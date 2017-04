დიდგორობას აღარ აღვნიშნავთ, რადგან თურქეთისთვის დამარცხების დღეა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nukri-qantaria [1] => didgoris-brdzola ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124441 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nukri-qantaria [1] => didgoris-brdzola ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124441 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3716 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nukri-qantaria [1] => didgoris-brdzola ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nukri-qantaria [1] => didgoris-brdzola ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (124441) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13723,3716) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 113278 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-03-07 14:25:58 [post_date_gmt] => 2017-03-07 10:25:58 [post_content] => დიდგორის ბრძოლაში გამარჯვების დღე, 12 აგვისტო, შესაძლოა უქმე დღედ გამოცხადდეს. პარლამენტში შრომის კოდექსში ცვლილებების პროექტი უკვე ინიცირებულია, ავტორები ალექსანდრე ქანთარია, ლერი ხაბელოვი, კობა კობალაძე, შოთა ხაბარელი, კარლო კოპალიანი და ლევან კობერიძე არიან. დეპუტატები მიიჩნევენ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ისტორიულ ბრძოლაში გამარჯვების დღის უქმედ გამოცხადება და საბრძოლო ტრადიციების წარმოჩინებით აღნიშვნა. “კანონპროექტის მიზანია, საქართველოს ხელისუფლებამ ევროინტეგრაციის პროცესის პარალელურად, ვიზალიბერალიზაციის მიღების შემდგომ მეტი ძალისხმევა მიმართოს სახელმწიფო გაერთიანებისა და შიდა ეროვნული კონსოლიდაციის კუთხით. ქართული სახელმწიფოს გაერთიანებისა და გაძლიერებისთვის უმნიშვნელოვანესია სახელმწიფო და ეროვნული თვითშეგნების განმტკიცება, ერთიანი სახელმწიფო იდეის ხაზგასმა და ამ მხრივ, მუშაობის გააქტიურება. დიდგორის ბრძოლა, რამაც საფუძველი ერთიან, ძლიერ, ქართულ სახელმწიფოს ჩაუყარა, სწორედ ამ სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საკითხების რეალურად განხორციელების სტიმულია. ხელისუფლების მხრიდან საჭიროა მეტი აქცენტი გაკეთდეს სახელმწიფოს ერთიანობაზე, ეროვნულ სულისკვეთბაზე, სახელმწიფოებრივ ასპექტებზე და გამარჯვებებზე. გლობალიზაციის პირობებში საჭიროა ეროვნული მუხტის გაღვივება და პროპაგანდა იმისა, რა ღირებულებების დაცვით მოვიდა მართლმადიდებელი საქართველო დღემდე", - აღნიშნულია კანონპროექტზე თანდართულ განმარტებით ბარათში. დიდგორის ბრძოლაში გამარჯვების დღე, 12 აგვისტო, შესაძლოა, უქმედ გამოცხადდეს

„ქართული ოცნების" წევრი ნუკრი ქანთარია საბავშვო ბაღის აღსაზრდელების მიერ ქორწილის სცენის გათამაშებაში ვერაფერ ტრაგიკულს ვერ ხედავს და ამბობს, რომ სკანდალი არ უნდა ამტყდარიყო. "ადრე დავდგი სპექტაკლი - რეზო ინანიშვილის "ალალი", რომელიც საკმაოდ პოპულარული იყო. მთელი სიუჟეტი იმაზეა, რომ კაცმა, რომელიც მთელი სოფლისათვის საყვარელი ადამიანი იყო, თავისი შვილიშვილი და მეგობრის შვილიშვილი თამაშ-თამაშში დააქორწინა. არის ქეიფი, ერთი ამბავი, სადაც შემდეგ ჩაერია საბჭოები, პოლიცია და ეს ამბავი ტრაგიკულად დამთავრდა. დაახლოებით ასეთი თამაში მოეწყო ბაღში, რაც მე არც სერიოზულად მიმაჩნია და არც მისაღებად. მაგრამ, ამაზე სკანდალის ატეხვა, სახალხო დამცველის დონეზე აყვანა, არ იქნება სწორი. უბრალოდ, ჩვენ მასწავლებლებს უნდა ვურჩიოთ, რომ არის რაღაც, რისი თამაშისგან შეიძლება თავი შეიკავონ. ბომბი არ გამსკდარა, ამ ბავშვებმა ითამაშეს - რა მოხდა, სახლში წაიყვანენ ერთმანეთს თუ ჯვარი დაიწერეს?! ეს დადგმა ან დაამახსოვრდებათ ან არა. თუკი ბაღში ყოფილხართ, ყველას ჰყავს შეყვარებული, მაშინ ავკრძალოთ შეყვარებულობა ბაღში. ჩემმა შვილიშვილმა რომელიც 5 წლის არის, დიდი სიამაყით გამოაცხადა, რომ უყვარს გოგონა ბაღში. ეს არის ელემენტარული ადამიანური ამბავი", - განაცხადა ნუკრი ქანთარიამ. "ყველას ჰყავს შეყვარებული, მაშინ ავკრძალოთ შეყვარებულობა ბაღში,"- ქანთარია

რაღაც ძალიან პირადულს ჰგავს ეს ამბავი, - ამის შესახებ რესპუბლიკურ საავადმყოფოში ჟურნალისტებს "ქართული ოცნების" ერთ-ერთმა წევრმა, დეპუტატმა ნუკრი ქანთარიამ განუცხადა. მისი შეფასებით, ალექსი პეტრიაშვილზე თავდასხმა არის ამაზრზენი და შემაშფოთებელი ფაქტი. "ბუკა იყო ჩემი ყოფილი თანამებრძოლი და პიროვნულად გულმა აქეთ გამომიწია. მთავარი არის ის, რომ მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. რაც შეეხება მოტივს, მოტივი თავად უნდა იცოდეს. რაღაც ძალიან პირადულს ჰგავს ეს ამბავი და. ვინ გაბედა, როგორ გაბედა, ამას ალბათ უსწრაფესად დაადგენენ. ვფიქრობ, მან უნდა თქვას, რადგან ძნელია მარჩიელობა", - განაცხადა ნუკრი ქანთარიამ. ნუკრი ქანთარია - რაღაც ძალიან პირადულს ჰგავს ეს ამბავი დიდგორის ბრძოლაში გამარჯვების დღე, 12 აგვისტო, შესაძლოა, უქმედ გამოცხადდეს

დიდგორის ბრძოლაში გამარჯვების დღე, 12 აგვისტო, შესაძლოა უქმე დღედ გამოცხადდეს. პარლამენტში შრომის კოდექსში ცვლილებების პროექტი უკვე ინიცირებულია, ავტორები ალექსანდრე ქანთარია, ლერი ხაბელოვი, კობა კობალაძე, შოთა ხაბარელი, კარლო კოპალიანი და ლევან კობერიძე არიან. დეპუტატები მიიჩნევენ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ისტორიულ ბრძოლაში გამარჯვების დღის უქმედ გამოცხადება და საბრძოლო ტრადიციების წარმოჩინებით აღნიშვნა. "კანონპროექტის მიზანია, საქართველოს ხელისუფლებამ ევროინტეგრაციის პროცესის პარალელურად, ვიზალიბერალიზაციის მიღების შემდგომ მეტი ძალისხმევა მიმართოს სახელმწიფო გაერთიანებისა და შიდა ეროვნული კონსოლიდაციის კუთხით. ქართული სახელმწიფოს გაერთიანებისა და გაძლიერებისთვის უმნიშვნელოვანესია სახელმწიფო და ეროვნული თვითშეგნების განმტკიცება, ერთიანი სახელმწიფო იდეის ხაზგასმა და ამ მხრივ, მუშაობის გააქტიურება. დიდგორის ბრძოლა, რამაც საფუძველი ერთიან, ძლიერ, ქართულ სახელმწიფოს ჩაუყარა, სწორედ ამ სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საკითხების რეალურად განხორციელების სტიმულია. ხელისუფლების მხრიდან საჭიროა მეტი აქცენტი გაკეთდეს სახელმწიფოს ერთიანობაზე, ეროვნულ სულისკვეთბაზე, სახელმწიფოებრივ ასპექტებზე და გამარჯვებებზე. გლობალიზაციის პირობებში საჭიროა ეროვნული მუხტის გაღვივება და პროპაგანდა იმისა, რა ღირებულებების დაცვით მოვიდა მართლმადიდებელი საქართველო დღემდე", - აღნიშნულია კანონპროექტზე თანდართულ განმარტებით ბარათში.