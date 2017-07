დიდი ბრძოლა იწყება: უეფა მდიდარ კლუბებს შეუტევს და ხელფასების ზღვარს დაუწესებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => uefa [2] => khelfasebi [3] => cheferini ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142712 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => uefa [2] => khelfasebi [3] => cheferini ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142712 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => uefa [2] => khelfasebi [3] => cheferini ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => uefa [2] => khelfasebi [3] => cheferini ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (142712) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8471,6451,156,462) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 142715 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-01 10:19:40 [post_date_gmt] => 2017-07-01 06:19:40 [post_content] => "ბარსელონამ" და "მანჩესტერ იუნაიტედმა" საქველმოქმედო მატჩი მოაწყვეს, შემოსული თანხა ონკოლოგიური ცენტრის დასახმარებლად წავა. მანკუნიანელებმა 3:1 მოიგეს. "ბარსელონას" მხარეს მოედანზე გავიდნენ რონალდიონიო, კლუივერტი და ედგარ დავიდსი. "იუნატედში" გამოირჩეოდნენ კარელ პობორჟსკი და დუაიტ იორკი. ანგარიში მე-14 წუთზე ბლუმკვისტმა გახსნა. პობორჟსკიმ (57) და იორკმა (77) ანგარიში გამანადგურებელი გახადეს, კატალონიელებმა ერთი ბურთი ბოლო წუთზე გაქვითეს, თავი ფრედერიკ დეუმ გამოიჩინა. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=l-kM4WlI1Y4 თამაშის ყველაზე ლამაზი ეპიზოდი მეორე ტაიმის დასაწყისში მოხდა, როდესაც რონალდინიომ ეფექტურად გააცურა ბლუმკვისტი. https://www.youtube.com/watch?v=iNWbAXFhnOY მატჩი ბარსელონაში შედგა. გუნდებმა მოილაპარაკეს განმეორებით შეხვედრაზე, რომელიც 2 ივლისს "ოლდ ტრაფორდზე" გაიმართება. [post_title] => რონალდინიო ისევ ჯადოქრობს: ბარსას და იუნაიტედის ვარსკვლავებმა სხვების დასახმარებლად ითამაშეს (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ronaldionio-isev-jadoqrobs-barsas-da-iunaitedis-varskvlavebma-skhvebis-dasakhmareblad-itamashes-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-01 10:20:18 [post_modified_gmt] => 2017-07-01 06:20:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142715 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 142665 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-01 10:15:17 [post_date_gmt] => 2017-07-01 06:15:17 [post_content] => NBA-ის კალათბურთელებს შორის "გოლდენ სტეიტის" გამთამაშებლის სტეფ კარის მაისური ყველაზე გაყიდვადია. მეორე ადგილზეა "კლივლენდის" ფორვარდი ლებრონ ჯეიმსი. პირველ სამეულს კარის თანაგუნდელი კევინ დურანტი ასრულებს. მეოთხე პოზიციას იკავებს 2016-2017 წლების სეზონის MVP, "ოკლაჰომას" ლიდერი რასელ უესტბრუკი. ხუთეულშია ლებრონის თანაგუნდელი კაირი ირვინგი. აღსანიშნავია, რომ 2017 წლის აპრილთან შედარებით, პირველ ხუთეულში ცვლილება არ მომხდარა. კლუბებს შორის, ყველაზე პოპულარულები არიან - "გოლდენ სტეიტი", "კლივლენდი", "ჩიკაგო", "ბოსტონი" და "სან ანტონიო". ამასობაში "გოლდენ სტეიტის" ფორვარდმა კევინ დურანტმა არ გამოიყენა პუნქტი კონტრაქტის ერთი წლით გახანგრძლივებაზე, რომლის მიხედვითაც, 2017-2018 წლების სეზონში 28 მილიონ დოლარს გამოიმუშავებდა. ასე რომ, დურანტი ივლისიდან თავისუფალი აგენტია. [post_title] => სტეფ კარის მაისურზე ყველაზე დიდი მოთხოვნაა: დურანტი თავისუფალია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => stef-karis-maisurze-yvelaze-didi-motkhovnaa-duranti-tavisufalia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-30 18:16:27 [post_modified_gmt] => 2017-06-30 14:16:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142665 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 142708 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-01 09:47:11 [post_date_gmt] => 2017-07-01 05:47:11 [post_content] => მსოფლიო ფეხბურთის ლეგენდა დიეგო მარადონა მოსკოვშია. მარადონამ ადგილობრივი ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხა და აღნიშნა, რომ მზად არის რუსეთის ნაკრები ჩაიბაროს. დიეგო მარადონა: "მზად ვარ თუ არა ვუხელმძღვანელო რუსეთის ნაკრებს? აქ სწორედ ამისთვის ჩამოვედი". რუსი ჟურნალისტები წერენ, რომ მარადონა შესაძლოა სამწვრთნელო შტაბში შევიდეს. რუსეთის ნაკრებს სტანისლავ ჩერჩესოვი წვრთნის. კონფედერაციის თასზე ჯგუფში ჩარჩენის შემდეგ, ყოფილმა მეკარემ განაცხადა, რომ ნაკრებს არ დატოვებს. შეგახსენებთ, მარადონა 2010 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე მშობლიურ არგენტინის ნაკრებს წვრთნიდა, სადაც მეოთხედფინალში გერმანიის ნაკრებთან განადგურდა. ახლახან კი დონ დიეგომ ისიც კი, რომ რუსეთის პრეზიდენტ პუტინის ფანია. ეტყობა, ნიადაგს ამზადებს რუსეთში გადასვლასთან დაკავშირებით. თუმცა მეორეს მხრივ მისი პოლიტიკური გემოვნება ისედაც ყოველთვის აჩენდა კითხვებს. [post_title] => მარადონა რუსეთს ეტრფის: აქ მინდა მუშაობა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => maradona-rusets-etrfis-aq-minda-mushaoba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-01 09:47:11 [post_modified_gmt] => 2017-07-01 05:47:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142708 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 142715 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-01 10:19:40 [post_date_gmt] => 2017-07-01 06:19:40 [post_content] => "ბარსელონამ" და "მანჩესტერ იუნაიტედმა" საქველმოქმედო მატჩი მოაწყვეს, შემოსული თანხა ონკოლოგიური ცენტრის დასახმარებლად წავა. მანკუნიანელებმა 3:1 მოიგეს. "ბარსელონას" მხარეს მოედანზე გავიდნენ რონალდიონიო, კლუივერტი და ედგარ დავიდსი. "იუნატედში" გამოირჩეოდნენ კარელ პობორჟსკი და დუაიტ იორკი. ანგარიში მე-14 წუთზე ბლუმკვისტმა გახსნა. პობორჟსკიმ (57) და იორკმა (77) ანგარიში გამანადგურებელი გახადეს, კატალონიელებმა ერთი ბურთი ბოლო წუთზე გაქვითეს, თავი ფრედერიკ დეუმ გამოიჩინა. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=l-kM4WlI1Y4 თამაშის ყველაზე ლამაზი ეპიზოდი მეორე ტაიმის დასაწყისში მოხდა, როდესაც რონალდინიომ ეფექტურად გააცურა ბლუმკვისტი. https://www.youtube.com/watch?v=iNWbAXFhnOY მატჩი ბარსელონაში შედგა. გუნდებმა მოილაპარაკეს განმეორებით შეხვედრაზე, რომელიც 2 ივლისს "ოლდ ტრაფორდზე" გაიმართება. [post_title] => რონალდინიო ისევ ჯადოქრობს: ბარსას და იუნაიტედის ვარსკვლავებმა სხვების დასახმარებლად ითამაშეს (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ronaldionio-isev-jadoqrobs-barsas-da-iunaitedis-varskvlavebma-skhvebis-dasakhmareblad-itamashes-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-01 10:20:18 [post_modified_gmt] => 2017-07-01 06:20:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142715 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 641 [max_num_pages] => 214 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => c839724a0dadf60fcba0b26f6c1754e7 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )