დინამომ მეხუთეც წააგო

"ორქოს ბურთის" (Ballon D'Or) დაჯილდოვების ოფიციალური ცერემონიალი 7 დეკემბერს გაიმართება. თუმცა, ესპანური გამოცემის Don Balon-ის მტკიცებით, კრიშტიანო რონალდომ უკვე იცის, რომ სწორედ იგი გახდება გამარჯვებული და აღნიშნულის შესახებ არგენტინელ სუპერვარსკვლავსაც აცნობა. ლონდონში გამართულ მსოფლიო რაგბის ანსამბლეაზე 2023 წლის რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლის ვინაობა გაირკვა – ეს პატივი საფრანგეთს ერგო, რომელმაც წილისყრისას იტალიას, სამხრეთ აფრიკასა და ირლანდიას აჯობა. საფრანგეთი მსოფლიო ჩემპიონატს დამოუკიდებლად მეორედ უმასპინძლებს: პირველად ამ ქვეყანამ 2007 წლის ტურნირი მიიღო, 1991 წელს კი მსოფლიო ჩემპიონატი ევროპის 5 ქვეყანაში გაიმართა (საფრანგეთი, ინგლისი, შოტლანდია, უელსი, ირლანდია). მანამდე კი, მოგეხსენებათ, რიგით მე-9 მსოფლიო თასი 2019 წელს იაპონიაში გაიმართება. "ორქოს ბურთის" (Ballon D'Or) დაჯილდოვების ოფიციალური ცერემონიალი 7 დეკემბერს გაიმართება. თუმცა, ესპანური გამოცემის Don Balon-ის მტკიცებით, კრიშტიანო რონალდომ უკვე იცის, რომ სწორედ იგი გახდება გამარჯვებული და აღნიშნულის შესახებ არგენტინელ სუპერვარსკვლავსაც აცნობა. 