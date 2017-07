დინამოს ხუვენტუდი ერგო: ქართული კალათბურთი ჩემპიონთა ლიგაზე იქნება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => wilisyra [2] => dinamo [3] => kalaturti [4] => khuvenduti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145219 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => wilisyra [2] => dinamo [3] => kalaturti [4] => khuvenduti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145219 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => wilisyra [2] => dinamo [3] => kalaturti [4] => khuvenduti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => wilisyra [2] => dinamo [3] => kalaturti [4] => khuvenduti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (145219) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1067,17162,17163,156,632) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 145195 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-11 16:23:57 [post_date_gmt] => 2017-07-11 12:23:57 [post_content] => საქართველოს ნაკრებისა და „გოლდენ სტეიტის“ ცენტრი ზაზა ფაჩულია ვაკო ყაზაიშვილის გუნდს „სან ხოსეს“ ესტუმრა. ფაჩულიამ ავაია სტადიონზე NBA-ს თასი წარადგინა და „ლოს ანჯელეს გელექსისა“ და „სან ხოსეს“ შორის შეხვედრაში ბურთი თამაშში სწორედ მან შეაგორა. პირველი ტაიმის დასრულების შემდეგ „სან ხოსეს“ გულშემატკივრებს გუნდის ახალი შემტევი ნახევარმცველი ვაკო ყაზაიშვილი წარუდგინეს. ქომაგი ქართველ შემტევს ოვაციებით შეხვდა. ვაკომ და ზაზამ კი მაისურები გაცვალეს. ყაზაიშვილი თამაშს 19 ივლისამდე ვერ შეძლებს, თუმცა ქართველ ლეგიონერს იმედი აქვს, რომ გუნდს უფრო მალე დაეხმარება. ვაკო ყაზაიშვილი: "ძალიან ბედნიერი ვარ რომ აქ ვარ. პირველად, როდესაც ჯესიმ დამირეკა, მითხრა, რომ სურდა ჩემს გარშემო გუნდი აეწყო. ყოველდღე ბევრს ვიმუშავებ და ვეცდები გუნდს დავეხმარო". ყაზაიშვილზე ზაზა ფაჩულიამაც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ქართველ ფეხბურთელს დიდი ხანია გულშემატკივრობს. ზაზა ფაჩულია: "ის ახალგაზრდა და ძალიან ნიჭიერი ფეხბურთელია. მას დიდი ხანია ვაკვირდები, განსაკუთრებით იმ მომენტიდან, როდესაც საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში მისი დაბიუტი შედგა. ძალიან მიხარია მის გამო, გუნდისა და გულშემატკივრების გამო იმიტომ, რომ ისინი ძალიან კარგ ფეხბურთელს იხილავენ. როდესაც დრო მოვა, მას დეტალებზე გავესაუბრები. ის გამარჯვებულია, მას სურს, რომ მოიგოს და ვიმედოვნებ, ამ მენტალიტეტს სან ხოსეშიც მოიტანს და გუნდს მოგებაში დაეხმარება". სათასო შეხვედრაში „სან ხოსემ“ „ლოს ანჯელესი“ 3:2 დაამარცხა და ნახევარფინალში გავიდა. სატრანსფერო სეზონი თანდათან ხურდება. ქართველი ფეხბურთელების მიდი-მოდიც აქტუალურია. მართალია ძალიან ხმაურიან ტრანსფერებს არ ველით, მაგრამ დადებითიც ხდება. თუნდაც ესპანურ „სარაგოსაში" წასული პაპუნაშვილის ამბავი ავიღოთ. უშუალო ტრანსფერებამდე ჯერ როგორც ხდება ხოლმე ვერსიები დადის. ასეა ახლაც. საქართველოს ნაკრების თავდამსხმელი ნიკა კაჭარავა პოლონურ "კორონაში" 9 ნომრიანი მაისურით ითამაშებს. ქართველი ფორვარდი ახლახან წარადგინეს. კაჭარავა "კორონას" ფეხბურთელი ჯერ კიდევ გასულ თვეში გახდა, თუმცა ჯერჯერობით გუნდთან ერთად ვარჯიში არ დაუწყია. შეგახსენებთ, რომ ნიკამ გასული სეზონი კვიპროსულ "ეთნიკოსში" გაატარა, "კორონასთან" კი ერთწლიანი კონტრაქტი გააფორმა. არნემის "ვიტესის" კაპიტანი გურამ კაშია, შესაძლოა პრაღის "სპარტაში" ვიხილოთ. ჩეხური გუნდი ცენტრალური მცველის დამატებას გეგმავს და ერთ-ერთ კანდიდატად სწორედ გურამს განიხილავს - თუმცა, სათადარიგო ვარიანტად. საქმე ისაა, რომ "სპარტამ" უკვე მიაღწია შეთანხმებას "უდინეზეს" ფრანგ მცველ ტომას ჰეტროსთან და ახლა ცდილობს კლუბი დაიყოლიოს. თუ ეს არ გამოვა, მაშინ "სპარტა" სწორედ კაშიას ტრანსფერზე გადაერთვება. შეგახსენებთ, გურამ კაშია "ვიტესში" 2010 წლიდან მოყოლებული თამაშობს და გუნდის კაპიტანია. საქართველოს ნაკრების მეკარე გიორგი მაკარიძე ახალი სეზონიდან შესაძლოა ესპანეთში ვიხილოთ. 27 წლის ქართველი გოლკიპერით ლა კორუნიის "დეპორტივოა" დაინტერესებული. ჯერჯერობით, ტრანსფერზე დეტალები არ დასახელებულა. შეგახსენებთ, მაკარიძე "მორეირენსეში" ერთი წლის წინ ჩაირიცხა და მშვენიერი სეზონი ჩაატარა. მაკარიძეს კლუბთან კონტრაქტი 2018 წლის ზაფხულამდე აკავშირებს. საქართველოს ნაკრების ნახევარმცველ ჯაბა კანკავას რუსული პრემიერლიგის ერთ-ერთი კლუბის ვარიანტი აქვს. კონკრეტულად რომელ გუნდზეა საუბარი არ სახელდება. კანკავა ფრანგული ლიგა 2-ის "რეიმსის" ფეხბურთელია. ჯაბამ ორი სეზონი გაატარა რეიმსში: ერთი ლიგა 1-ში, მეორე კი - ლიგა 2-ში. 