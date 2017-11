ჟურნალისტებმა ტრამპის ტყუილები დათვალეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187850 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187850 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 70 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => donald-trampi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => donald-trampi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (187850) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (70) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 187752 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-11-16 15:40:27 [post_date_gmt] => 2017-11-16 11:40:27 [post_content] => აშშ-ს პრეზიდენტი, დონალდ ტრამპი, აზიის ტურნედან სამშაბათს, ღამით დაბრუნდა. ოთხშაბათიდან მოყოლებული ის გამარჯვებით ტკბება. ტრამპის სფიჩი, რომელიც 20 წუთის განმავლობაში მიმდინარეობდა, პირველ რიგში საზოგადოებას მისი გამომშრალი პირით და წყლის სმით დაამახსოვრდება. ამის მიზეზი კი მხოლოდ კარმა არ არის (2016 წლის საარჩევნო კამპანიის დროს, დონალდ ტრამპმა, მარკო რუბიოს წყლის სმის ჩვევის გამო დასცინა) https://www.youtube.com/watch?v=mUcDqUGGhrU მშრალი პირის მიზეზი რეალურად ის "მშრალი" მოგონებებია, რაზეც ტრამპი ბრიფინგზე საუბრობდა: თუ ვის შეხვდა, სად იყო და რამდენად კარგი ვიზიტი ჰქონდა. "ისტორიული" "ყველაზე დიდი ვიზიტი" "წარმოუდგენელი სითბო" "უდიდესი პატივისცემა" "არასდროს ყოფილა ასეთი ძლიერი" – ეს ის სიტყვებია, რომლებიც ტრამპის ამ მოხსენებაში ყველაზე ხშირად ისმოდა. ტრამპის "გაზვიადებული" საუბრის სიყვარული ახალი არ არის, თუმცა აღსანიშნავი და საყურადღებოა. მან ამ მოხსენებაშიც, იგივე ტყუილები გაიმეორა და დაიბრალა, რაც რეალურად არ გაუკეთებია. ტრამპი ადამიანია, რომელსაც სჭირდება აღიარებული წარმატება – რეალური ან წარმოსახვითი და როდესაც ის ვერ იღებს იმას, რაც წარმოუდგენია, გაბრაზებული და იმედგაცრუებულია. სწორედ ამიტომ და ალბათ, ცოტა კარმის გამოც, სწორედ ასე გამოიყურებოდა "დიდებული" ტურნედან დაბრუნებული ამერიკის მეთაური. https://www.youtube.com/watch?v=aXUawLO9cfw აღსანიშნავია, რომ ჟურნალისტებმა ტრამპის ტყუილები დათვალეს. აღმოჩნდა, რომ ამერიკის პრეზიდენტს თანამდებობის დაკავებიდან 1 628 ტყუილი თქვა. მომზადებულია CNN-ის სტატიის მიხედვით [post_title] => ტრამპის აზიის ტურნე "გამომშრალი პირით" დასრულდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => trampis-aziis-turne-gamomshrali-pirit-dasrulda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-16 17:28:01 [post_modified_gmt] => 2017-11-16 13:28:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=187752 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 187387 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-11-15 13:51:19 [post_date_gmt] => 2017-11-15 09:51:19 [post_content] => „ჩრდილოეთ კორეამ ამერიკის პრეზიდენტს სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანა,“ - ამ სახელწოდების სტატიას ჩრდილოეთ კორეული გაზეთი Rodong Sinmun აქვეყნებს, რომელიც სახელისუფლებო პარტიის გამოცემაა. სტატიაში ნათქვამია, რომ კორეელმა ხალხმა ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც ტრამპმა აზიური ტურნეს ფარგლებში უმაღლეს ხელისუფალს, კიმ ჩენ ინს, დიქტატორი უწოდა . „მან უნდა იცოდეს, რომ ის ამაზრზენი პიროვნებაა, რომლსაც ჩრდილოეთ კორეამ სიკვდილი მიუსაჯა,“ – ნათქვამია სტატიაში. გამოცემა Rodong Sinmun დონალდ ტრამპს ხშირად მოიხსენიებს მსგავსი ტერმინოლოგიით. მას არაერთხელ უწოდეს „ფსიქოპატი“ და „ცოფიანი ძაღლი“. [post_title] => ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო გაზეთმა ტრამპს "სიკვდილი მიუსაჯა" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chrdiloet-koreis-sakhelmwifo-gazetma-tramps-sikvdili-miusaja [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-15 13:59:19 [post_modified_gmt] => 2017-11-15 09:59:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=187387 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 186397 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-11-12 12:40:26 [post_date_gmt] => 2017-11-12 08:40:26 [post_content] => ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა, მას შემდეგ რაც აზიას საკუთარი თავი შუამავლად შესთავაზა, მისთვის დამახასიათებელი შინაარსის ტვიტი დაწერა. მან კიმ ჩენ ინს "დაბალი და მსუქანი უწოდა". ტრამპი: რატომ მეძახის მოხუცს კიმ ჩენ ინი, როცა მე დაბალი და მსუქანი არასდროს მიწოდებია? კარგი, მე ვცდილობ, რომ მისი მეგობარი ვიყო - და იქნებ, ოდესმე ასეც მოხდეს. Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend - and maybe someday that will happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2017 "ჩინეთი, ვიეტნამი, ფილიპინები, ტაივანი, მალაიზია და ბრუნეი სამხრეთ ჩინეთის საზღვაო სივრცეში, კონკურენციით იბრძვიან. თუ შემიძლია დაგეხმაროთ, როგორც არბიტრმა ან შუამავალმა, გთხოვთ, მითხარით", - განაცხადა მან მანამდე, სანამ ტვიტს დაპოსტავდა. ტვიტი კი პრეზიდენტმა კიმ ჩენ ინის განცხადების საპასუხოდ დაპოსტა. კიმ ჩენ ინმა, მისი აზიური მოგზაურობა უარყოფით კონტექსტში შეაფასა და ტრამპს მოხუცი უწოდა. [post_title] => ტრამპმა კიმ ჩენ ინს "დაბალი და მსუქანი" უწოდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => trampma-kim-chen-ins-dabali-da-msuqani-uwoda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-12 12:40:26 [post_modified_gmt] => 2017-11-12 08:40:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186397 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 187752 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-11-16 15:40:27 [post_date_gmt] => 2017-11-16 11:40:27 [post_content] => აშშ-ს პრეზიდენტი, დონალდ ტრამპი, აზიის ტურნედან სამშაბათს, ღამით დაბრუნდა. ოთხშაბათიდან მოყოლებული ის გამარჯვებით ტკბება. ტრამპის სფიჩი, რომელიც 20 წუთის განმავლობაში მიმდინარეობდა, პირველ რიგში საზოგადოებას მისი გამომშრალი პირით და წყლის სმით დაამახსოვრდება. ამის მიზეზი კი მხოლოდ კარმა არ არის (2016 წლის საარჩევნო კამპანიის დროს, დონალდ ტრამპმა, მარკო რუბიოს წყლის სმის ჩვევის გამო დასცინა) https://www.youtube.com/watch?v=mUcDqUGGhrU მშრალი პირის მიზეზი რეალურად ის "მშრალი" მოგონებებია, რაზეც ტრამპი ბრიფინგზე საუბრობდა: თუ ვის შეხვდა, სად იყო და რამდენად კარგი ვიზიტი ჰქონდა. "ისტორიული" "ყველაზე დიდი ვიზიტი" "წარმოუდგენელი სითბო" "უდიდესი პატივისცემა" "არასდროს ყოფილა ასეთი ძლიერი" – ეს ის სიტყვებია, რომლებიც ტრამპის ამ მოხსენებაში ყველაზე ხშირად ისმოდა. ტრამპის "გაზვიადებული" საუბრის სიყვარული ახალი არ არის, თუმცა აღსანიშნავი და საყურადღებოა. მან ამ მოხსენებაშიც, იგივე ტყუილები გაიმეორა და დაიბრალა, რაც რეალურად არ გაუკეთებია. ტრამპი ადამიანია, რომელსაც სჭირდება აღიარებული წარმატება – რეალური ან წარმოსახვითი და როდესაც ის ვერ იღებს იმას, რაც წარმოუდგენია, გაბრაზებული და იმედგაცრუებულია. სწორედ ამიტომ და ალბათ, ცოტა კარმის გამოც, სწორედ ასე გამოიყურებოდა "დიდებული" ტურნედან დაბრუნებული ამერიკის მეთაური. https://www.youtube.com/watch?v=aXUawLO9cfw აღსანიშნავია, რომ ჟურნალისტებმა ტრამპის ტყუილები დათვალეს. აღმოჩნდა, რომ ამერიკის პრეზიდენტს თანამდებობის დაკავებიდან 1 628 ტყუილი თქვა. მომზადებულია CNN-ის სტატიის მიხედვით [post_title] => ტრამპის აზიის ტურნე "გამომშრალი პირით" დასრულდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => trampis-aziis-turne-gamomshrali-pirit-dasrulda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-16 17:28:01 [post_modified_gmt] => 2017-11-16 13:28:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=187752 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 231 [max_num_pages] => 77 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 9adf9884f91f8f80ac0494b6100c9028 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )