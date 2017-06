დღეს უკვე ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი – ჯანი ბუკიკიო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => veneciis-komisia [1] => jani-bukikio ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142532 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => veneciis-komisia [1] => jani-bukikio ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142532 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5999 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => veneciis-komisia [1] => jani-bukikio ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => veneciis-komisia [1] => jani-bukikio ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (142532) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15687,5999) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 142318 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-29 15:34:24 [post_date_gmt] => 2017-06-29 11:34:24 [post_content] => მე ძალიან, ძალიან იმედგაცრუებული ვარ. ყოველ საათში კიდევ უფრო იმედგაცრუებული ვხდები, - „ინტერპრესნიუსის“ ინფორმაციით, ამის შესახებ ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა ჯანი ბუკიკიომ პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. მისი თქმით, სჯეროდა, რომ საქართველოს პოლიტიკური კლასი შეძლებდა წინ კარგი ნაბიჯის გადადგმას უფრო დემოკრატიული კონსტიტუციისთვის. „მე ძალიან, ძალიან იმედგაცრუებული ვარ. ყოველ საათში კიდევ უფრო იმედგაცრუებული ვხდები, ვინაიდან ძალიან მჯეროდა, რომ საქართველოს პოლიტიკური კლასი შესძლებდა წინ კარგი ნაბიჯის გადადგმას უფრო დემოკრატიული კონსტიტუციისთვის. დღეს, სამწუხაროდ, თქვენ კრიზისში ხართ. მე იმედგაცრუებული ვარ, ვინაიდან პროცესი დაბლოკილია. ამ მომენტისთვის მხარეებს შორის დიალოგს ვერ ვხედავ. ესაუბრეთ ერთმანეთს. პრეზიდენტთან შეხვედრისას ჩვენ შევთანხმდით, რომ მნიშვნელოვანია დიალოგი იყოს“, - აღნიშნა ჯანი ბუკიკიომ. [post_title] => საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ვენეციის კომისიის პრეზიდენტს შეხვდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelos-premier-ministri-veneciis-komisiis-prezidents-shekhvda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-29 13:38:25 [post_modified_gmt] => 2017-06-29 09:38:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142242 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 142239 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-29 13:36:14 [post_date_gmt] => 2017-06-29 09:36:14 [post_content] => განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი იწუნებს ჯანი ბუკიკიოს განცხადების თარგმანს და ამბობს, რომ მედიამ სათაურში ვენეციის კომისიის პრეზიდენტის მიერ ნათქვამი სიტყვა ”იმედგაცრუება” გამოიტანა, სათაურში კი არ მოხვდა ასევე მის მიერ ნათქვამი ფრაზა, ”გადაწყვეტილების მიღებაში დარწმუნებული ვარ". "ახალ განცხადებაში, მოგეხსენებათ, ტონალურობა, ასე რომ ვთქვათ, შემსუბუქდა შედარებით, ანუ თარგმანის ამბავია. მოგეხსენებათ, რომ ”იმედგაცრუება” შეიძლება ძლიერ ზმნად გამოვიყენოთ და შეიძლება სუსტად. მთავარი ის არის, რომ როგორც ბატონი ბუკიკიო, ასევე ვენეციის კომისია, ასევე ჩვენი გუნდი და ყველა, ვინც ამ პროცესში მონაწილეობდა, დარწმუნებულია, რომ გადაწყვეტილება უნდა მოინახოს კონსენსუსით ვენეციის კომისიასთან და მათი მოსაზრებები აუცილებლად გასათვალისწინებელია. როგორც მის გამოსვლაში იყო ნათქვამი, სათაურად მედიაში ”იმედგაცრუება” გამოიტანეს, რა თქმა უნდა, თუმცა ისიც თქვა, რომ დარწმუნებული ვარ, გადაწყვეტილებას მივიღებთ და ეს სათაურში არ მოხვდა. ასე რომ, მეც დარწმუნებული ვარ, რომ გადაწყვეტილება იქნება შეთანხმებული, მიღწეული”, - განაცხადა განათლების მინისტრმა. ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა ჯანი ბუკიკიომ ბათუმში განაცხადა, რომ პროპორციული სისტემის შემოღების 2024 წლამდე გადავადების გამო ის "დამწუხრებული და იმედგაცრუებულია." ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა ჯანი ბუკიკიომ ბათუმში განაცხადა, რომ პროპორციული სისტემის შემოღების 2024 წლამდე გადავადების გამო ის "დამწუხრებული და იმედგაცრუებულია." 