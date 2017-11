დღეს ირაკლი ჩარკვიანის დაბადების დღეა: ნახეთ რა ამბავს იხსნენებს მამამისი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irakli-charkviani [1] => gela-charkviani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188559 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irakli-charkviani [1] => gela-charkviani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188559 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1791 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => irakli-charkviani [1] => gela-charkviani ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => irakli-charkviani [1] => gela-charkviani ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (188559) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (21272,1791) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 140509 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-22 12:38:20 [post_date_gmt] => 2017-06-22 08:38:20 [post_content] => 15 აგვისტოს, “Check in Georgia“-ს ფარგლებში BLACK SEA ARENA-ზე „ბრავო რექორდსი“-სა და „Altervision Group“-ის ორგანიზებით ირაკლი ჩარკვიანის საღამო - „ირაკლი ჩარკვიანი - ისტორია“ გაიმართება. საღამოს მსვლელობისას მუსიკოსის ყველაზე პოპულარული და ყველასათვის საყვარელი სიმღერები შესრულდება. კონცერტში მონაწილეობას მიიღებენ: საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი ნიკოლოზ რაჭველის ხელმძღვანელობით, სტეფანე, ნინა სუბლატი, ლევან მასპინძელაშვილი, მარიკო ლეჟავა, მაია დარსმელიძე, თიკა ბალანჩინი & „NEW ONE BAND“, “SOFT EJECT”, “GREEN ROOM”, რობი კუხიანიძე & “OUTSIDER”, “LoudSpeakers” და “EKO & VINDA FOLIO“. ცნობილი ქართველი მუსიკოსი ირაკლი ჩარკვიანი 2006 წელს გარდაიცვალა, თუმცა, მისი მუსიკა დღესაც ცოცხალია. 2006 წელს, ქართველმა მომღერლებმა და მუსიკოსებმა - „33ა“, „მწვანე ოთახი“, “OUTSIDER”, “ვაკის პარკი“, “The Young Georgian Lolitaz”, „ზუმბა“ და სხვა შემსრულებლებმა „მეფის“ შემოქმედებას ალბომი სახელწოდებით „ქაღალდის გემი“ მიუძღვნეს. მოგვიანებით შეგროვდა მუსიკოსის სიცოცხლეში ჩაწერილი უკანასკნელი მუსიკალური მასალა და ერთმანეთის მიყოლებით გამოიცა ორი სტუდიური ალბომი სახელწოდებით „ძირს მეფე“ და „თეთრი ღმერთი“. 2014 წელს, „ბრავო რექორდსმა“ ირაკლი ჩარკვიანის კომპილაციური ალბომი - “The Best of King” გამოუშვა, რომელშიც მუსიკოსის შემოქმედებიდან 11 ჰიტი შევიდა. კონცერტის მსვლელობის დროს, სცენაზე დამონტაჟებულ ეკრანზე გაეშვება ირაკლის უცნობი ფოტო და ვიდეო მასალისგან შექმნილი ინსტალაციები. საღამოს წაიყვანს გელა ჩარკვიანი. ბილეთების ონლაინ შეძენა შესაძლებელი იქნება - biletebi.ge-ზე, ხოლო მოგვიანებით დაიწყება ბილეთების ფიზიკური სახით გაყიდვა - თბილისში, ბათუმში, ქუთაისსა და ქობულეთში, რის შესახებაც დეტალური ინფორმაცია, წინასწარ გახდება ცნობილი. კონცერტის გენერალური სპონსორია „საქართველოს ბანკი“. 15 აგვისტოს, "Check in Georgia"-ს ფარგლებში BLACK SEA ARENA-ზე „ბრავო რექორდსი"-სა და „Altervision Group"-ის ორგანიზებით ირაკლი ჩარკვიანის საღამო - „ირაკლი ჩარკვიანი - ისტორია" გაიმართება. საღამოს მსვლელობისას მუსიკოსის ყველაზე პოპულარული და ყველასათვის საყვარელი სიმღერები შესრულდება. კონცერტში მონაწილეობას მიიღებენ: საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი ნიკოლოზ რაჭველის ხელმძღვანელობით, სტეფანე, ნინა სუბლატი, ლევან მასპინძელაშვილი, მარიკო ლეჟავა, მაია დარსმელიძე, თიკა ბალანჩინი & „NEW ONE BAND", "SOFT EJECT", "GREEN ROOM", რობი კუხიანიძე & "OUTSIDER", "LoudSpeakers" და "EKO & VINDA FOLIO". ცნობილი ქართველი მუსიკოსი ირაკლი ჩარკვიანი 2006 წელს გარდაიცვალა, თუმცა, მისი მუსიკა დღესაც ცოცხალია. 2006 წელს, ქართველმა მომღერლებმა და მუსიკოსებმა - „33ა", „მწვანე ოთახი", "OUTSIDER", "ვაკის პარკი", "The Young Georgian Lolitaz", „ზუმბა" და სხვა შემსრულებლებმა „მეფის" შემოქმედებას ალბომი სახელწოდებით „ქაღალდის გემი" მიუძღვნეს. მოგვიანებით შეგროვდა მუსიკოსის სიცოცხლეში ჩაწერილი უკანასკნელი მუსიკალური მასალა და ერთმანეთის მიყოლებით გამოიცა ორი სტუდიური ალბომი სახელწოდებით „ძირს მეფე" და „თეთრი ღმერთი". 2014 წელს, „ბრავო რექორდსმა" ირაკლი ჩარკვიანის კომპილაციური ალბომი - "The Best of King" გამოუშვა, რომელშიც მუსიკოსის შემოქმედებიდან 11 ჰიტი შევიდა. კონცერტის მსვლელობის დროს, სცენაზე დამონტაჟებულ ეკრანზე გაეშვება ირაკლის უცნობი ფოტო და ვიდეო მასალისგან შექმნილი ინსტალაციები. საღამოს წაიყვანს გელა ჩარკვიანი. ბილეთების ონლაინ შეძენა შესაძლებელი იქნება - biletebi.ge-ზე, ხოლო მოგვიანებით დაიწყება ბილეთების ფიზიკური სახით გაყიდვა - თბილისში, ბათუმში, ქუთაისსა და ქობულეთში, რის შესახებაც დეტალური ინფორმაცია, წინასწარ გახდება ცნობილი. კონცერტის გენერალური სპონსორია „საქართველოს ბანკი".
[post_title] => „ირაკლი ჩარკვიანი - ისტორია" „ბლექ სი არენაზე" 15 აგვისტოს გაიმართება
[post_date] => 2017-06-22 12:38:20 სოციალურ ქსელში როკო ირემაშვილი ავრცელებს ფოტოს, საიდანაც ცხადი ხდება, რომ ვიღაცამ ირაკლი ჩარკვიანის ახლად გახსნილ მონუმენტზე თვითშემოქმედებას მიმართა. მეფეს გვირგვინი მიახატეს. როგორც ჩანს, ირაკლი ჩარკვიანის რომელიმე თაყვანისმცემელს თვალში მოაკლდა გვირგვინი და ნამუშევრისთვის "დასრულებული სახის მიცემა" გადაწყვიტა. ფოტოს სოცქსელში აზიარებენ და წუხან, რომ ნიჭიერი ადამიანის ნამუშევარში უნიჭო ჩაერია. შეგახსენებთ, მონუმენტი, რომელმაც საზოგადოების მოწონება დამსახურა, ამა წლის 19 ნოემბერს, მუსიკოსის დაბადების დღეზე გაიხსნა...
[post_title] => ირაკლი ჩარკვიანის მონუმენტს გვირგვინი მიახატეს!..
[post_date] => 2016-12-02 11:21:55 დედაენის ბაღში ირაკლი ჩარკვიანის მონუმენტი დაიდგა. მონუმენტთან "მეფის"სიმღერების მოსმენა 24 საათის განმავლობაშია შესაძლებელი. მოქანდაკეები ვლადიმერ იმერლიშვილი და როკო ირემაშვილი არიან. პროექტი მერიამ დააფინანსა.
[post_title] => დედაენის ბაღში ირაკლი ჩარკვიანის მონუმენტი დაიდგა
[post_date] => 2016-11-20 16:30:28 „ირაკლი ჩარკვიანი - ისტორია" „ბლექ სი არენაზე" 15 აგვისტოს გაიმართება