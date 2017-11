დიდი რაგბი: უელსი – საქართველო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ragbi [1] => qartuli-ragbi [2] => ragbichvenitamashia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188480 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ragbi [1] => qartuli-ragbi [2] => ragbichvenitamashia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188480 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 161 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ragbi [1] => qartuli-ragbi [2] => ragbichvenitamashia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ragbi [1] => qartuli-ragbi [2] => ragbichvenitamashia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (188480) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12045,161,991) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 187800 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-11-16 15:21:41 [post_date_gmt] => 2017-11-16 11:21:41 [post_content] => შაბათს, ქართველი მორაგბეები კარდიფში უელსის ძლიერ გუნდს შეეჭიდებიან. ბორჯღალოსნები უკვე ჩრდილოეთში არიან და ამ მნიშვნელოვანი და საპატიო შერკინებისთვის ემზადებიან. ნაკრებმა მსუბუქი, აღდგენითი ვარჯიში ჩაატარა. ახლა უკვე აქტიურ მზადებას შეუდგნენ. თამაში შაბათს, ჩვენი დროით, 18:30 საათზეა. შეგახსენებთ, უელსთან ტესტის შემდეგ ერთ კვირაში, 25 ნოემბერს, 18:00 საათზე ბორჯღალოსნები აშშ-ს თბილისში, მიხეილ მესხზე ერკინებიან. BBC-ის კორესპონდეტი ესაუბრა მილტონ ჰეიგს და მან შემდეგი განაცხადა: "ექვსი ერის არის, ის რაც ჩვენ გვჭირდება. მე სამ წელიწადზე ვსაუბრობ, ეს არის ის, რაც ჩვენ გვჭირდება ჩვენი თამაშის გასაუმჯობესებლად. გვესმის, რომ გვჭირდება მუდმივი წინსვლა, რათა დავრჩეთ ბორტზე. რომელ გზაზეც არ უნდა ვიყოთ, თუ ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა, ბრძოლაში ორივე ხელით ჩავებმევით", - ამბობს ჩვენი გუნდის დამრიგებელი. 