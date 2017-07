“დიდი ოცეულის” მოალაპრაკებები, დემონსტრანტების დაკავების ფონზე მიმდინარეობს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => didi-oceulis-samiti-hamburgshi [1] => saprotesto-aqcia-hamburgshi [2] => g20 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144555 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => didi-oceulis-samiti-hamburgshi [1] => saprotesto-aqcia-hamburgshi [2] => g20 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144555 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 17041 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => didi-oceulis-samiti-hamburgshi [1] => saprotesto-aqcia-hamburgshi [2] => g20 ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => didi-oceulis-samiti-hamburgshi [1] => saprotesto-aqcia-hamburgshi [2] => g20 ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (144555) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17041,17073,17054) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 144376 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-07 15:46:01 [post_date_gmt] => 2017-07-07 11:46:01 [post_content] => პოლიცია ცდილობს მოიგერიოს ანტიკაპიტალისტების ჯგუფები, რომლებსაც ჰამბურგში „დიდი ოცეულის“ სამიტის ჩაშლა სურთ. მანიფესტაციის მონაწილეებმა სცადეს გადასულიყვნენ სამიტის შენობასთან ახლოს მდებარე „წითელ ზონაში“, რომელიც სამართალდამცველებს აქვთ ბლოკირებული. პროტესტის მონაწილეების წინააღმდეგ დილით ცრემლსადენი გაზი, შემდეგ კი - წყლის ჭავლი გამოიყენეს. „სიენენი“ წერს, რომ მანიფესტანტებმა წყლისგან თავის დაცვა ქოლგებით და საწვიმრებით სცადეს. ამასთან, აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ სცადეს, არ მიეცათ საშუალება მსოფლიო ლიდერებისთვის, შესულიყვნენ შენობაში, სადაც სამიტის გამართვა იგეგმებოდა. მანიფესტანტები თავს დაესხნენ პოლიციის მანქანებს, ესროლეს ბოთლები და მაშხალები, დაშავებულია რამდენიმე პოლიციელი, პოლიციამ მოუწოდა მოსახლეობას, მოერიდონ ჰამბურგ-ალტონას რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიას, სადაც დემონსტრაციის მონაწილეები ისროდნენ „მოლოტოვის კოქტეილებს“ და ცეცხლს უკიდებდნენ მანქანებს. From @karadaniellefox at protests near #G20: Police aggressively kettling in protests, who are shouting "This is what democracy looks like." pic.twitter.com/yx0Lh57Y2J — Josh Berlinger (@j_berlingerCNN) July 7, 2017 [gallery link="file" ids="144377,144378,144379,144380,144381,144382,144383,144384"] [post_title] => "მოლოტოვის" კოქტეილები და არეულობა ჰამბურგში - სამიტის წინააღმდეგ მანიფესტაცია გრძელდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => molotovis-koqteilebi-da-areuloba-hamburgshi-samitis-winaaghmdeg-manifestacia-grdzeldeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-07 15:46:01 [post_modified_gmt] => 2017-07-07 11:46:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144376 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 144272 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-07 11:44:59 [post_date_gmt] => 2017-07-07 07:44:59 [post_content] => აშშ-ს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი რუსეთის პრეზიდენტს, ვლადიმერ პუტინს პირისპირ პირველად „დიდი ოცეულის“ სამიტზე ჰამბურგში შეხვდება. ორივე მათგანმა განაცხადა, რომ სურთ, სირიისა და უკრაინის კონფლიქტების გამო გართულებული ურთიერთობები გააუმჯობესონ. სამიტზე, ძირითადი განსახილველი თემები კლიმატის ცვლილება და საერთაშორისო ვაჭრობა იქნება, „დიდი ოცეულის“ შეკრება ჰამბურგში მასობრივი ანტიკაპიტალისტებისა და ანტიგლობალისტების საპროტესტო აქციების ფონზე მიმდინარეობს. მანიფესტაციაზე, რომელშიც მონაწილეობას 10 ათასზე მეტი ადამიანი იღებს, პოლიციასთან შეტაკება მოხდა. სამართალდამცველებმა მანიფესტანტების წინააღმდეგ ცრემლსადენი გაზი გამოიყენეს. „ბიბისის“ ინფორმაციით, აქციის შავნიღბიანი მონაწილეები პოლიციას ქვებს და ბოთლებს ესროდნენ. [post_title] => ისტორიული შეხვედრა - დონალდ ტრამპი და ვლადიმერ პუტინი პირისპირ პირველად ისაუბრებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => istoriuli-shekhvedra-donald-trampi-da-vladimer-putini-pirispir-pirvelad-isaubreben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-07 11:44:59 [post_modified_gmt] => 2017-07-07 07:44:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144272 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 2 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 144376 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-07 15:46:01 [post_date_gmt] => 2017-07-07 11:46:01 [post_content] => პოლიცია ცდილობს მოიგერიოს ანტიკაპიტალისტების ჯგუფები, რომლებსაც ჰამბურგში „დიდი ოცეულის“ სამიტის ჩაშლა სურთ. მანიფესტაციის მონაწილეებმა სცადეს გადასულიყვნენ სამიტის შენობასთან ახლოს მდებარე „წითელ ზონაში“, რომელიც სამართალდამცველებს აქვთ ბლოკირებული. პროტესტის მონაწილეების წინააღმდეგ დილით ცრემლსადენი გაზი, შემდეგ კი - წყლის ჭავლი გამოიყენეს. „სიენენი“ წერს, რომ მანიფესტანტებმა წყლისგან თავის დაცვა ქოლგებით და საწვიმრებით სცადეს. ამასთან, აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ სცადეს, არ მიეცათ საშუალება მსოფლიო ლიდერებისთვის, შესულიყვნენ შენობაში, სადაც სამიტის გამართვა იგეგმებოდა. მანიფესტანტები თავს დაესხნენ პოლიციის მანქანებს, ესროლეს ბოთლები და მაშხალები, დაშავებულია რამდენიმე პოლიციელი, პოლიციამ მოუწოდა მოსახლეობას, მოერიდონ ჰამბურგ-ალტონას რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიას, სადაც დემონსტრაციის მონაწილეები ისროდნენ „მოლოტოვის კოქტეილებს“ და ცეცხლს უკიდებდნენ მანქანებს. From @karadaniellefox at protests near #G20: Police aggressively kettling in protests, who are shouting "This is what democracy looks like." pic.twitter.com/yx0Lh57Y2J — Josh Berlinger (@j_berlingerCNN) July 7, 2017 [gallery link="file" ids="144377,144378,144379,144380,144381,144382,144383,144384"] [post_title] => "მოლოტოვის" კოქტეილები და არეულობა ჰამბურგში - სამიტის წინააღმდეგ მანიფესტაცია გრძელდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => molotovis-koqteilebi-da-areuloba-hamburgshi-samitis-winaaghmdeg-manifestacia-grdzeldeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-07 15:46:01 [post_modified_gmt] => 2017-07-07 11:46:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144376 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 2 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 3b53bd58c32d69d046fc09c88350cc67 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )