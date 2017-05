დიმიტრი ქუმსიშვილი ADB-ის წლიური შეხვედრის ფარგლებში იაპონიის პირველ ვიცე-პრემიერს ესაუბრა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => finansta-saministro [1] => dimitri-qumsishvili [2] => aziis-ganvitarebis-banki ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128041 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => finansta-saministro [1] => dimitri-qumsishvili [2] => aziis-ganvitarebis-banki ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128041 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 654 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => finansta-saministro [1] => dimitri-qumsishvili [2] => aziis-ganvitarebis-banki ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => finansta-saministro [1] => dimitri-qumsishvili [2] => aziis-ganvitarebis-banki ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (128041) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2937,2140,654) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 127916 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-05 12:30:53 [post_date_gmt] => 2017-05-05 08:30:53 [post_content] => საქართველო აზიის განვითარების ბანკთან ყოველწლიური საინვესტიციო ლიმიტის 350 მლნ აშშ დოლარამდე გაზრდაზე მოლაპარაკებებს იწყებს, გარდა ამისა, ბანკი განაგრძობს მთავრობის ოთხპუნქტიანი გეგმის ფარგლებში მიმდინარე რეფორმების მხარდაჭერას საბიუჯეტო დახმარების ახალი პროგრამის საშუალებით, - ეს საკითხები განიხილეს საქართველოს პირველმა ვიცე-პრემიერმა, ფინანსთა მინისტრმა, დიმიტრი ქუმსიშვილმა და აზიის განვითარების ბანკის (ADB) პრეზიდენტმა ტაკეჰიკო ნაკაომ შეხვედრაზე, რომელიც იაპონიის ქალაქ იოკოჰამაში, ADB-ის წლიური ფორუმის ფარგლებში გაიმართა. შეხვედრაზე საქართველოს პირველმა ვიცე-პრემიერმა, დიმიტრი ქუმსიშვილმა დადებითად შეაფასა აზიის განვითარების ბანკის საქმიანობა საქართველოში. მან მადლობა გადაუხადა ბანკის ხელმძღვანელობას მხარდაჭერისა და ნდობისთვის, რომელსაც აზიის განვითარების ბანკი იჩენს საქართველოში მიმდინარე რეფორმების მიმართ. აღინიშნა, რომ ბანკთან თანამშრომლობის პროგრამა ეფუძნება საქართველოს მთავრობის 4-პუნქტიანი გეგმის ფარგლებში მიმდინარე რეფორმებს. შეხვედრაზე მხარეებმა ისაუბრეს იმ პროექტებზე, რომლებიც საქართველოში აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. აღინიშნა ის დიდი მნიშვნელობა, რომელიც მათ აქვთ არა მხოლოდ საქართველოს ეკონომიკის განვითარების, არამედ რეგიონული თვალსაზრისითაც. აზიის განვითარების ბანკი საქართველოს მნიშვნელოვან დახმარებას უწევს საპენსიო რეფორმის, კერძო და საჯარო პარტნიორობის სისტემის ჩამოყალიბებისა და კაპიტალის ბაზრის განვითარების მიმართულებით. გარდა ამისა, აზიის განვითარების ბანკმა 2015 და 2016 წლებში ორჯერ განახორციელა ფასიანი ქაღალდების ემისია ლარში, რითაც ადგილობრივ მეწარმეებს ეროვნულ ვალუტაში გრძელვადიანი საკრედიტო რესურსის მიღების შესაძლებლობა მიეცათ. აზიის განვითარების ბანკმა 2016 წელს საქართველოს გაუწია საბიუჯეტო დახმარება 100 მლნ აშშ დოლარის ოდენობით, რომელიც ქვეყანამ ეკონომიკური რეფორმების მხარდაჭერის სანაცვლოდ მიიღო. აზიის განვითარების ბანკი ასევე, საგზაო ინფრასტრუქტურული პროექტების ერთ–ერთი მსხვილი დამფინანსებელია. მისი მხარდაჭერით დაგეგმილია აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის რიკოთის მონაკვეთზე საპროექტო-სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება. გარდა ამისა, ბანკი საქართველოს მხარდაჭერას უწევს ტექნიკური დახმარების სახითაც. პირველმა ვიცე-პრემიერმა ასევე გაამახვილა ყურადღება საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკის ნაყოფიერ თანამშრომლობაზე ცენტრალური აზიის რეგიონალური ეკონომიკური თანამშრომლობის“ (CAREC) ფარგლებში. საქართველო აღნიშნულ პროგრამას შარშან შეუერთდა. მისი ძირითადი მიმართულებაა წევრ ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის განვითარება ტრანსპორტის, რეგიონული სავაჭრო ურთიერთობების განვითარებისა და ენერგეტიკის მიმართულებით. შეხვედრის დასასრულს მხარეებმა სამომავლო თანამშრომლობის პრიორიტეტულ მიმართულებებზე ისაუბრეს. ითქვა, რომ აზიის განვითარების ბანკი საქართველოს რეფორმების მხარდაჭერას მომავალშიც გააგრძელებს, რაც ბანკის საინვესტიციო ლიმიტების გაზრდაში გამოიხატება. დღეის მდგომარეობით, ADB-ის მიერ საქართველოსთვის საჯარო სექტორში გამოყოფილია დაახლოებით 1,62 მილიარდი აშშ დოლარის ოდენობის ფინანსური რესურსი. მიმდინარე პროექტების მოცულობა შეადგენს, დაახლოებით, 1,05 მილიარდ აშშ დოლარს. ADB-ის გააჩნია ერთ–ერთი ყველაზე შეღავათიანი რესურსი და იგი საქართველოში ყველაზე დიდი პორტფელის მქონე განვითარების პარტნიორია (ამ ეტაპზე მიმდინარე საინვესტიციო პროექტებიდან, დაახლოებით, 30% მიმდინარეობს ADB-ს ფინანსური მხარდაჭერით). [post_title] => დიმიტრი ქუმსიშვილი აზიის განვითარების ბანკის პრეზიდენტს შეხვდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dimitri-qumsishvili-aziis-ganvitarebis-bankis-prezidents-shekhvda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-05 12:30:53 [post_modified_gmt] => 2017-05-05 08:30:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127916 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 127749 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-04 16:57:57 [post_date_gmt] => 2017-05-04 12:57:57 [post_content] => პირველი ვიცე-პრემიერი, ფინანსთა მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი 5-6 მაისს, იაპონიის ქალაქ იოკოჰამაში, მონაწილეობას მიიღებს აზიის განვითარების ბანკის მმართველთა საბჭოს 50-ე წლიურ შეხვედრაში. აღსანიშნავია, რომ ბანკის მმართველთა საბჭოში საქართველოს სწორედ ფინანსთა მინისტრი წარმოადგენს. წლიური შეხვედრის ფარგლებში, საქართველოს პირველი ვიცე-პრემიერი დიმიტრი ქუმსიშვილი ორმხრივ შეხვედრას გამართავს აზიის განვითარების ბანკის პრეზიდენტ ტაკეჰიკო ნაკაოსთან, დაგეგმილია შეხვედრები აღნიშნული საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციის სხვა ხელმძღვანელ პირებთან, აგრეთვე მსხვილი საინვესტიციო კომპანიების წარმომადგენლებთან, რომლებიც აზიის განვითარების ბანკის წლიურ შეხვედრაში მონაწილეობენ. საქართველო აზიის განვითარების ბანკის წევრია 2007 წლიდან. ADB-ის ფინანსური მხარდაჭერით, საქართველოში მიმდინარეობს პროექტები და პროგრამები როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო სექტორში. საქართველოში პროექტები და პროგრამები ხორციელდება ენერგეტიკის, გზის ინფრასტრუქტურისა და წყლის/წყალარინების სისტემების რეაბილიტაცია/მშენებლობის მიმართულებით, აგრეთვე ბიუჯეტის მხარდაჭერის პროგრამებისა და სხვადასხვა მუნიციპალური პროექტების დაფინანსების მიმართულებით. დღეის მდგომარეობით, ADB-ის მიერ საქართველოსათვის გამოყოფილი დაფინანსების ოდენობა 2 მილიარდ აშშ დოლარზე მეტია. [post_title] => დიმიტრი ქუმსიშვილი ADB–ს წლიურ შეხვერდაში მიიღებს მონაწილეობას [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dimitri-qumsishvili-adb-s-wliur-shekhverdashi-miighebs-monawileobas [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-04 16:57:57 [post_modified_gmt] => 2017-05-04 12:57:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127749 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 126011 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-28 12:08:17 [post_date_gmt] => 2017-04-28 08:08:17 [post_content] => საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, ქობულეთის ზღვისპირა ზოლის განტვირთვისთვის, ქობულეთის შემოვლითი გზის მშენებლობას აქტიურად აგრძელებს. პირველი მონაკვეთის მშენებლობა დასრულდა და ამ ეტაპზე, მეორე - 18 კილომეტრიანი მონაკვეთის მშენებლობა მიმდინარეობს. ქობულეთის შემოვლითი გზის მე-2 მონაკვეთის მშენებლობის ფარგლებში, სულ 15 ხიდი აშენდება. მათ შორის არის ხიდები რომელთა მშენებლობაც, ახალი MSS“ტექნოლოგიით ბურჯებზე მოძრავი სისტემის ყალიბის გამოყენებით ხორციელდება. ახალი ტექნოლოგიით მიმდინარეობს სოფელ საჩინოსთან, საქართველოში ყველაზე გრძელი სახიდე გადასასვლელის – ვიადუკისმშენებლობა, რომლის სიგრძე 1 180 მეტრია. პროექტს აზიის განვითარების ბანკი (ADB) აფინანსებს და მისი ღირებულება 209 852 079.67 ლარია. ქობულეთის შემოვლითი გზის მეორე მონაკვეთზე მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები, სავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარემ გიორგი სეთურიძემ დაათვალიერა. მისი თქმით, ქობულეთის შემოვლითი გზის მშენებლობა რეგიონისთვის და საერთოდ, ქვეყნის ეკონომიკისთვის მნიშვნელოვანი პროექტია, რადგან აჭარის ტერიტორიაზე გაადვილდება ადგილობრივი და სატრანზიტო საავტომობილო მიმოსვლა, მნიშვნელოვნად შემცირდება მგზავრობის დრო და შესაბამისად, ხარჯებიც. აჭარის ზღვისპირა ზოლიდან სატრანზიტო მოძრაობის ახალ გზაზე გადართვა კი ხელს შეუწყობს კურორტების ეკოლოგიურად გაჯანსაღებასა და რეგიონში ტურიზმის სრულფასოვან განვითარებას. [post_title] => ქობულეთის შემოვლით გზაზე საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე გრძელი ხიდი შენდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qobuletis-shemovlit-gzaze-saqartveloshi-ert-erti-yvelaze-grdzeli-khidi-shendeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-28 12:08:17 [post_modified_gmt] => 2017-04-28 08:08:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126011 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 127916 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-05 12:30:53 [post_date_gmt] => 2017-05-05 08:30:53 [post_content] => საქართველო აზიის განვითარების ბანკთან ყოველწლიური საინვესტიციო ლიმიტის 350 მლნ აშშ დოლარამდე გაზრდაზე მოლაპარაკებებს იწყებს, გარდა ამისა, ბანკი განაგრძობს მთავრობის ოთხპუნქტიანი გეგმის ფარგლებში მიმდინარე რეფორმების მხარდაჭერას საბიუჯეტო დახმარების ახალი პროგრამის საშუალებით, - ეს საკითხები განიხილეს საქართველოს პირველმა ვიცე-პრემიერმა, ფინანსთა მინისტრმა, დიმიტრი ქუმსიშვილმა და აზიის განვითარების ბანკის (ADB) პრეზიდენტმა ტაკეჰიკო ნაკაომ შეხვედრაზე, რომელიც იაპონიის ქალაქ იოკოჰამაში, ADB-ის წლიური ფორუმის ფარგლებში გაიმართა. შეხვედრაზე საქართველოს პირველმა ვიცე-პრემიერმა, დიმიტრი ქუმსიშვილმა დადებითად შეაფასა აზიის განვითარების ბანკის საქმიანობა საქართველოში. მან მადლობა გადაუხადა ბანკის ხელმძღვანელობას მხარდაჭერისა და ნდობისთვის, რომელსაც აზიის განვითარების ბანკი იჩენს საქართველოში მიმდინარე რეფორმების მიმართ. აღინიშნა, რომ ბანკთან თანამშრომლობის პროგრამა ეფუძნება საქართველოს მთავრობის 4-პუნქტიანი გეგმის ფარგლებში მიმდინარე რეფორმებს. შეხვედრაზე მხარეებმა ისაუბრეს იმ პროექტებზე, რომლებიც საქართველოში აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. აღინიშნა ის დიდი მნიშვნელობა, რომელიც მათ აქვთ არა მხოლოდ საქართველოს ეკონომიკის განვითარების, არამედ რეგიონული თვალსაზრისითაც. აზიის განვითარების ბანკი საქართველოს მნიშვნელოვან დახმარებას უწევს საპენსიო რეფორმის, კერძო და საჯარო პარტნიორობის სისტემის ჩამოყალიბებისა და კაპიტალის ბაზრის განვითარების მიმართულებით. გარდა ამისა, აზიის განვითარების ბანკმა 2015 და 2016 წლებში ორჯერ განახორციელა ფასიანი ქაღალდების ემისია ლარში, რითაც ადგილობრივ მეწარმეებს ეროვნულ ვალუტაში გრძელვადიანი საკრედიტო რესურსის მიღების შესაძლებლობა მიეცათ. აზიის განვითარების ბანკმა 2016 წელს საქართველოს გაუწია საბიუჯეტო დახმარება 100 მლნ აშშ დოლარის ოდენობით, რომელიც ქვეყანამ ეკონომიკური რეფორმების მხარდაჭერის სანაცვლოდ მიიღო. აზიის განვითარების ბანკი ასევე, საგზაო ინფრასტრუქტურული პროექტების ერთ–ერთი მსხვილი დამფინანსებელია. მისი მხარდაჭერით დაგეგმილია აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის რიკოთის მონაკვეთზე საპროექტო-სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება. გარდა ამისა, ბანკი საქართველოს მხარდაჭერას უწევს ტექნიკური დახმარების სახითაც. პირველმა ვიცე-პრემიერმა ასევე გაამახვილა ყურადღება საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკის ნაყოფიერ თანამშრომლობაზე ცენტრალური აზიის რეგიონალური ეკონომიკური თანამშრომლობის“ (CAREC) ფარგლებში. საქართველო აღნიშნულ პროგრამას შარშან შეუერთდა. მისი ძირითადი მიმართულებაა წევრ ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის განვითარება ტრანსპორტის, რეგიონული სავაჭრო ურთიერთობების განვითარებისა და ენერგეტიკის მიმართულებით. შეხვედრის დასასრულს მხარეებმა სამომავლო თანამშრომლობის პრიორიტეტულ მიმართულებებზე ისაუბრეს. ითქვა, რომ აზიის განვითარების ბანკი საქართველოს რეფორმების მხარდაჭერას მომავალშიც გააგრძელებს, რაც ბანკის საინვესტიციო ლიმიტების გაზრდაში გამოიხატება. დღეის მდგომარეობით, ADB-ის მიერ საქართველოსთვის საჯარო სექტორში გამოყოფილია დაახლოებით 1,62 მილიარდი აშშ დოლარის ოდენობის ფინანსური რესურსი. მიმდინარე პროექტების მოცულობა შეადგენს, დაახლოებით, 1,05 მილიარდ აშშ დოლარს. ADB-ის გააჩნია ერთ–ერთი ყველაზე შეღავათიანი რესურსი და იგი საქართველოში ყველაზე დიდი პორტფელის მქონე განვითარების პარტნიორია (ამ ეტაპზე მიმდინარე საინვესტიციო პროექტებიდან, დაახლოებით, 30% მიმდინარეობს ADB-ს ფინანსური მხარდაჭერით). [post_title] => დიმიტრი ქუმსიშვილი აზიის განვითარების ბანკის პრეზიდენტს შეხვდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dimitri-qumsishvili-aziis-ganvitarebis-bankis-prezidents-shekhvda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-05 12:30:53 [post_modified_gmt] => 2017-05-05 08:30:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127916 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 228 [max_num_pages] => 76 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => a82718510ec23d794020cc0c26cfbe04 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )