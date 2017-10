დინამომ უშანსოდ წააგო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => kalatburti [2] => dinamo [3] => fiba [4] => kludji ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180455 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => kalatburti [2] => dinamo [3] => fiba [4] => kludji ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180455 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => kalatburti [2] => dinamo [3] => fiba [4] => kludji ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => kalatburti [2] => dinamo [3] => fiba [4] => kludji ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (180455) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1067,5401,340,20708,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 180475 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-10-26 11:13:32 [post_date_gmt] => 2017-10-26 07:13:32 [post_content] => სამმატჩიანი საგარეო ტურნეს შემდეგ ნბა-ს ჩემპიონი “გოლდენ სტეიტ უორიორზი” ზედიზედ ამდენივე რაოდენობის საშინაო პაექრობას საკუთარ Oracle Arena-ზე ჩაატარებს. დღეს დილით ოკლენდელები კანადელ სტუმარს, “ტორონტო რეპტორზს” დაუხვდნენ და “რეპტილიების” დამარცხება ძალიან გაუჭირდათ. “მეომრებმა” მეტოქეს მოგება ხელიდან მატჩის მიწურულს გამოგლიჯეს. დასკვნითი 2 წუთის განმავლობაში ტორონტოელებმა ქულის გაკეთება ვერ მოახერხეს, ბოლო წუთის განმავლობაში კი კევინ დურანტმა და სტეფ კარიმ სამქულიანები ჩააგდეს და “გოლდენ სტეიტს” 117:112 მოაგებინეს. სასტარტოში მყოფმა ზაზა ფაჩულიამ პარკეტზე 14 სათამაშო წუთი გაატარა. ქართველმა ცენტრმა სამი ორქულიანიდან ერთი, ორი ჯარიმიდან ერთი ჩააგდო და 3 ქულას 4 მოხსნა, 2 შედეგიანი გადაცემა მიამატა. “გოლდენ სტეიტს” 5 შეხვედრიდან 3 მოგება აქვს, მომდევნო მატჩში კი შინ “ვაშინგტონ ვიზარდსთან” შაბათ დილით გამართავს. [post_title] => ზაზას 3 ქულა: გოლდენ სტეიტმა გაჭირვებით მოიგო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zazas-3-qula-golden-steitma-gachirvebit-moigo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-26 11:13:32 [post_modified_gmt] => 2017-10-26 07:13:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=180475 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 180151 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-10-25 16:06:52 [post_date_gmt] => 2017-10-25 12:06:52 [post_content] => "ისლამური სახელმწიფოს" პროპაგანდისტულმა მანქანამ რუსეთში ჩასატარებელ 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატისადმი მუქარის წერილი გაავრცელა. ტერორისტულმა ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა ფოტო, სადაც ასახულია საფეხბურთო სტადიონის წინ მდგარი შეიარაღებული ჯიჰადისტი, ნაღმთან ერთად. ფოტოზე ასევე დართულია მსოფლიო ჩემპიონატის ოფიციალური სიმბოლიკა, რომელიც ცეცხლის ალში იწვის. [post_title] => ისლამური სახელმწიფო რუსეთს მსოფლიო ჩემპიონატის დროს თავდასხმით ემუქრება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => islamuri-sakhelmwifo-rusets-msoflio-chempionatis-dros-tavdaskhmit-emuqreba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-25 16:06:52 [post_modified_gmt] => 2017-10-25 12:06:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=180151 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 180146 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-10-25 12:36:40 [post_date_gmt] => 2017-10-25 08:36:40 [post_content] => კრიშტიანო რონალდოს დიდებული ფოტო სამეფო ტახტზე, რომელსაც მალე ყველა აიტაცებს. პორტუგალია - რესპუბლიკაა, მაგრამ მას მეფე ჰყავს. „რეალისა“ და პორტუგალიის ნაკრების თავდამსხმელმა, კრიშტიანო რონალდომ, "ინსტაგრამზე" პათოსით გაჟღენთილი ფოტო გამოაჭენა: ფეხბურთელი სამეფო ტახტზე პოზირებს მსოფლიოს საუკეთესო მოთამაშის პრიზით. ფოტოზე კი მოკრძალებული მინაწერით შემოიფარგლა: „1“. 23 ოქტომბერს რონალდო მეხუთედ აღიარეს წლის ფეხბურთელად, ფიფას ვერსიით. ამით პორტუგალიელი რეკორდსმენს და მთავარ მეტოქეს, ლეო მესის, გაუთანაბრდა. [post_title] => რონალდოს თავი მეფე ჰგონია [ფოტო] [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ronaldos-tavi-mefe-hgonia-foto [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-25 13:26:51 [post_modified_gmt] => 2017-10-25 09:26:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=180146 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 180475 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-10-26 11:13:32 [post_date_gmt] => 2017-10-26 07:13:32 [post_content] => სამმატჩიანი საგარეო ტურნეს შემდეგ ნბა-ს ჩემპიონი “გოლდენ სტეიტ უორიორზი” ზედიზედ ამდენივე რაოდენობის საშინაო პაექრობას საკუთარ Oracle Arena-ზე ჩაატარებს. დღეს დილით ოკლენდელები კანადელ სტუმარს, “ტორონტო რეპტორზს” დაუხვდნენ და “რეპტილიების” დამარცხება ძალიან გაუჭირდათ. “მეომრებმა” მეტოქეს მოგება ხელიდან მატჩის მიწურულს გამოგლიჯეს. დასკვნითი 2 წუთის განმავლობაში ტორონტოელებმა ქულის გაკეთება ვერ მოახერხეს, ბოლო წუთის განმავლობაში კი კევინ დურანტმა და სტეფ კარიმ სამქულიანები ჩააგდეს და “გოლდენ სტეიტს” 117:112 მოაგებინეს. სასტარტოში მყოფმა ზაზა ფაჩულიამ პარკეტზე 14 სათამაშო წუთი გაატარა. ქართველმა ცენტრმა სამი ორქულიანიდან ერთი, ორი ჯარიმიდან ერთი ჩააგდო და 3 ქულას 4 მოხსნა, 2 შედეგიანი გადაცემა მიამატა. “გოლდენ სტეიტს” 5 შეხვედრიდან 3 მოგება აქვს, მომდევნო მატჩში კი შინ “ვაშინგტონ ვიზარდსთან” შაბათ დილით გამართავს. [post_title] => ზაზას 3 ქულა: გოლდენ სტეიტმა გაჭირვებით მოიგო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zazas-3-qula-golden-steitma-gachirvebit-moigo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-26 11:13:32 [post_modified_gmt] => 2017-10-26 07:13:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=180475 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 1177 [max_num_pages] => 393 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => e2b801e6df77668348e0b5c325c15870 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )