დიმიტრი ქუმსიშვილმა OECD-თან თანამშრომლობის პერსპექტივებზე ისაუბრა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => oecd [2] => dimitri-qumsishvili [3] => reforma ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179738 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => oecd [2] => dimitri-qumsishvili [3] => reforma ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179738 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 289 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => oecd [2] => dimitri-qumsishvili [3] => reforma ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => oecd [2] => dimitri-qumsishvili [3] => reforma ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (179738) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2140,659,10143,289) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 179730 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-24 13:42:09 [post_date_gmt] => 2017-10-24 09:42:09 [post_content] => ყაზახეთში მიმდინარე „OECD ევრაზიული კვირეულის“ ფარგლებში, საქართველოს ფინანსთა მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრს ბაკიტჟან საგინტაევს შეხვდა. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრაზე მხარეებმა ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატში ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის პრიორიტეტული მიმართულებები განიხილეს. აღინიშნა დიდი პროგრესი, რომელიც საქართველოსა და ყაზახეთს შორის არსებობს ორმხრივი ვაჭრობის, ტურიზმის, ტრანსპორტის სფეროებში და სხვა. ამავე დროს, ხაზი გაესვა იმ გარემოებას, რომ ეკონომიკური თანამშრომლობას ქვეყნებს შორის გაცილებით დიდი პოტენციალი აქვს. დიმიტრი ქუმსიშვილმა ყახაზეთის პრემიერ-მინისტრს გააცნო საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობა, მთავრობის 4-პუნქტიანი რეფორმების გეგმა, რომლის მიზანსაც ეკონომიკური ზრდის დაჩქარება და მოსახლეობის კეთილდღეობის უზრუნველყოფა წარმოადგენს. მან ხაზი გაუსვა საქართველოს მნიშვნელოვან პროგრესს სხვადასხვა მიმართულებით. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა თანამშრომლობაზე „ერთი სარტყელი - ერთი გზის“ ინიციატივის ფარგლებში, რომლის განვითარებაზეც საქართველო და ყაზახეთი დიდად არიან დაინტერესებული. დიმიტრი ქუმსიშვილმა ბაკიტჟან საგინტაევს მიაწოდა ინფორმაცია იმ პროექტების შესახებ, რომლებიც საქართველოში ხორციელდება სატრანზიტო ინფრასტრუქტურის განვითარების მიმართულებით, მათ შორის, განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა შავი ზღვის სანაპიროზე ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის, აღმოსავლეთ - დასავლეთის ჩქაროსნული მაგისტრალისა და საქართველოს რკინიგზის მოდერნიზების პროექტებზე, რომელთა სრულად ამოქმედების შემდეგ საქართველოს შეეძლება გაატაროს ევროპასა და ჩინეთს შორის ტვირთბრუნვის მნიშვნელოვანი ნაწილი. დიმიტრი ქუმსიშვილის განცხადებით, სატრანზიტო დერეფანი, რომლის ნაწილია საქართველო, შეძლებს უმოკლეს ვადაში გაატაროს ტვირთი ჩინეთიდან ევროპის მიმართულებით. [post_title] => ქუმსიშვილმა ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრს მთავრობის 4-პუნქტიანი რეფორმების გეგმა გააცნო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qumsishvilma-yazakhetis-premier-ministrs-mtavrobis-4-punqtiani-reformebis-gegma-gaacno [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-24 13:42:09 [post_modified_gmt] => 2017-10-24 09:42:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=179730 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 179666 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-24 12:07:20 [post_date_gmt] => 2017-10-24 08:07:20 [post_content] => საქართველოს პირველი ვიცე-პრემიერი, ფინანსთა მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი 23-25 ოქტომბერს, მონაწილეობს ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) ფორუმზე, სახელწოდებით „OECD EURASIA WEEK 2017“, რომელიც ყაზახეთის ქალაქ ალმატიში მიმდინარეობს. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, ფორუმის ფარგლებში, პირველმა ვიცე-პრემიერმა, დიმიტრი ქუმსიშვილმა მოხსენება გააკეთა ფორუმის ოფიციალურ გახსნაზე და მონაწილეობა მიიღო თემატურ სესიაზე, რომელზეც საქართველოს ეკონომიკურ მდგომარეობასა და მიმდინარე რეფორმებზე ისაუბრა. ვიზიტის ფარგლებში, აგრეთვე, იმართება ორმხრივი შეხვედრები ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) გენერალურ მდივან ანხელ გურიასთან, ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრ ბაკიტჯან საგინტაევთან, უზბეკეთის პრემიერ-მინისტრის მოადგილე ნოდირ ოტაჯონოვთან, მონღოლეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო მინისტრ დამდინსურენ დავაასურენთან, ტაჯიკეთის პრემიერ-მინისტრის მოადგილე აზიმ იბროჰიმთან, ავღანეთის ეკონომიკის მინისტრ მუსტაფა მასტურთან და ფორუმში მონაწილე სხვა ოფიციალურ პირებთან და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან. [post_title] => დიმიტრი ქუმსიშვილმა ყაზახეთში საქართველოს ეკონომიკურ მდგომარეობაზე ისაუბრა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dimitri-qumsishvilma-yazakhetshi-saqartvelos-ekonomikur-mdgomareobaze-isaubra [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-24 12:07:48 [post_modified_gmt] => 2017-10-24 08:07:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=179666 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 178307 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-21 12:53:29 [post_date_gmt] => 2017-10-21 08:53:29 [post_content] => პირველმა ვიცე-პრემიერმა, ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა თვითმმართველობის არჩევნებში საკუთარი არჩევანი დააფიქსირა. მისი თქმით, საქართველოში ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნებია. ვიცე–პრემიერის განცხადებით, ეს თვითმმართველობის არჩევნები, ადგილებზე წყვეტს, თუ როგორ უნდა განვითარდეს საქართველო, რეგიონები და დედაქალაქი. "მე ხმა მივეცი სიცოცხლით სავსე ქალაქს, ხმა მივეცი ადამიანს, რომელმაც იცის, რა არის შრომის ფასი, რომელიც აფასებს მოხუცებულებს, ჩვენს თაობას და ნამდვილად იცის, თუ რა უნდა მომავალს", - განაცხადა პირველმა ვიცე-პრემიერმა, რომელიც არჩევნებზე ქალიშვილთან ერთად მივიდა. [video width="1280" height="720" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/10/22744523_1512637388829779_724390717446684672_n.mp4"][/video] [post_title] => ეს არჩევნები წყვეტს თუ როგორ უნდა განვითარდეს საქართველო – ქუმსიშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => es-archevnebi-wyvets-tu-rogor-unda-ganvitardes-saqartvelo-qumsishvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-21 14:18:17 [post_modified_gmt] => 2017-10-21 10:18:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178307 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 179730 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-24 13:42:09 [post_date_gmt] => 2017-10-24 09:42:09 [post_content] => ყაზახეთში მიმდინარე „OECD ევრაზიული კვირეულის“ ფარგლებში, საქართველოს ფინანსთა მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრს ბაკიტჟან საგინტაევს შეხვდა. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრაზე მხარეებმა ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატში ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის პრიორიტეტული მიმართულებები განიხილეს. აღინიშნა დიდი პროგრესი, რომელიც საქართველოსა და ყაზახეთს შორის არსებობს ორმხრივი ვაჭრობის, ტურიზმის, ტრანსპორტის სფეროებში და სხვა. ამავე დროს, ხაზი გაესვა იმ გარემოებას, რომ ეკონომიკური თანამშრომლობას ქვეყნებს შორის გაცილებით დიდი პოტენციალი აქვს. დიმიტრი ქუმსიშვილმა ყახაზეთის პრემიერ-მინისტრს გააცნო საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობა, მთავრობის 4-პუნქტიანი რეფორმების გეგმა, რომლის მიზანსაც ეკონომიკური ზრდის დაჩქარება და მოსახლეობის კეთილდღეობის უზრუნველყოფა წარმოადგენს. მან ხაზი გაუსვა საქართველოს მნიშვნელოვან პროგრესს სხვადასხვა მიმართულებით. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა თანამშრომლობაზე „ერთი სარტყელი - ერთი გზის“ ინიციატივის ფარგლებში, რომლის განვითარებაზეც საქართველო და ყაზახეთი დიდად არიან დაინტერესებული. დიმიტრი ქუმსიშვილმა ბაკიტჟან საგინტაევს მიაწოდა ინფორმაცია იმ პროექტების შესახებ, რომლებიც საქართველოში ხორციელდება სატრანზიტო ინფრასტრუქტურის განვითარების მიმართულებით, მათ შორის, განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა შავი ზღვის სანაპიროზე ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის, აღმოსავლეთ - დასავლეთის ჩქაროსნული მაგისტრალისა და საქართველოს რკინიგზის მოდერნიზების პროექტებზე, რომელთა სრულად ამოქმედების შემდეგ საქართველოს შეეძლება გაატაროს ევროპასა და ჩინეთს შორის ტვირთბრუნვის მნიშვნელოვანი ნაწილი. დიმიტრი ქუმსიშვილის განცხადებით, სატრანზიტო დერეფანი, რომლის ნაწილია საქართველო, შეძლებს უმოკლეს ვადაში გაატაროს ტვირთი ჩინეთიდან ევროპის მიმართულებით. [post_title] => ქუმსიშვილმა ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრს მთავრობის 4-პუნქტიანი რეფორმების გეგმა გააცნო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qumsishvilma-yazakhetis-premier-ministrs-mtavrobis-4-punqtiani-reformebis-gegma-gaacno [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-24 13:42:09 [post_modified_gmt] => 2017-10-24 09:42:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=179730 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 535 [max_num_pages] => 179 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => be86b115502eaadf57161592027209b3 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )