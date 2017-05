დიეტა, რომლის წყალობითაც 70 წლის ავსტრალიელმა ქალბატონმა ახალგაზრდობა შეინარჩუნა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dieta [1] => rchevebi-qalbatonebs ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135305 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dieta [1] => rchevebi-qalbatonebs ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135305 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 166 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => dieta [1] => rchevebi-qalbatonebs ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => dieta [1] => rchevebi-qalbatonebs ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (135305) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (166,1848) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 135077 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-30 14:44:57 [post_date_gmt] => 2017-05-30 10:44:57 [post_content] => არსებობს მითი, თითქოს დიეტა ნახშირწყლების გარეშე, წონის დაკლების საუკეთესო საშუალებაა. საინტერესოა რამდენად მართებულია მსგავსი მოსაზრება? * მითი დიეტაზე ნახშირწყლების გარეშე - რაშია ამგვარი დიეტის მიმზიდველობა? - ბევრი დარწმუნებულია, რომ თუ ნახშირწყლებს მოიკლებს, შეზღუდვების გარეშე შეუძლია მიიღოს ცილებით და ცხიმებით მდიდარი პროდუქტი, ამიტომ ყველას მოსწონს დიეტა, როცა სინდისის ქენჯნის გარეშე შეუძლება მიირთვას ძეხვი ან ხორცის მოზრდილი ნაჭერი. თუმცა, ამგვარი კვება და უპასუხისმგებლო დამოკიდებულებას თავისი ნეგატიური მხარეები აქვს. * დიეტის შედეგები - ნახშირწყლების დიდი რაოდენობით ცილებით ჩაანაცვლება, კუჭში მარილმჟავის გაძლიერებულ სეკრეციას და მომატებულ მჟავიანობას იწვევს, რაც თავის მხრივ გასტრიტის და წყლულის მიზეზი ხდება. ნაწლავებში მცირდება უჯრედისი, იწყება შეკრულობა და ორგანიზმის მოწამვლა. კუჭის შემდეგ ზარალდება ღვიძლი, რომელიც ცილის დაშლის შდეგად დიდი რაოდენობით წარმოქმნილი ტოქსიკური ნივთიერებების წყალობით კოლოსალურ ზეწოლას განიცდის. ფინალურ შეტევას თირკმელები განიცდის, რომელიც ვერ ახერხებს ორგანიზმის ზედმეტი ამინომჟავებისგან გაწმენდას. შედეგად ირღვევა ნივთიერებათა ცვლა, ირღვევა ორგანიზმის ნორმალური მუშაობა და ზიანდება თითქმის ყველა სასიცოცხლო ორგანო. * ნახშირწყლები - ყველამ, ვისაც წონაში დაკლება სურს, უნდა იცოდეს, რომ ნახშირწყლები აუცილებელია ორგანიზმის ნორმალური ფუნქციონირებისთვის. თუმცა, არსებობს სასარგებლო ნახშირწყლები, რომელთა მიღება აუცილებელია და მავნებელი, რომლებიც საერთოდ უნდა ამოვიღოთ რაციონიდან. უსარგებლო ანუ „სწრაფი“ ნახშირწყლების ჯგუფს შაქარი და შოკოლადი, ტკბილეული, საკონდიტრო ნაწარმი და გაზიანი სასმელი მიეკუთვნება, ნახშირწყლების მეორე და შედარებით „ნელ“ ჯგუფს თაფლი, ხილი და ხილიხ წვენი, ბურღულეული, პურეული და მაკარონი მიეკუთვნება - სწორედ ეს პროდუქტია აუცილებელი დაბალანსებული კვებისთვის, რადგან მხოლოდ მათ შეუძლიათ ორგანიზმისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ვიტამინებითა და მინერალებით მომარაგება. [post_title] => რა ზიანი შეიძლება მიაყენოთ ორგანიზმს ცილოვანი დიეტით? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ra-ziani-sheidzleba-miayenot-organizms-cilovani-dietit [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-30 14:45:59 [post_modified_gmt] => 2017-05-30 10:45:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135077 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 8503 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-29 10:00:28 [post_date_gmt] => 2017-05-29 06:00:28 [post_content] => ნაცნობია თქვენთვის მდგომარეობა, როდესაც დილით დაღლილი დგებით? ქრონიკული დაღლილობის სინდრომის გავრცელება სულ უფრო საშიშ მასშტაბებს იღებს. ეს არც არის გასაკვირი - მცდელობა, მოვასწროთ ყველაფერი, ამ ფუნქციურ დარღვევას ბევრ ჩვენგანში იწვევს. როგორ გავუმკლავდეთ ქრონიკული დაღლილობის მიზეზებს ისე, რომ არ ვთქვათ უარი ცხოვრების აქტიურ რეჟიმზე? თანამედროვე სამყაროში „იდეალური“ გოგო ცდილობს მოასწროს ყველაფერი - ერთდროულად ააწყოს კარიერა, გააჩინოს და გაზარდოს შვილები, იყოს მშვენიერი ცოლი და შესანიშნავი მზარეული, დიასახლისი, ყველაფერთან ერთად კი ჰქონდეს საკუთარი ჰობი. საბოლოოდ, ასეთ რეჟიმს ადამიანი ქრონიკულ დაღლილობამდე მიჰყავს. ქრონიკული დაღლილობის სიმპტომები თუ თქვენთვის ძნელია დილით გაღვიძება,მუდმივად არ გაქვთ სამუშაო განწყობა, საყვარელ ადამიანთან სექსიც კი „გეზარებათ,“ დროა დაფიქრდეთ. სავარაუდოდ, თქვენ ქრონიკული დაღლილობის სინდრომი გაქვთ. სიმპტომები შესაძლოა იყოს :

სწრაფად დაღლა

მუდმივი ძილიანობა

დაღლილობის გრძნობა დილიდან

ცუდი განწყობა

გაღიზიანება

უძილობა

ხშირი გაციება

ლამაზი ქალი ყოველთვის საერთო აღფრთოვანების და თაყვანისცემის, მამაკაცებისთვის სურვილის და სხვა ქალების შურის ობიექტია. თუმცა, ჩვენს გარშემო საკმაოდ ბევრი ლამაზი და წარმატებული, მაგრამ მარტოდ დარჩენილი ქალია. საინტერესოა, რატომ? - როგორც აღმოჩნდა, ასეთ ქალბატონებს მხოლოდ იმიტომ არ უმართლებთ პირად ცხოვრებაში, რომ მამაკაცებს მათთან ურთიერთობის ეშინიათ. რა თქმა უნდა, არსებობენ უკომპლექსო და თამამი მამაკაცები, ვისაც თავისუფლად შეუძლია ურთიერთობა ლამაზ ქალებთან, მაგრამ სტატისტიკით, ის ქალები, ვისაც უამრავი თაყვანისმცემელი ჰყავთ, საბოლოოდ მაინც მარტო რჩებიან.

არსებობს მოსაზრება, თითქოს მამაკაცს ეშინია ლამაზ ქალზე ქორწინების, მას მხოლოდ საყვარლის როლს ანიჭებეს, ცოლად კი, ნაკლებად ლამაზ და მორიდებულ ქალს ირთავს?

უარის მიღების შემთხვევაში ნებისმიერი თავმოყვარე მამაკაცი შეურაცხყოფილია. ის ფიქრობს: "შეუძლებელია, ასეთი ლამაზი ქალი იყოს მარტო" და უარყოფის შიშით უპირატესობას ყოველთვის ნაკლებად სიმპათიურს ანიჭებს. გარდა ამისა, მამაკაცი დარწმუნებულია, რომ ლამაზმანებს ყოველთვის თაყვანისმცემლთა არმია ჰყავთ და ვეროსდროს მოიპოვებენ ლიდერის პოზიციას მათ შორის.

მამაკაცები ეჭვიანები არიან, ამიტომ, მასაც კი, ვინც დროზე ადრე არ დაფრთხა და ცხოვრება ლამაზ ქალს დაუკავშირა, აშინებს ფიქრი პარტნიორის "მდიდარ წარსულზე" და კონკურენტების მთელ ლეგიონზე. მაშინაც კი, თუ ქალმა მას სიმპათიით უპასუხა, მამაკაცი არასდროს უყურებს ამ ურთიერთობას სერიოზულად, რათა თავიდან აიცილოს კონკურენცია ათობით რეალურ და თავისივე გამოგონილ კავალერთან.

მამაკაცები დარწმუნებულები არიან, რომ ლამაზი ქალი ყოველთვის ძლიერი სქესის ყურადღებითაა განებივრებული და მასთან ურთიერთობისთვის მაღალი მოთხოვნების, პირველ რიგში კი, ფინანსური მოთხოვნების - მრავალრიცხოვანი შოპინგების და სეზონური კუროტების უზრუნველყოფაა საჭირო.

მამაკაცი იმ ქალზე ოცნებობს, ვინც მთელ თავის დროს სახლს და ოჯახს დაუთმობს. ლამაზმანი კი, გავრცელებული სტერეოტიპებით საკუთარ თავზე უფრო მეტ დროს ხარჯავს, ვიდრე ოჯახზე. გარდა ამისა, მამაკაცების აზრით, ლამაზ ქალს არ შეუძლია გაუძღვეს ოჯახს, არ იცის სადილის მომზადება, სახლის დალაგება და სხვა ელემენტარული წვრილმანები.

მრავალი ისტორია არსებობს, როცა ლამაზი ქალი ჯერ სარგებლობს მამაკის სიყვარულით, მერე კი, ბევრად უფრო "სარფიან ვარიანტს" ირჩევს. მიტოვების შიში ყველა მამაკაცშია და სწორედ ამიტომ ერიდებიან ისინი ლამაზ ქალებთან ურთიერთობას.

სხვათაშორის, ფსიქოლოგიური გამოკითხვებით დადგინდა, რომ მამაკაცებს არ აკმაყოფილებთ მხოლოდ ქალის გარეგნობა. მათი აზრით, ქალის სილამაზე მის ქალურობაში, სექსუალურობაში და სინაზეში, გაგების და კომპრომისზე წასვლის უნარშია.

იმუნიტეტის დაქვეითება, ჰერპესი და სხვა ვირუსული ინფექციებიპირველ რიგში, ეს ფუნქციური დარღვევა შესაძლებელია, გამოიწვიოს არასაკმარისმა, ან წყვეტილმა ძილმა. ამას გარდა, აღნიშნული სინდრომი თავს იჩენს ხანგრძლივი სტრესის ან გარკვეული წამლების მიღების დროს, ანდა - დღის რეჟიმის დარღვევის და არარეგულარული კვებისას. სხვა მიზეზები ქრონიკული დაღლილობისა, შესაძლოა, გახდეს ფარისებრი ჯირკვლის პრობლემები, ჰორმონალური დარღვევები, ანემია და ნერვული სისტემის პრობლემები.დასაწყისისთვის, უნდა გავერკვიოთ, რა არის ქრონიკული დაღლილობის მიზეზი. შესაძლოა, საქმე იყოს უბრალოდ სტრესში, დროის ცუდ მენეჯმენტში. შესაძლოა, თქვენთვის არასასურველი სამსახური გაქვთ, ან არასასურველ ადამიანთან ერთად ცხოვრობთ. ეს ყველაფერი დეპრესიას და ძალის გამოცლას იწვევს. ამ შემთხვევაში, უნდა შეანელოთ ცხოვრების ტემპი და საკუთარ თავში გაერკვეთ. სცადეთ, აწარმოოთ დღიური, ან სუნთქვის ვარჯიშები გააკეთოთ, დალიოთ ვიტამინები და ბალახის ჩაი, მიირთვათ მეტი ხილი და ბოსტნეული, ისეირნოთ სუფთა ჰაერზე და გაატაროთ მეტი დრო მარტო, ან პირიქით - მეგობრებთან ერთად, როგორც უფრო კომფორტულად იგრძნობთ თავს. თუ გადაღლის მიზეზებს მაინც ვერ აღმოაჩენთ, ექიმთან ვიზიტი მოგიწევთ, რადგან, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, გარკვეულ შემთხვევებში ქრონიკულ გადაღლილობას ორგანიზმში მიმდინარე სხვადასხვა დარღვევაც იწვევს. [post_title] => ქრონიკული გადაღლილობა - როგორ ვუშველოთ თავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qronikuli-gadaghliloba-rogor-vushvelot-tavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-29 12:11:29 [post_modified_gmt] => 2017-05-29 08:11:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=8503 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 63350 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-29 10:00:01 [post_date_gmt] => 2017-05-29 06:00:01 [post_content] =>[post_title] => რატომ ეშინიათ მამაკაცებს ლამაზი ქალების? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ratom-eshiniat-mamakacebs-lamazi-qalebis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-30 21:44:10 [post_modified_gmt] => 2017-05-30 17:44:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=63350 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 135077 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-30 14:44:57 [post_date_gmt] => 2017-05-30 10:44:57 [post_content] => არსებობს მითი, თითქოს დიეტა ნახშირწყლების გარეშე, წონის დაკლების საუკეთესო საშუალებაა. საინტერესოა რამდენად მართებულია მსგავსი მოსაზრება?- რაშია ამგვარი დიეტის მიმზიდველობა? - ბევრი დარწმუნებულია, რომ თუ ნახშირწყლებს მოიკლებს, შეზღუდვების გარეშე შეუძლია მიიღოს ცილებით და ცხიმებით მდიდარი პროდუქტი, ამიტომ ყველას მოსწონს დიეტა, როცა სინდისის ქენჯნის გარეშე შეუძლება მიირთვას ძეხვი ან ხორცის მოზრდილი ნაჭერი. თუმცა, ამგვარი კვება და უპასუხისმგებლო დამოკიდებულებას თავისი ნეგატიური მხარეები აქვს.- ნახშირწყლების დიდი რაოდენობით ცილებით ჩაანაცვლება, კუჭში მარილმჟავის გაძლიერებულ სეკრეციას და მომატებულ მჟავიანობას იწვევს, რაც თავის მხრივ გასტრიტის და წყლულის მიზეზი ხდება. ნაწლავებში მცირდება უჯრედისი, იწყება შეკრულობა და ორგანიზმის მოწამვლა. კუჭის შემდეგ ზარალდება ღვიძლი, რომელიც ცილის დაშლის შდეგად დიდი რაოდენობით წარმოქმნილი ტოქსიკური ნივთიერებების წყალობით კოლოსალურ ზეწოლას განიცდის. ფინალურ შეტევას თირკმელები განიცდის, რომელიც ვერ ახერხებს ორგანიზმის ზედმეტი ამინომჟავებისგან გაწმენდას. შედეგად ირღვევა ნივთიერებათა ცვლა, ირღვევა ორგანიზმის ნორმალური მუშაობა და ზიანდება თითქმის ყველა სასიცოცხლო ორგანო. - ყველამ, ვისაც წონაში დაკლება სურს, უნდა იცოდეს, რომ ნახშირწყლები აუცილებელია ორგანიზმის ნორმალური ფუნქციონირებისთვის. თუმცა, არსებობს სასარგებლო ნახშირწყლები, რომელთა მიღება აუცილებელია და მავნებელი, რომლებიც საერთოდ უნდა ამოვიღოთ რაციონიდან. უსარგებლო ანუ „“ ნახშირწყლების ჯგუფს შმიეკუთვნება, ნახშირწყლების მეორე და შედარებით „ნელ“ ჯგუფს თაფლი,- სწორედ ეს პროდუქტია აუცილებელი დაბალანსებული კვებისთვის, რადგან მხოლოდ მათ შეუძლიათ ორგანიზმისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ვიტამინებითა და მინერალებით მომარაგება. [post_title] => რა ზიანი შეიძლება მიაყენოთ ორგანიზმს ცილოვანი დიეტით? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ra-ziani-sheidzleba-miayenot-organizms-cilovani-dietit [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-30 14:45:59 [post_modified_gmt] => 2017-05-30 10:45:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135077 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 137 [max_num_pages] => 46 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 06f482f9512f23058080141cfc44c024 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )