულება დაეკისრება. მათ შორის იქნება რეგულაცია ფილტრაციის პროგრამები პროვაიდერთათვის, რომელთაც მოეთხოვებათ ინფორმაციის მუდმივი მონიტორინგი და ნებისმიერი სახის უკანონო ინფორმაციის წაშლა. "მარტივად ამოსაცნობ საფრთხეებთან ერთად, როგორიცაა პორნოგრაფიული ვებგევრდები, ანდაც, ძალადობის ამსახველი ვიდეოები, ბავშვებსა და მოზარდებზე ნეგატიური ზეგავლენის მოხდენა შეუძლიათ, აგრეთვე, სოციალურ ქსელებში განთავსებულ ონლაინმაღაზიათა რეკლამებს. მძიმე შედეგებით შეიძლება, დასრულდეს ინტერნეტის მეშვეობით უცხო პირებთან კონტაქტის დამყარება, რა შემთხვევაშიც ბავშვებსა და მოზარდებს, განსხვავებით უფროსებისაგან, არ შეუძლიათ მარტივად განჭვრიტონ მოსალოდნელი შედეგები. საშიშროებას წარმოადგენს ბოლო დროს განსაკუთრებით აქტუალური სოციალური თამაშები, რაც უკიდურეს შემთხვევაში მსხვერპლით სრულდება. ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაცია და მათ მიმართ სექსუალური ძალადობა იზრდება შემაშფოთებელი პროპორციებით როგორც ეროვნული, ასევე, საერთაშორისო მასშტაბით, განსაკუთრებით, საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მზარდი გამოყენების თვალსაზრისით, როგორც თვით ბავშვების, ასევე, დამნაშავეების მხრიდან. მოცემულ შემთხვევაში, საკანონმდებლო ინიციატივა შეეხება ინტერნეტში პორნოგრაფიული პროდუქციის, სიძულვილისა და ძალადობის მძიმე ფორმების ამსახველი პროდუქციის გავრცელებისაგან არასრულწლოვნების დაცვას. "მნიშვნელოვანია, ხაზი გაესვას იმ გარემოებას, რომ ბავშვთა და ახალგაზრდების ინტერესების დაცვის უზრუნველყოფის პარალელურად, აღნიშნული საკანონმდებლო ინიციატივით, შესაძლოა, რიგ შემთხვევაში, საფრთხე შეექმნას დემოკრატიულ სახელმწიფოში ისეთ მნიშვნელოვან პრინციპს, როგორიცაა გამოხატვის თავისუფლება. "მოცემულ შემთხვევაში, აუცილებელია, საუბარი ერთის მხრივ ბავშვის ჭეშმარიტ ინტერესებზე, სახელმწიფოს მიერ მათ ეფექტურ დაცვაზე, ხოლო მეორე მხრივ – „დაუშვებელი პროდუქციის” ცნების განხილვასა და იმის გამორკვევაზე, თუ რამდენად პასუხობს მისი თითოეული საფუძველი გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის კონსტიტუციურ და საერთაშორისო სამართლებრივ სტანდარტებს. "უნდა აღინიშნოს, რომ გამოხატვის თავისუფლება არის უმნიშვნელოვანესი უფლება, რომელიც ხელს უწყობს პიროვნების განვითარებას და აღნიშნული უფლება გარანტირებულია ბავშების შემთხვევაშიც. ამასთან, ახალი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები გავლენას ახდენს ბავშვის გართობაზე რამდენიმე მნიშვნელოვანი უფლების განხორციელებით, რომლებიც დაცულია ადამიანთა უფლებების ევროპული კონვენციით და ევროპული სოციალური ქარტიით. მაშასადამე, ციფრული სამყარო ბავშვებს უსაზღვრო სასწავლო და ახალი კავშირების შესაძლებლობებს სთავაზობს, თუმცა, გაზრილი ინტერნეტმოხმარების პირობებში, იზრდება იმის რისკიც, რომ ბავშვები გახდნენ სხვადასხვა სახის ინტერნეტძალადობის მსხვერპლნი. მაშასადამე, არსებობს რეალურად დასაფიქრებელი გამოწვევებიც, რასაც სახელმწიფო ეფექტურად უნდა ებრძოდეს, ეს კი, უპირველესად, ეფექტური მექანიზმების შექმნაში უნდა გამოიხატოს. "სახელმწიფოს მხრიდან ქმედით ნაბიჯებზე საუბრისას, უნდა გამოიკვეთოს ორი კომპონენტი. კერძოდ, ონლაინრისკებისაგან ბავშვების დასაცავად მნიშვნელოვანია, არსებობდეს საფრთხის პრევენციისა და მასზე შემდგომი რეაგირების მექანიზმები. პრევენცია გულისხმობს, რომ მშობლებსა და ბავშვთან მომუშავე ყველა პირს ჰქონდეთ ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა მოხდეს ბავშვის დაცვა მსგავსი ტიპის საფრთხეებისაგან. აღნიშნული ინფორმაცია უნდა მიეწოდოთ სხვადასხვა კამპანიების, სოციალური რგოლების, ტრენინგების საშუალებით, რაც უპირველესად, საზოგადოებაში ბავშვთა უფლებების შესახებ ცნობიერების ამაღლებისკენ იქნება მიმართული და ამასთან, შესაძლებელს გახდის ინფორმაციის მიღებას უშუალოდ ძალადობის ფორმებისა და მათი თავიდან აცილების თაობაზე. რაც შეეხება შემდგომ რეაგირებას, სახელმწიფომ უნდა შეიმუშაოს ისეთი მექანიზმები, რომლებიც უპასუხებს შეკითხვებს, – თუ სად და ვის უნდა მიმართონ მშობლებმა, ბავშვებმა და სხვა დაინტერესებულმა პირებმა უკვე არსებული ონლაინძალადობის შემთხვევაში? როგორ და რა ფორმით დაიცავთ მათ სახელმწიფო და რა ფორმით მოხდება საკანონმდებლო კონტროლი? ამ ყოველივეს საშუალებითა და სხვა ღონისძიებების მეშვეობით, სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს ბავშვთა უფლებების დაცვა არადისკრიმინაციულობის, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გამოხატვის თავისუფლებისა და ციფრულ გარემოში ჩართულობის კუთხით, რის შედეგადაც, ბავშვებს ექნებათ შესაძლებლობა, უსაფრთხოდ ისარგებლონ ონლაინ სივრცით". [post_title] => "როცა ერი შიმშილის პირას მივიდა, ქალებმა იხსნეს ეს ქვეყანა" "გამეორება ცოდნის დედააო რას ნიშნავს 800 მილიონი დოლარი საქართველოს ეკონომიკისთვის? შედარებისთვის ეს არის: 1. ერთი წლის იმპორტი ბუნებრივი აირის, სამკურანლო საშუალებების, ხორბლის და შაქრის ერთად აღებული 2. ერთი წლის ექსპორტი ფერადშენადნობი, სპილენძი, თხილის, ღვინის და მინერალური წყლების ერთად აღებული 3. ერთი წლის საპენსიო ფონდი 4. შინაგან საქმეთა, თავდაცვის და სასჯელაღსრულების სამინისტროების ბიუჯეტი ერთად აღებული 5. თითქმის იგივეა რაც მოგების და აქციზის წლიური გადასახადი ერთად ანუ, ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე, ეს არის თანხა, რომლითაც სახელმწიფოს შეუძლია ერთი წლის განმავლობაში გასცეს პენსიები, უზრუნველყოს წესრიგსა და უსაფრთხოების დაცვა და ა.შ. ეს არის თანხა რომელსაც სამუშაოდ წასული ჩვენი დები და დედები ყოველწლიურად აგზავნიან საქართველოში საკუთარი ოჯახების გადარჩენისთვის!!!", - ვკითხულობთ ქადაგიძის სტატუსზე. [post_title] => "როცა ერი შიმშილის პირას მივიდა, ქალებმა იხსნეს ეს ქვეყანა" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => roca-eri-shimshilis-piras-mivida-qalebma-ikhsnes-es-qveyana [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-20 21:39:44 [post_modified_gmt] => 2017-07-20 17:39:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147958 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 121029 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-08 10:22:02 [post_date_gmt] => 2017-04-08 06:22:02 [post_content] => გენდერული თანასწორობა მსოფლიოში კვლავ ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად რჩება და ქალბატონები თავისი უფლებებისთვის აქტიურად იბრძვიან. თუმცა, არსებობს ქვეყნები, სადაც თანასწორობა მაქსიმალურადაა დაცული და მანდილოსნები თავს ძალიან კომფორტულად გრძნობენ. ამერიკელმა ექსპერტებმა ჩაატარეს საკმაოდ მასშტაბური კვლევა და იმ ქვეყნების რეიტინგი შეადგინეს, რომლებიც სუსტი სქესის წარმომადგენლებს საუკეთესო პირობებს სთავაზობს. პირველ ადგილს კი შვედეთი იკავებს. ქვეყანა ქალთა უფლებების კუთხით ნამდვილი ჩემპიონია. გენდერული თანასწორობა ყველა სფეროში მაქსიმალურადაა დაცული და გარდა ამისა, ქალებს სხვა დამატებითი უფლებებიც აქვთ. ქალბატონებზე არანაკლებ ზრუნავს ასევე დანიაც. განათლება, ეკონომიკა, ჯანმრთელობა თუ პოლიტიკა - ცხოვრების ყველა სფერო ორივე სქესის წარმომადგენლებზე ერთნაირადაა მორგებული. დაბოლოს, ლიდერთა სამეულს ნორვეგია ასრულებს. ნორვეგიელ დედებს 35 კვირიანი დეკრეტული შვებულების აღება შეუძლიათ და თუკი დასჭირდებათ დამატებით რამდენიმე კვირას კიდევ დაისვენებენ. აღსანიშნავია, რომ ყველაზე თანასწორუფლებიან ქვეყანათა სიაში ასევე - ჰოლანდია, კანადა, ფინეთი, შვეიცარია, ავსტრალია, ავსტრია და ახალი ზელანდიაც მოხვდნენ. [post_title] => სად არის ქალებისთვის ყველაზე კარგი პირობები "ონლაინრისკებისაგან ბავშვებისა და მოზარდების დასაცავად ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა თანამედროვე კომუნიკაციების სამყაროში მშობლების, მასწავლებლებისა და სახელმწიფოს მხრიდან ზრუნვის უმნიშვნელოვანეს ობიექტს წარმოადგენს. "ინტერნეტი ყველაზე რთულად კონტროლირებადი სივრცეა და მისგან მომდინარე საფრთხეები იზრდება იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ ბავშვებსა და მოზარდებს ინტერნეტთან წვდომა არათუ მხოლოდ პერსონალური კომპიუტერით, არამედ უკვე მობილური ტელეფონებით შეუძლიათ, რასაც თავის მხრივ, ბევრი არასასურველი შედეგის გამოწვევა შეუძლია. "ბავშვთა დაცვის საკითხებში სახელმწიფო როლზე საუბრისას უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველო ევროპის საბჭოს რიგით 33-ე წევრი ქვეყანა გახდა, რომელმაც ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობისგან დაცვის კონვენცია ე.წ. „ლანზაროტის“ კონვენციის რატიფიცირება მოახდინა. საქართველოს მიერ რატიფიცირებული კონვენცია ძალაში 2015 წლის პირველი იანვრიდან შევიდა და ამით საქართველომ საერთაშორისო თანამეგობრობის წინაშე იკისრა ვალდებულება – დაიცვას ბავშვები სექსუალური ძალადობისაგან, მათ შორის, ონლაინ ფორმით. "ონლაინ რისკებისგან ბავშვების დასაცავად პარლამენტში ინიციატივის მომზადების შესახებ განცხადება ჯანდაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ, დიმიტრი ხუნდაძემ, გააკეთა, რომლის თანახმადაც, „ტექნოლოგიების განვითარებამ ბავშვის სწორად განვითარება არ უნდა დააზარალოს“. კანონის მიზანი კი ინტერნეტსივრცეში არასრულწლოვანთა დაცვა უნდა იყოს ისეთი ინფორმაციისაგან, რომელმაც შეიძლება, ზიანი მიაყენოს მათ ჯანმრთელობასა და განვითარებას. "ის ფაქტი, რომ ქართულ ონლაინ სივრცეში ბავშვების ძალადობისგან დაცვის მექანიზმი არ არსებობს, განპირობებულია იმით, რომ დღესდღეობით, სახელმწიფოს არ გააჩნია ინტერნეტსივრცის მარეგულირებელი მექანიზმი და კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს არასასურველი ინფორმაციის გავრცელების პრევენციისა და მის გავრცელებაზე შემდგომი რეაგირების ქმედით მექანიზმებს. კერძოდ, ბავშვების არასასურველ ინფორმაციაზე წვდომისგან დაცვაზე. სწორედ აქედან გამომდინარეობს სახელმწიფოს მიერ ქმედითი ნაბიჯების გადადგმის აუცილებლობა. ინიცირებული კანონპროექტის თანახმად, ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურების მიმწოდებელს სხვადასხვა ვალდებულება დაეკისრება. მათ შორის იქნება რეგულაცია ფილტრაციის პროგრამები პროვაიდერთათვის, რომელთაც მოეთხოვებათ ინფორმაციის მუდმივი მონიტორინგი და ნებისმიერი სახის უკანონო ინფორმაციის წაშლა. "მარტივად ამოსაცნობ საფრთხეებთან ერთად, როგორიცაა პორნოგრაფიული ვებგევრდები, ანდაც, ძალადობის ამსახველი ვიდეოები, ბავშვებსა და მოზარდებზე ნეგატიური ზეგავლენის მოხდენა შეუძლიათ, აგრეთვე, სოციალურ ქსელებში განთავსებულ ონლაინმაღაზიათა რეკლამებს. მძიმე შედეგებით შეიძლება, დასრულდეს ინტერნეტის მეშვეობით უცხო პირებთან კონტაქტის დამყარება, რა შემთხვევაშიც ბავშვებსა და მოზარდებს, განსხვავებით უფროსებისაგან, არ შეუძლიათ მარტივად განჭვრიტონ მოსალოდნელი შედეგები. საშიშროებას წარმოადგენს ბოლო დროს განსაკუთრებით აქტუალური სოციალური თამაშები, რაც უკიდურეს შემთხვევაში მსხვერპლით სრულდება. ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაცია და მათ მიმართ სექსუალური ძალადობა იზრდება შემაშფოთებელი პროპორციებით როგორც ეროვნული, ასევე, საერთაშორისო მასშტაბით, განსაკუთრებით, საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მზარდი გამოყენების თვალსაზრისით, როგორც თვით ბავშვების, ასევე, დამნაშავეების მხრიდან. მოცემულ შემთხვევაში, საკანონმდებლო ინიციატივა შეეხება ინტერნეტში პორნოგრაფიული პროდუქციის, სიძულვილისა და ძალადობის მძიმე ფორმების ამსახველი პროდუქციის გავრცელებისაგან არასრულწლოვნების დაცვას. "მნიშვნელოვანია, ხაზი გაესვას იმ გარემოებას, რომ ბავშვთა და ახალგაზრდების ინტერესების დაცვის უზრუნველყოფის პარალელურად, აღნიშნული საკანონმდებლო ინიციატივით, შესაძლოა, რიგ შემთხვევაში, საფრთხე შეექმნას დემოკრატიულ სახელმწიფოში ისეთ მნიშვნელოვან პრინციპს, როგორიცაა გამოხატვის თავისუფლება. "მოცემულ შემთხვევაში, აუცილებელია, საუბარი ერთის მხრივ ბავშვის ჭეშმარიტ ინტერესებზე, სახელმწიფოს მიერ მათ ეფექტურ დაცვაზე, ხოლო მეორე მხრივ – „დაუშვებელი პროდუქციის” ცნების განხილვასა და იმის გამორკვევაზე, თუ რამდენად პასუხობს მისი თითოეული საფუძველი გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის კონსტიტუციურ და საერთაშორისო სამართლებრივ სტანდარტებს. "უნდა აღინიშნოს, რომ გამოხატვის თავისუფლება არის უმნიშვნელოვანესი უფლება, რომელიც ხელს უწყობს პიროვნების განვითარებას და აღნიშნული უფლება გარანტირებულია ბავშების შემთხვევაშიც. ამასთან, ახალი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები გავლენას ახდენს ბავშვის გართობაზე რამდენიმე მნიშვნელოვანი უფლების განხორციელებით, რომლებიც დაცულია ადამიანთა უფლებების ევროპული კონვენციით და ევროპული სოციალური ქარტიით. მაშასადამე, ციფრული სამყარო ბავშვებს უსაზღვრო სასწავლო და ახალი კავშირების შესაძლებლობებს სთავაზობს, თუმცა, გაზრილი ინტერნეტმოხმარების პირობებში, იზრდება იმის რისკიც, რომ ბავშვები გახდნენ სხვადასხვა სახის ინტერნეტძალადობის მსხვერპლნი. მაშასადამე, არსებობს რეალურად დასაფიქრებელი გამოწვევებიც, რასაც სახელმწიფო ეფექტურად უნდა ებრძოდეს, ეს კი, უპირველესად, ეფექტური მექანიზმების შექმნაში უნდა გამოიხატოს. "სახელმწიფოს მხრიდან ქმედით ნაბიჯებზე საუბრისას, უნდა გამოიკვეთოს ორი კომპონენტი. კერძოდ, ონლაინრისკებისაგან ბავშვების დასაცავად მნიშვნელოვანია, არსებობდეს საფრთხის პრევენციისა და მასზე შემდგომი რეაგირების მექანიზმები. პრევენცია გულისხმობს, რომ მშობლებსა და ბავშვთან მომუშავე ყველა პირს ჰქონდეთ ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა მოხდეს ბავშვის დაცვა მსგავსი ტიპის საფრთხეებისაგან. აღნიშნული ინფორმაცია უნდა მიეწოდოთ სხვადასხვა კამპანიების, სოციალური რგოლების, ტრენინგების საშუალებით, რაც უპირველესად, საზოგადოებაში ბავშვთა უფლებების შესახებ ცნობიერების ამაღლებისკენ იქნება მიმართული და ამასთან, შესაძლებელს გახდის ინფორმაციის მიღებას უშუალოდ ძალადობის ფორმებისა და მათი თავიდან აცილების თაობაზე. რაც შეეხება შემდგომ რეაგირებას, სახელმწიფომ უნდა შეიმუშაოს ისეთი მექანიზმები, რომლებიც უპასუხებს შეკითხვებს, – თუ სად და ვის უნდა მიმართონ მშობლებმა, ბავშვებმა და სხვა დაინტერესებულმა პირებმა უკვე არსებული ონლაინძალადობის შემთხვევაში? როგორ და რა ფორმით დაიცავთ მათ სახელმწიფო და რა ფორმით მოხდება საკანონმდებლო კონტროლი? ამ ყოველივეს საშუალებითა და სხვა ღონისძიებების მეშვეობით, სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს ბავშვთა უფლებების დაცვა არადისკრიმინაციულობის, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გამოხატვის თავისუფლებისა და ციფრულ გარემოში ჩართულობის კუთხით, რის შედეგადაც, ბავშვებს ექნებათ შესაძლებლობა, უსაფრთხოდ ისარგებლონ ონლაინ სივრცით". 