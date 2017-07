დიმიტრი როგოზინი კიშინიოვში ვერ ჩაფრინდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ruseti [1] => dimitri-rogozini ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149952 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ruseti [1] => dimitri-rogozini ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149952 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 198 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ruseti [1] => dimitri-rogozini ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ruseti [1] => dimitri-rogozini ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (149952) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17753,198) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 146780 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-18 10:50:26 [post_date_gmt] => 2017-07-18 06:50:26 [post_content] => 14 ივლისს საქართველოში საიმიგრაციო პოლიტიკის გამკაცრების მოთხოვნით, აღმაშენებლის გამზირზე მსვლელობა სახელწოდებით „ქართველთა მარში“ გაიმართა. ქვეყნიდან არალეგალების წასვლა, უცხოელებისთვის ბინადრობისა და მოქალაქეობის მინიჭების პროცესის გამკაცრება - ამ მოთხოვნებით ქუჩაში გამოსულმა მოძრაობა ,,ეროვნულების” წევრებმა აქციას „ქართველთა მარში“ უწოდეს და პეტიციაც შეიმუშავეს. მსვლელობის მონაწილემ გია კორკოტაშვილმა პეტიცია წაიკითა, რომლის მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, აქციის „უფრო რადიკალური ფორმებით“ გამეორება დააანონსა. მიტინგი ხმამაღალი შეძახილებისა და სკანდირების თანხლებით გაიმართა. ორგანიზატორთა განცხადებით, ეს შეკრება ახალი ქართული, გამაერთიანებელი მოძრაობაა. აქციის მონაწილეები აპროტესტებდნენ უცხოელების მხრიდან ქართველებზე ძალადობას და კულტურული ძეგლების შეურაცხყოფას, უცხოელების მასობრივ და კომპაქტურ ჩასახლებას. მათი თქმით, დასახვეწია კანონმდებლობა, ხელისუფლებამ დროული ნაბიჯები უნდა გადადგას და გაამკაცროს საქართველოში უცხოელებზე ბინადრობის წესი და მოქალაქეობის მიღება. "ქართველთა მარში" სხვა ქვეყნებში მსგავსი ტიპის აქციები არცთუ იშვიათია უცხო ქვეყნებში. ჯერ კიდე 2013 წლის ნოემბერში „ამერიკის ხმა“ წერდა, რომ მოსკოველების 81% სურდა, ცენტრალური აზიელი ემიგრანტების ქვეყნიდან დეპორტი განხორციელებულიყო. რუსეთი ამ მიზნით მოსკოვში აქციაც გაიმართა. ყველაზე გავრცელებული შეძახილი ხალხთა ერთიანობის აქციაზე, „რუსეთი - რუსეთისთვის და მოსკოვი - მოსკოველებისთვის“ იყო. თუმცა, რუსეთში მცხოვრები განსხვავებული მრწამსის და ეროვნების ხალხს შორის ერთიანობის მოწოდების ნაცვლად, დემონსტრანტები ხმამაღლა აცხადებდნენ, რომ სურთ მოსკოვი მალე თეთრკანიანების ქალაქი გახდეს. ერთერთ ბანერზე იყო წარწერაც „დღევანდელი მეჩეთი ხვალ საღვთო ომს ნიშნავს“. შეერთებული შტატების შემდეგ, რუსეთს მეორე ადგილი უკავია მსოფლიოში ემიგრანტი მუშა-მოსამსახურეების რაოდენობით, ეს ციფრი რაოდენობრივად 12 მილიონს შეადგენს. სამხრეთ აფრიკა თებერვალში სამხრეთ აფრიკაში ანტი-უცხოური აქცია გაიმართა. რამდენიმე დღეში კი ქალაქ იოჰანესბურგში მეტად რადიკალურ ზომებსაც მიმართეს: უცხოელი მიგრანტების კუთვნილი რამდენიმე მაღაზია და ავტომანქანა დაწვეს. არეულობების შესაჩერებლად პოლიციამ ცრემლსადენი გაზი და რეზინის ტყვიები გამოიყენა. იოჰანესბურგში დაფიქსირებულია თავდასხმები ემიგრანტებზე სომალიდან, ეთიოპიიდან და მალავიდან. იოჰანესბურგამდე არეულობა სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის მეორე მსხვილ ქალაქში – დურნაბში დაიწყო. მიუხედავად იმისა, რომ ნაციზმი მსოფლიოში დაგმობილია, ევროპის ნაწილში მას მაინც დიდი მხარდაჭერა აქვს. ესტონეთის ქალაქი - სინიმაე 1944 წელს საბჭოთა ჯარისა და SS ძალების შორის დიდი საბრძოლო სივრცე იყო. საბჭოთა ჯარისკაცების ხსოვნის მონუმენტიდან ერთ მილზე ნაკლებ მანძილზე ესტონეთის Waffen SS-ის ვეტერანები იკრიბებიან ხოლმე - ეს არის ღონისძიება, რომელიც დღემდე ნაციზმის მხრიდან დიდ კრიტიკას იმსახურებს. ამგვარი ღონისძიებები ბევრ რაიონში აკრძალულია. ბოლო წლებში ესტონეთის ხელისუფლებამ სულ უფრო გაართულა სინიმაეში ნაცისტების ღონისძიების გამართვა. წელს, კიდევ ერთხელ, პოლიციამ საზღვარზე ანტიფაშისტური მოძრაობის წევრები დააკავა. ორგანიზაციის „მსოფლიო ნაცისტების გარეშე“ წარმომადგენელი - მაქსიმ რევა ადამიანებს ესტონეთში თავისუფალ მებრძოლებს უწოდებენ. „ამავე დღეს საპროტესტო აქციებს ვატარებთ, რათა ხალხს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ეს დღე - ის ხალხი, ვინც ჰიტლერის ერთგული იყო და ნაცისტური გერმანიის მიერ ჩადენილ დანაშაულში ყველა მათგანი მეტ-ნაკლებად თანამზრახველია“ - აღნიშნა მაქსიმ რევამ. პარიზი 2016 წლის ოქტომბერში საფრანგეთის დედაქალაქ პარიზში მცხოვრები ჩინელთა ერთი ჯგუფი რასიზმისა და ქსენოფობიის გასაპროტესტებლად ქუჩაში გამოვიდა. პარიზში რესპუბლიკის მოედანზე შეკრებილმა ჩინელებმა ქალაქის გარეუბანში მოკლული 49 წლის ჩინელის მკვლელობის შემდეგ ისე გააქტიურებული რასიზმი და ქსენოფობია გააპროტესტეს. პარიზის გარეუბნებში მცხოვრებ უცხოელთა უსაფრთხოების პრობლემა ქვეყნისთვის ერთერთი მწვავე საკითხია. გერმანია სულ ცოტა ხნის წინ მსგავსი აქცია გერმანიაშიც მოეწყო. გერმანიის ქალაქ დრეზდენის სხვადასხვა ადგილებში PEGIDA-ს მოძრაობის და მათი მოწინააღმდეგეების მხრიდან, უცხოელების და ისლამის საწინააღმდეგო აქციები გაიმართა. აქციის დროს დაიწვა მიმდებარე ადგილებში გაჩერებული მანქანები. მიგრანტების და ისლამის მოწინააღმდეგე PEGIDA-ს მომხრეები დაახლოებით 15 თვეზე მეტია, აქციებს ქალაქ დრეზდენში ატარებენ. გერმანიის ფარგლებს გარეთ და ქვეყნის სხვადასხვა ქალაქში წარმოქმნილი იყო ქსენოფობიური დაჯგუფებების წამახალისებელი, PEGIDA-ს იმიტირებული ისეთი დაჯგუფებები, როგორიც არის ბერლინში ბაერგიდა, კოლნში ქოეგიდა, მიუნხენში ბაგიდა და ლაიპციგში ლაგიდა. [post_title] => ჯორჯიან ეარვეისი რუსეთში კვლავ იფრენს "პუტინთან შეხვედრა მექნება. მას უნდა, რომ 2018 წლის მსოფლიო თასისთვის რაღაცეები გავაკეთო. პუტინის ფანი ვარ, ძალიან მიყვარს. ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. ჩვენ ამის შესახებ 2 თვის წინ ვისაუბრეთ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მას პირადად შევხვდე და ეს საკითხი განვიხილოთ", - განაცხადა მარადონამ. რუსეთში მსოფლიოს საფეხბურთო ჩემპიონატი 2018 წლის 14 ივნისიდან 15 ივლისამდე გაიმართება. "ქართველთა მარში" სხვა ქვეყნებში მსგავსი ტიპის აქციები არცთუ იშვიათია უცხო ქვეყნებში. ჯერ კიდე 2013 წლის ნოემბერში „ამერიკის ხმა“ წერდა, რომ მოსკოველების 81% სურდა, ცენტრალური აზიელი ემიგრანტების ქვეყნიდან დეპორტი განხორციელებულიყო. რუსეთი ამ მიზნით მოსკოვში აქციაც გაიმართა. ყველაზე გავრცელებული შეძახილი ხალხთა ერთიანობის აქციაზე, „რუსეთი - რუსეთისთვის და მოსკოვი - მოსკოველებისთვის“ იყო. თუმცა, რუსეთში მცხოვრები განსხვავებული მრწამსის და ეროვნების ხალხს შორის ერთიანობის მოწოდების ნაცვლად, დემონსტრანტები ხმამაღლა აცხადებდნენ, რომ სურთ მოსკოვი მალე თეთრკანიანების ქალაქი გახდეს. ერთერთ ბანერზე იყო წარწერაც „დღევანდელი მეჩეთი ხვალ საღვთო ომს ნიშნავს“. შეერთებული შტატების შემდეგ, რუსეთს მეორე ადგილი უკავია მსოფლიოში ემიგრანტი მუშა-მოსამსახურეების რაოდენობით, ეს ციფრი რაოდენობრივად 12 მილიონს შეადგენს. სამხრეთ აფრიკა თებერვალში სამხრეთ აფრიკაში ანტი-უცხოური აქცია გაიმართა. რამდენიმე დღეში კი ქალაქ იოჰანესბურგში მეტად რადიკალურ ზომებსაც მიმართეს: უცხოელი მიგრანტების კუთვნილი რამდენიმე მაღაზია და ავტომანქანა დაწვეს. არეულობების შესაჩერებლად პოლიციამ ცრემლსადენი გაზი და რეზინის ტყვიები გამოიყენა. იოჰანესბურგში დაფიქსირებულია თავდასხმები ემიგრანტებზე სომალიდან, ეთიოპიიდან და მალავიდან. იოჰანესბურგამდე არეულობა სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის მეორე მსხვილ ქალაქში – დურნაბში დაიწყო. მიუხედავად იმისა, რომ ნაციზმი მსოფლიოში დაგმობილია, ევროპის ნაწილში მას მაინც დიდი მხარდაჭერა აქვს. ესტონეთის ქალაქი - სინიმაე 1944 წელს საბჭოთა ჯარისა და SS ძალების შორის დიდი საბრძოლო სივრცე იყო. საბჭოთა ჯარისკაცების ხსოვნის მონუმენტიდან ერთ მილზე ნაკლებ მანძილზე ესტონეთის Waffen SS-ის ვეტერანები იკრიბებიან ხოლმე - ეს არის ღონისძიება, რომელიც დღემდე ნაციზმის მხრიდან დიდ კრიტიკას იმსახურებს. ამგვარი ღონისძიებები ბევრ რაიონში აკრძალულია. ბოლო წლებში ესტონეთის ხელისუფლებამ სულ უფრო გაართულა სინიმაეში ნაცისტების ღონისძიების გამართვა. წელს, კიდევ ერთხელ, პოლიციამ საზღვარზე ანტიფაშისტური მოძრაობის წევრები დააკავა. ორგანიზაციის „მსოფლიო ნაცისტების გარეშე“ წარმომადგენელი - მაქსიმ რევა ადამიანებს ესტონეთში თავისუფალ მებრძოლებს უწოდებენ. „ამავე დღეს საპროტესტო აქციებს ვატარებთ, რათა ხალხს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ეს დღე - ის ხალხი, ვინც ჰიტლერის ერთგული იყო და ნაცისტური გერმანიის მიერ ჩადენილ დანაშაულში ყველა მათგანი მეტ-ნაკლებად თანამზრახველია“ - აღნიშნა მაქსიმ რევამ. პარიზი 2016 წლის ოქტომბერში საფრანგეთის დედაქალაქ პარიზში მცხოვრები ჩინელთა ერთი ჯგუფი რასიზმისა და ქსენოფობიის გასაპროტესტებლად ქუჩაში გამოვიდა. პარიზში რესპუბლიკის მოედანზე შეკრებილმა ჩინელებმა ქალაქის გარეუბანში მოკლული 49 წლის ჩინელის მკვლელობის შემდეგ ისე გააქტიურებული რასიზმი და ქსენოფობია გააპროტესტეს. პარიზის გარეუბნებში მცხოვრებ უცხოელთა უსაფრთხოების პრობლემა ქვეყნისთვის ერთერთი მწვავე საკითხია. გერმანია სულ ცოტა ხნის წინ მსგავსი აქცია გერმანიაშიც მოეწყო. გერმანიის ქალაქ დრეზდენის სხვადასხვა ადგილებში PEGIDA-ს მოძრაობის და მათი მოწინააღმდეგეების მხრიდან, უცხოელების და ისლამის საწინააღმდეგო აქციები გაიმართა. აქციის დროს დაიწვა მიმდებარე ადგილებში გაჩერებული მანქანები. მიგრანტების და ისლამის მოწინააღმდეგე PEGIDA-ს მომხრეები დაახლოებით 15 თვეზე მეტია, აქციებს ქალაქ დრეზდენში ატარებენ. გერმანიის ფარგლებს გარეთ და ქვეყნის სხვადასხვა ქალაქში წარმოქმნილი იყო ქსენოფობიური დაჯგუფებების წამახალისებელი, PEGIDA-ს იმიტირებული ისეთი დაჯგუფებები, როგორიც არის ბერლინში ბაერგიდა, კოლნში ქოეგიდა, მიუნხენში ბაგიდა და ლაიპციგში ლაგიდა. 