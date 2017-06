დიეგო მარადონა: მე პუტინის ფანი ვარ, ძალიან მიყვარს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ruseti [1] => vladimer-putini [2] => maradona ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141414 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ruseti [1] => vladimer-putini [2] => maradona ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141414 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 198 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ruseti [1] => vladimer-putini [2] => maradona ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ruseti [1] => vladimer-putini [2] => maradona ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (141414) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (529,198,368) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 139879 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-20 12:13:37 [post_date_gmt] => 2017-06-20 08:13:37 [post_content] => სამხედრო კოალიცია ამერიკის ხელმძღვანელობით, რომელიც სირიაში „ისლამურ სახელმწიფოს“ ებრძვის, რუსეთმა გააფრთხილა, რომ მათ თვითმფრინავებსა და უპილოტო საფრენ აპარატებს სამიზნეებად განიხილავს. „ბიბისის“ ინფორმაციით, ამის შესახებ რუსეთმა მას შემდეგ განაცხადა, რაც კოალიციამ პროვინცია რაქას თავზე სირიის თვითმფრინავი გაანადგურა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ, ასევე, აშშ-ს მოქმედებებს სირიაში აგრესია უწოდა. კოალიციის წარმომადგენლები კი ამბობენ, რომ სირიის სუ-22 ბომბავდა ამბოხებულების პოზიციებს, რომლებიც რაქას პროვინციაში „ისლამურ სახელმწიფოს“ ებრძვიან. ამბოხებულებს მხარს აშშ უჭერს. სირიის ხელისუფლების ინფორმაციით, ინციდენტი რაქას პროვინციაში, ქალაქ ეს-საურთან ახლოს მოხდა. რუსეთის რეაქცია სირიის ერთ-ერთმა ყველაზე მთავარმა მოკავშირემ, რუსეთმა, ასევე, განაცხადა, რომ სირიის ცაზე აშშ-სთან დადებულ მემორანდუმს, თანამშრომლობისა და ინციდენტების აღკვეთის შესახებ წყვეტს. თეთრი სახლი აცხადებს, რომ იტოვებს უფლებას, შეიარაღებით მოამარაგოს მოკავშირეები სირიაში. თუმცა, თეთრი სახლის წარმომადგენელმა შონ სპაისერმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მოსკოვთან ინფორმაციის გაცვლას კვლავ გააგრძელებენ. სირიის თვითმფრინავის ჩამოგდება დაემთხვა პერიოდს, როდესაც კოალიცია და ამბოხებულები ცდილობენ, რაქაში „ისლამური სახელმწიფო“ დაამარცხონ. რაქა „ხალიფატის“ დე-ფაქტო დედაქალაქია 2014 წლიდან. დამასკო აცხადებს, რომ თვითმფრინავი სამხედრო დავალებას ასრულებდა „ისლამური სახელმწიფოს“ წინააღმდეგ. სირიის ხელისუფლების განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ინციდენტი ტერორიზმთან ბრძოლაში უარყოფით შედეგს მოიტანს. ამერიკელი სამხედროები ამტკიცებენ, რომ სირიის სამხედრო თვითმფრინავმა დაბომბა ტერიტორია, სადაც ამბოხებულები იმყოფებოდნენ. ამის შემდეგ კი აშშ-ს საჰაერო ძალებმა სუ-22 ჩამოაგდეს. მოსალოდნელია თუ არა საჰაერო ომი სირიის თავზე იმის მიუხედავად, რომ ჰოლივუდის ბლოკბასტერებში საჰაერო ბრძოლები ძალიან ხშირად გვხვდება, თანამედროვე ომების დროს ეს არც ისე ხშირად ხდება. „საჰაერო ომების დრო წარსულს ჩაბარდა,“ - ამბობს სამეფო ინსტიტუტის ექსპერტი შეიარაღებისა და უსაფრთხოების საკითხებში ჯასტინ ბრონკი. მას შემდეგ, რაც პირველი მსოფლიო ომის დროს სპარსეთის ყურეში აშშ-მ გაანადგურა ერაყის ავიაცია, ბრონკის თქმით, რეჟიმები, რომელსაც აშშ და მისი მოკავშირეები ესხმიან, ავიაციას ძალიან იშვიათად იყენებენ, რადგან იციან, რა შედეგი მოჰყვება ამას. [post_title] => დაიწყება თუ არა რუსეთსა და ამერიკას შორის საჰაერო ომი სირიის თავზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => daiwyeba-tu-ara-rusetsa-da-amerikas-shoris-sahaero-omi-siriis-tavze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-20 12:13:37 [post_modified_gmt] => 2017-06-20 08:13:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139879 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 137344 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-08 22:40:08 [post_date_gmt] => 2017-06-08 18:40:08 [post_content] => აშშ-ის სენატის კანონპროექტის რამდენიმე პუნქტში პირდაპირ არის დაგმობილი 2008 წლის რუსული ოკუპაცია და მოწოდებაა მოსკოვისადმი, შეასრულოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებები. ორპარტიულ კანონპროექტს, რომელიც ევროპასა და ევრაზიაში რუსული გავლენის შეწინააღმდეგებას ეხება, სენატი სავარაუდოდ მალე დაამტკიცებს. რუსეთის საფრთხეების გასანეიტრალებლად ამერიკა 2018-2019 წლის ბიუჯეტიდან 250 მილიონ დოლარს გამოყოფს. კანონპროექტში დეტალურად არის აღწერილი ყველა ის ბერკეტი, რომლითაც რუსეთი გავლენას ახდენს არამხოლოდ საქართველოსა და უკრაინაზე, არამედ ნატოს წევრ ქვეყნებზე. შეერთებული შტატები ახალი კანონპროექტით იმის გაკონტროლებასაც აპირებს, თუ რა გავლენას ახდენს ქართულ პოლიტიკასა და სამოქალაქო სექტორზე რუსული ფული. ახალი კანონპროექტი, რომელიც სავარაუდოდ ივნისის ბოლოს დამტკიცდება, საქართველოს ნატო-ში ინტეგრაციასაც უჭერს მხარს. რუსეთი ალიანსის გაფართოებას არამხოლოდ კავკასიაში, ბალკანეთშიც ეწინააღმდეგება. სწორედ ამიტომ, ამერიკა აპირებს საქართველო და კიდევ რამდენიმე ასპირანტი ქვეყნა მოსკოვის აგრესიისგან დაიცვას, რათა მათ თავად გადაწყვიტონ საკუთარი საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტები. წყარო: რუსთავი 2 [post_title] => ამერიკა მზად არის, რუსეთისგან საქართველოს დაცვისთვის ფინანსური დახმარება გამოყოს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => amerika-mzad-aris-rusetisgan-saqartvelos-dacvistvis-finansuri-dakhmareba-gamoyos [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-08 22:40:08 [post_modified_gmt] => 2017-06-08 18:40:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137344 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 137055 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-07 20:51:59 [post_date_gmt] => 2017-06-07 16:51:59 [post_content] => საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო რუსეთის ფედერაციის საგარეო უწყების 6 ივნისის კომენტარს აფასებს, როგორც “საქართველოს მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის საბაჟო ადმინისტრირებისა და სასაქონლო ვაჭრობის მონიტორინგის მექანიზმთან დაკავშირებული ძირითადი პრინციპების შესახებ“ 2011 წლის 9 ნოემბრის შეთანხმების იმპლემენტაციისგან თავის არიდების აშკარა მცდელობას. ქართული მხარე ხაზს უსვამს, რომ შეთანხმების ობიექტსა და მიზანს წარმოადგენს საქართველოსა და რუსეთის ფედერაციას შორის ვაჭრობის მონიტორინგი. "ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ, პარტნიორი ქვეყნის - შვეიცარიის კონფედერაციის ხელშეწყობით, გადაიდგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები ამ დოკუმენტის პრაქტიკული ამოქმედებისაკენ. კერძოდ, არჩეულ იქნა ნეიტრალური კომპანია, რომელმაც უნდა გაწიოს საქართველოსა და რუსეთის ფედერაციას შორის ტვირთბრუნვის საბაჟო მონიტორინგი. საქართველოს კონსტრუქციულობით მოხერხდა ამ კომპანიასთან შესაბამისი კონტრაქტის ტექსტის შეთანხმება, განისაზღვრა რამდენიმე იურიდიული დოკუმენტი პროცესის იმპლემენტაციის ხელშესაწყობად. საქართველოს მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიის მხრიდან განისაზღვრა შესაძლო ტერმინალების ადგილმდებარეობა. აღნიშნულით, ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ, საქართველომ დაასრულა ყველა წინასწარი პროცედურა ნეიტრალურ კომპანიასთან კონტრაქტის ხელმოწერისთვის და შეთანხმების აღსრულებისთვის", - აცხადებენ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში. განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ რუსეთის ფედერაციის საგარეო უწყების კომენტარს მიზანმიმართულად ჩიხში შეჰყავს პროცესი. კერძოდ, რუსეთის მხარე ცდილობს წარმოაჩინოს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონი ზემოხსენებული შეთანხმების მონაწილედ, რაც აშკარად ეწინააღმდეგება ამ შეთანხმების პრინციპებსა და დანიშნულებას. "2011 წელს ორ ქვეყანას შორის გაფორმებული შეთანხმების ამგვარი ინტერპრეტაცია პრინციპულად მიუღებელია ქართული მხარისათვის და ეს იმთავითვე ცნობილი იყო ოფიციალური მოსკოვისათვის. მოვუწოდებთ რუსეთის ფედერაციას დაუბრუნდეს სამართლებრივ ჩარჩოებს, გადახედოს თავის არაკონსტრუქციულ პოზიციას და შეუდგეს თავისი საერთაშორისო ვალდებულებების უპირობო შესრულებას", - ნათქვამია განცხადებაში. აქვე აღნიშნულია, რომ საქართველოს მხარე, მხარს უჭერს რა მსოფლიო ვაჭრობის ორგანიზაციის ერთ-ერთ ფუძემდებლურ პრინციპს საერთაშორისო ვაჭრობის ღიაობის თაობაზე, მოუწოდებს ორგანიზაციის წევრებს პრინციპული შეფასება მისცენ რუსეთის ამ დესტრუქციულ ნაბიჯს და არ დაუშვან 2011 წლის შეთანხმების იმპლემენტაციის პოლიტიზირება. რას მოჰყვა ქართული მხარის ეს განცხადება? ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ე. წ. პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა, საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში განაცხადა, რომ „სამხრეთ ოსეთი“ მზად არის რუსეთიდან ტვირთების ტრანზიტი უზრუნველყოს, მაგრამ როგორც თანასწორუფლებიანმა პარტნიორმა. რუსეთი მიესალმა ოკუპირებული „სამხრეთ ოსეთის“ დე ფაქტო პრეზიდენტის განცხადებას და ფედერაციის საგარეო უწყებამ მოუწოდა საქართველოს „ამგვარი კონსტრუქტიული განწყობა გამოავლინოს“. მივესალმებით ამ კონსტრუქტიულ და საპასუხისმგებლო პოზიციას, რომელიც ამიერკავკასიაში სავაჭრო-ეკონომიკური კომუნიკაციის განვითარების რეალურ პერსპექტივას წარმოადგენს და რეგიონის ყველა ქვეყნის ინტერესებშია“, - განაცხადეს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში. [post_title] => "რუსეთის საგარეო უწყების კომენტარს მიზანმიმართულად ჩიხში შეჰყავს პროცესი" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rusetis-sagareo-uwyebis-komentars-mizanmimartulad-chikhshi-shehyavs-procesi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-07 20:51:59 [post_modified_gmt] => 2017-06-07 16:51:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137055 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 139879 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-20 12:13:37 [post_date_gmt] => 2017-06-20 08:13:37 [post_content] => სამხედრო კოალიცია ამერიკის ხელმძღვანელობით, რომელიც სირიაში „ისლამურ სახელმწიფოს“ ებრძვის, რუსეთმა გააფრთხილა, რომ მათ თვითმფრინავებსა და უპილოტო საფრენ აპარატებს სამიზნეებად განიხილავს. „ბიბისის“ ინფორმაციით, ამის შესახებ რუსეთმა მას შემდეგ განაცხადა, რაც კოალიციამ პროვინცია რაქას თავზე სირიის თვითმფრინავი გაანადგურა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ, ასევე, აშშ-ს მოქმედებებს სირიაში აგრესია უწოდა. კოალიციის წარმომადგენლები კი ამბობენ, რომ სირიის სუ-22 ბომბავდა ამბოხებულების პოზიციებს, რომლებიც რაქას პროვინციაში „ისლამურ სახელმწიფოს“ ებრძვიან. ამბოხებულებს მხარს აშშ უჭერს. სირიის ხელისუფლების ინფორმაციით, ინციდენტი რაქას პროვინციაში, ქალაქ ეს-საურთან ახლოს მოხდა. რუსეთის რეაქცია სირიის ერთ-ერთმა ყველაზე მთავარმა მოკავშირემ, რუსეთმა, ასევე, განაცხადა, რომ სირიის ცაზე აშშ-სთან დადებულ მემორანდუმს, თანამშრომლობისა და ინციდენტების აღკვეთის შესახებ წყვეტს. თეთრი სახლი აცხადებს, რომ იტოვებს უფლებას, შეიარაღებით მოამარაგოს მოკავშირეები სირიაში. თუმცა, თეთრი სახლის წარმომადგენელმა შონ სპაისერმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მოსკოვთან ინფორმაციის გაცვლას კვლავ გააგრძელებენ. სირიის თვითმფრინავის ჩამოგდება დაემთხვა პერიოდს, როდესაც კოალიცია და ამბოხებულები ცდილობენ, რაქაში „ისლამური სახელმწიფო“ დაამარცხონ. რაქა „ხალიფატის“ დე-ფაქტო დედაქალაქია 2014 წლიდან. დამასკო აცხადებს, რომ თვითმფრინავი სამხედრო დავალებას ასრულებდა „ისლამური სახელმწიფოს“ წინააღმდეგ. სირიის ხელისუფლების განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ინციდენტი ტერორიზმთან ბრძოლაში უარყოფით შედეგს მოიტანს. ამერიკელი სამხედროები ამტკიცებენ, რომ სირიის სამხედრო თვითმფრინავმა დაბომბა ტერიტორია, სადაც ამბოხებულები იმყოფებოდნენ. ამის შემდეგ კი აშშ-ს საჰაერო ძალებმა სუ-22 ჩამოაგდეს. მოსალოდნელია თუ არა საჰაერო ომი სირიის თავზე იმის მიუხედავად, რომ ჰოლივუდის ბლოკბასტერებში საჰაერო ბრძოლები ძალიან ხშირად გვხვდება, თანამედროვე ომების დროს ეს არც ისე ხშირად ხდება. „საჰაერო ომების დრო წარსულს ჩაბარდა,“ - ამბობს სამეფო ინსტიტუტის ექსპერტი შეიარაღებისა და უსაფრთხოების საკითხებში ჯასტინ ბრონკი. მას შემდეგ, რაც პირველი მსოფლიო ომის დროს სპარსეთის ყურეში აშშ-მ გაანადგურა ერაყის ავიაცია, ბრონკის თქმით, რეჟიმები, რომელსაც აშშ და მისი მოკავშირეები ესხმიან, ავიაციას ძალიან იშვიათად იყენებენ, რადგან იციან, რა შედეგი მოჰყვება ამას. [post_title] => დაიწყება თუ არა რუსეთსა და ამერიკას შორის საჰაერო ომი სირიის თავზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => daiwyeba-tu-ara-rusetsa-da-amerikas-shoris-sahaero-omi-siriis-tavze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-20 12:13:37 [post_modified_gmt] => 2017-06-20 08:13:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139879 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 146 [max_num_pages] => 49 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 27bdfd43128b4324cf043555b8899f76 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )