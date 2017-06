დიდუბეში მოხუცი ქალი დააყაჩაღეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => yachaghoba [1] => yachaghoba-tbilisshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141017 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => yachaghoba [1] => yachaghoba-tbilisshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141017 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1196 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => yachaghoba [1] => yachaghoba-tbilisshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => yachaghoba [1] => yachaghoba-tbilisshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (141017) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1196,16759) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 140742 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-23 13:30:28 [post_date_gmt] => 2017-06-23 09:30:28 [post_content] => სამართალდამცველებმა ჯგუფურად ჩადენილი ყაჩაღობის ბრალდებით, 3 პირი: 1981 წელს დაბადებული, ამჟამად პირობითი მსჯავრის ქვეშ მყოფი შ.თ., 1962 წელს დაბადებული, წარსულში ყაჩაღობისა და მკვლელობისათვის ნასამართლევი ა.ტ. და 1966 წელს დაბადებული ვ.ფ. დააკავეს. შსს-ს ინფორმაციით, გამოძიებამ დაადგინა, რომ ნიღბიანი ბრალდებულები ქუთაისში, 26 მაისის ქუჩაზე, ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღითა და პისტოლეტებით შეიარაღებულნი თავს დაესხნენ შპს „ნოვა ტექნოლოჯის“ სწრაფი ჩარიცხვის აპარატების ინკასატორებს - ლ. მ.-ს და გ.მ.-ს, რომლებსაც სიცოცხლისათვის საშიში ძალადობით ავტომანქანა და 101 ათასი ლარი გასტაცეს. სამართალდამცველებმა, ცხელ კვალზე ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად, გატაცებული ავტომობილი რამდენიმე წუთში იპოვეს, დანაშაულში ბრალდებული სამივე პირი კი მომხდარიდან მესამე დღეს დააკავეს. გამოძიება სატრანსპორტო საშუალების წინააღმდეგ დიდი ოდენობით ნივთის დაუფლების მიზნით ჯგუფურად ჩადენილი ყაჩაღობის ფაქტზე მიმდინარეობს (საქართველოს სსკ-ის 179-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით და მე-3 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით). პირები, რომლებმაც ქუთაისში ინკასატორები დააყაჩაღეს, დაკავებულები არიან

გორის ცენტრში ქალაქის ვიცე-მერის ოჯახი დააყაჩაღეს. გავრცელებული ინფორმაციით, რამდენიმე მძარცველი ვიცე-მერის სახლში შეიჭრა. შემთხვევა რამდენიმე საათის წინ მოხდა. როგორც "რუსთავი 2" წერს, ვიცე-მერის ოჯახში ამ დროს ძიძა იმყოფებოდა ბავშვებთან ერთად. მას ფიზიკურად გაუსწორდნენ. მეზობლების ინფორმაციით, ოჯახიდან წაღებულია ძვირფასეულობა და ფული. "ფორტუნას" შსს-მ გორში მომხდარი ყაჩაღობის ფაქტი დაუდასტურა. როგორც უწყებაში განაცხადეს, გამოძიება 179-ე მუხლის მეორე და მესამე ნაწილით მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე, შემთხვევის ადგილზე, ინტენსიური საგამოძიებო მოქმედებები ხორციელდება. გორში, ვიცე-მერის ოჯახი დააყაჩაღეს

თბილისში, კუს ტბის ასახვევთან მდებარე კაფე „ანტრე" დააყაჩაღეს, შემთხვევა წუხელ მოხდა. მიმდებარე ტერიტორიაზე ექსპერტ-კრიმინალისტები გვიან ღამემდე მუშაობდნენ, თუმცა დააკავეს თუ არა დამნაშავეები, ჯერ-ჯერობით, უცნობია. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინფორმაციით, „ანტრედან" თავდამსხმელმა 1500 ლარამდე თანხა გაიტაცა. შეიარაღებული თავდასხმისას, შენობაში გამყიდველი გოგონა იმყოფებოდა. ამ დროისთვის, მას პოლიცია კითხავს. შსს-ს ცნობით, მომხდარზე გამოძიება სსკ-ის 179-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც ყაჩაღობას გულისხმობს. ყაჩაღობა თბილისში - "ანტრეს" შეიარაღებული პირები დაესხნენ თავს 