დიდ დიღომში ხანძარი ლოკალიზებულია

თბილისში, დიდ დიღომში ცეცხლი ბალახს მოედო, შემდეგ კი - საბურავებს. „ფორტუნას" სამაშველო სამსახურში განუცხადეს, რომ ხანძარი „გუდვილთან" გაჩნდა და ამ დროისთვის ადგილზე 10-ზე მეტი სამაშველო ბრიგადა მუშაობს. წინასწარი დაუზუსტებელი ინფორმაციით, ცეცხლი დაახლოებით 2 ჰა ფართობზეა მოდებული. ჯერ-ჯერობით, ხანძარი ლოკალიზებული არ არის. სამაშველო სამსახურში ამბობენ, რომ არ არსებობს საფრთხე, ხანძარი საცხოვრებელ კორპუსებს დაემუქროს. ბათუმში, სავაჭრო ცენტრ "ბათუმი მოლში" მდებარე "გუდვილის" ფილიალში საზაფხულო აქცია იწყება. მომხმარებელი უქმეებზე შეძლებს, გარკვეული საჩუქრები მიიღოს. როგორც "ფორტუნას" სუპერმარკეტების ქსელიდან აცნობეს, აქცია მიმდინარე კვირის უქმეებზე ამოქმედდება. "ჩვენთან უქმეებზე მოსული მომხმარებელი, 100 ლარიან შენაძენზე დასაჩუქრდება. ვგეგმავთ, ეს აქცია 3 კვირა გაგრძელდეს, ანუ 3 უქმეებზე. საჩუქრებს რაც შეეხება, მომხმარებელი სხვადასხვა სახის საჩუქარს მიიღებს. აღნიშნული აქცია ამ ეტაპზე მხოლოდ ქალაქ ბათუმს ეხება", - განმარტავენ "გუდვილში". ცნობისთვის, "გუდვილი" საქართველოში პირველი ჰიპერმარკეტების ქსელია. აქ წარმოდგენილია 50 000 დასახელების პროდუქტი. კომპანია გერმანული, ჰოლანდიური, იტალიური, ფრანგული, ბულგარული, უკრაინული საკვები და არასაკვები პროდუქტების ერთ-ერთი მსხვილი იმპორტიორია საქართველოში. საცხოვრებელი კომპლექსი "დირსი" სუპერმარკეტების ქსელ „გუდვილთან" და კვების ობიექტ „კანტინასთან" თანამშრომლობას იწყებს. შესაბამისი ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი 20 ივლისს გაფორმდება. როგორც "ფორტუნას" "გუდვილიდან" აცნობეს, მემორანდუმის მიზანია ერთ სივრცეში განათავსოს ყველა ის ობიექტი, რომელიც„დირსის" მაცხოვრებლებისათვის მშვიდ და კომფორტულ ცხოვრებას განაპირობებს. მათივე ინფორმაციით, სექტემბრიდან გაიხსნება „გუდვილის" ახალი სუპერმარკეტი, რომელიც 250 კვ/მ-ზე განთავსდება. „ამ მემორანდუმის ხელმოწერით, ჩვენ კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ ურყევ ნებას, უზრუნველვყოთ თბილისის ძველი უბნის განვითარება და ახალი ობიექტების გახსნით მაქსიმალური კომფორტი შევთავაზოთ არა მხოლოდ„დირსის" კომპლექსის მაცხოვრებლებს, არამედ მიმდებარე უბნებსაც," -განაცხადა „ას ჯეორჯიას" (დირსი) დირექტორმა მურად ისფანდიაროვმა. მისივე ინფორმაციით, „დირსის" საცხოვრებელ კომპლექსში შექმნილია კომფორტული ცხოვრებისათვის საჭირო ყველა პირობა. აქ განთავსებულია: სათამაშო და სპორტული მოედნები, ველობილიკები, ბულვარი და ფეხით სასიარულო ზონა ბავშვებისთვის, შიდა ეზოები, საბავშვო ბაღი და სხვა. 