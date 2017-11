დღეს სამუნდიალო პლეი-ოფები იწყება: ვინ გახდება მსოფლიოს ნაწილი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => plei-ofi [2] => ruseti-2018 [3] => mundiali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 185693 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => plei-ofi [2] => ruseti-2018 [3] => mundiali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 185693 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => plei-ofi [2] => ruseti-2018 [3] => mundiali ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => plei-ofi [2] => ruseti-2018 [3] => mundiali ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (185693) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1988,1542,1986,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 185686 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-11-09 13:42:51 [post_date_gmt] => 2017-11-09 09:42:51 [post_content] => გამთენიისას ნაციონალური საკალათბურთო ლიგის მორიგ ტურში "გოლდენ სტეიტმა" "მინესოტა ტიმბერვულვსი" ანგარიშით 125:101 დამაარცხა და დასავლეთ კონფერენციის ლიდერი გახდა. ქართველმა ცენტრმა პარკეტზე 14 წუთი დაჰყო და ამ დროის განმავლობაში 5 მოხსნა და 2 შედეგიანი გადაცემა მიითვალა. ქართველი ცენტრის გუნდმა ზედიზედ მეხუთე შეხვედრა მოიგო. ოკლანდელთა რიგებში ყველაზე შედეგიანი მოთამაშე კლეი ტომპსონი გახდა, რომელმაც 28 ქულა დააგროვა. გათამაშების მოქმედი ჩემპიონები მომდევნო შეხვედრას "ფილადელფიასთან" გამართავენ. საქართველოს ნაკრებმა 8 ნოემბერს სრული შემადგენლობით ივარჯიშა. კვიპროსთან და ბელარუსთან დაგეგმილი მატჩებისთვის საქართველოს ნაკრები 23 ფეხბურთელით ემზადება. ბოლო ფეხბურთელი,რომელიც ეროვნულ გუნდს შეუერთდა ესპანური „სარაგოსას" წევრი გიორგი პაპუნაშვილი იყო. ესპანეთის სეგუნდა დივიზიონში მოთამაშე ფეხბურთელმა დღეს გუნდთან ერთად სრული დატვირთვით ივარჯიშა. საწვრთნელი პროცესი "ზესტაფონის" საწვრთნელ ბაზაზე წარიმართა, სადაც დღეს, ნაკრები 15:30 საათზე ღია ვარჯიშს გამართავს. ვარჯიშის დაწყებამდე ვლადიმირ ვაისი სასტუმრო ჰუალინგში მედიის წარმომადგენელთა შეკითხვებს უპასუხებს. მთავარი მწვრთნელის პრესკონფერენცია სასტუმრო „ჰუალინგში" 14:30 საათზე შედგება. ეროვნული ნაკრების შემადგენლობა კვიპროსისა და ბელარუსის ნაკრებების წინააღმდეგ: მეკარეები: გიორგი ლორია (ანჟი, რუსეთი), გიორგი მაკარიძე (მორეირენსე, პორტუგალია), როინ კვასხვაძე (ტორპედო, ქუთაისი) მცველები: ოთარ კაკაბაძე (ხიმნასტიკი, ესპანეთი), გურამ კაშია (ვიტესი, ჰოლანდია), ლევან გეგეჭკორი (დინამო, თბილისი), გია გრიგალავა (არსენალი, ტულა, რუსეთი), ლაშა დვალი (პოგონი, პოლონეთი) დავით ხოჭოლავა (შახტარი, უკრაინა) გიორგი ნავალოვსკი (სკა ენერგია, რუსეთი), ლაშა შერგელაშვილი (რიგასი, ლატვია) ნახევარმცველები: ნიკა კვეკვესკირი (ტობოლი, ყაზახეთი), ჯაბა კანკავა, ვაკო გვილია (ბატე, ბელარუსი), გიორგი აბურჯანია (სევილია, ესპანეთი), გიორგი მერებაშვილი (ვისლა, პლოცკი, პოლონეთი), ჯაბა ჯიღაური (ვარდარი, მაკედონია), გიორგი პაპუნაშვილი (სარაგოსა, ესპანეთი), საბა ლობჟანიძე (რანდერსი, დანია), ვაკო ყაზაიშვილი (სან ხოსე ერსქვიკსი, აშშ) თავდამსხმელები: გიორგი ქვილითაია (რაპიდი, ავსტრია), ნიკა კაჭარავა (კორონა, პოლონეთი), ირაკლი სიხარულიძე (ლოკომოტივი, თბილისი) საქართველო-კვიპროსის მატჩი გორის, თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის სტადიონზე 10 ნოემბერს 17 საათზე დაიწყება. საქართველო-ბელარუსის შეხვედრა ქუთაისის, რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონზე 18 საათზე შედგება. მატჩებზე დასასწრები ბილეთების რეალიზაცია TKT.ge-ზე მიმდინარეობს. მატჩზე დასასწრები ბილეთის ფასი 2 ლარს შეადგენს.

სრული საქართველო: დღეს ღია ვარჯიშია

ყაზახეთისა და ბელარუსის გოლები მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის საუკეთესო 10 გოლს შორის მოხვდა. უეფამ მსოფლიოს 2018 წლის შესარჩევი ეტაპის საუკეთესო გოლების ათეული გამოავლინა ევროპის მასშტაბით. საუკეთესო გოლების ავტორთა სიაში მოხვდნენ: სებასტიან რუდი, ემრე ჯანი (ორივე გერმანია), კოსტას მიტროღლუ (საბერძნეთი), მარკუს ბერგი (შვედეთი), გაფურჯან სიუმბაევი (ყაზახეთი), ალექსანდრე მარტინესი (ანდორა), პაველ სავიცკი (ბელარუსი), ალექსანდრ რინგი (ფინეთი), აქსელ ვიტსელი (ბელგია), ოლივიე ჟირუ (საფრანგეთი). მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატი რუსეთში 14 ივნისიდან 15 ივლისის ჩათვლით გაიმართება. http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/11/European-Qualifiers-10-of-the-best-goals.mp4

უეფამ მსოფლიოს შესარჩევის ათი საუკეთესო გოლი გამოავლინა (ვიდეო)

გამთენიისას ნაციონალური საკალათბურთო ლიგის მორიგ ტურში "გოლდენ სტეიტმა" "მინესოტა ტიმბერვულვსი" ანგარიშით 125:101 დამაარცხა და დასავლეთ კონფერენციის ლიდერი გახდა. ქართველმა ცენტრმა პარკეტზე 14 წუთი დაჰყო და ამ დროის განმავლობაში 5 მოხსნა და 2 შედეგიანი გადაცემა მიითვალა. ქართველი ცენტრის გუნდმა ზედიზედ მეხუთე შეხვედრა მოიგო. ოკლანდელთა რიგებში ყველაზე შედეგიანი მოთამაშე კლეი ტომპსონი გახდა, რომელმაც 28 ქულა დააგროვა. გათამაშების მოქმედი ჩემპიონები მომდევნო შეხვედრას "ფილადელფიასთან" გამართავენ.

ზაზას 14 წუთი და გოლდენ სტეიტის ლიდერობა 