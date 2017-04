ჟურნალმა People ყველაზე ლამაზი ქალი დაასახელა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => julia-robertsi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123847 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => julia-robertsi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123847 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 515 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => julia-robertsi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => julia-robertsi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (123847) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (515) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 88833 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-11-18 10:44:45 [post_date_gmt] => 2016-11-18 06:44:45 [post_content] => ჯულია რობერტსი და მისი მეუღლე, დენიელ მოდერი, ჰავაის სანაპიროზე მდებარე ვილას ვერ ყიდიან. უძრავი ქონების გაყიდვის შესახებ წყვილმა ჯერ კიდევ გაზაფხულზე განაცხადა. სასტარტო ფასი მაშინ 30 მილიონ დოლარს შეადგენდა. მოგვიანებით მათ ღირებულება 19,5 მილიონ დოლარამდე შეამცირეს. ამჟამად კი ცნობილი ხდება, რომ სახლის ღირებულება კიდევ დაიკლებს. თავად რობერტსმა, რომელმაც სახლი 2011 წელს შეიძინა, 13 მილიონი გადაიხადა. მდებარეობის გამო ის აქ იშვიათად ჩამოდიოდა, საბოლოოდ კი საკუთრებაზე უარის თქმა გადაწყვიტა. სახლი გასართობი ადგილებიდან მოშორებით მდებარეობს და უძრავი ქონების აგენტები მიიჩნევენ, რომ მისი გაყიდვა სწორედ ამიტომ გაჭირდა. ვილა 1917 წელს აშენდა და მასში ხუთი საძინებელი, ღია ტერასა, სტუმრებისთვის ცალკე სადგომი, ღია აუზი და სხვა ბევრი უპირატესობაა. ჯულია რობერტსმა კიდევე ერთხელ დაამტკიცა, რომ თამამად შეიძლება პირადი ცხოვრება საქმიანს შეუთავსო. მაგალითად, ჯერ კიდევ პარასკევს ოსკაროსანი მსახიობი ლოს-ანჯელესში GLSEN Respect Awards-ის წვეულებას ესწრებოდა, სადაც ის ბრწყინავდა Gucci-ის ულამაზეს კაბაში. შავი ფერის კოქტეილის კაბას თეთრი ელეგანტური საყელო და ვარდებით მოქარგული პრინტი ჰქონდა დატანილი. წვეულებიდან რამდენიმე საათში პაპარაცებმა „ლამაზმანი" ამჯერად შვილებთან ერთად დააფიქსირეს. ჯულია ტყუპების გარემოცვაში უფროსი ვაჟის თამაშს ადევნებდა თვალს. ამჯერად მსახიობი ჯინსის შორტში, თეთ ბლუზონსა და შლაპაში თავს კომფორტულად გრძნობდა. ჯულია რობერტსი ამჯერად ახალ დარამაზე „ Wonder" მუშაობს, რომელიც ეკრანებზე 2017 წელს გამოდის. აქტიური სამუშაო გრაფიკის მიუხედავად, მსახიობი ყოველთვის ახერხებს მონახოს დრო შვილებისთვის. ამჯერად 48 წლის მსახიობი მალიბუში პიკნიკზე გადაიღეს, როცა ის საკუთარი შვილების საფეხბურთო მატჩზე იმყოფებოდა. ოსკაროსანი მსახიობი უახლოესი მეგობრის გარემოცვაში იყო და ფანტასტიკურ განწყობაზე ჩანდა. მას ჯინსის კომბინეზონი ეცვა და ასაკის მიუხედავად მშვენივრად გამოიყურებოდა. ახალი ფოტოებიდან ჩანს, რომ რობერტს საერთოდ არ ეტყობა ასაკი და ის უმაკიაჟოდაც შეუდარებელია. ჯულია რობერტსი და მისი მეუღლე, დენიელ მოდერი, ჰავაის სანაპიროზე მდებარე ვილას ვერ ყიდიან. უძრავი ქონების გაყიდვის შესახებ წყვილმა ჯერ კიდევ გაზაფხულზე განაცხადა. სასტარტო ფასი მაშინ 30 მილიონ დოლარს შეადგენდა. მოგვიანებით მათ ღირებულება 19,5 მილიონ დოლარამდე შეამცირეს. ამჟამად კი ცნობილი ხდება, რომ სახლის ღირებულება კიდევ დაიკლებს. თავად რობერტსმა, რომელმაც სახლი 2011 წელს შეიძინა, 13 მილიონი გადაიხადა. მდებარეობის გამო ის აქ იშვიათად ჩამოდიოდა, საბოლოოდ კი საკუთრებაზე უარის თქმა გადაწყვიტა. სახლი გასართობი ადგილებიდან მოშორებით მდებარეობს და უძრავი ქონების აგენტები მიიჩნევენ, რომ მისი გაყიდვა სწორედ ამიტომ გაჭირდა. ვილა 1917 წელს აშენდა და მასში ხუთი საძინებელი, ღია ტერასა, სტუმრებისთვის ცალკე სადგომი, ღია აუზი და სხვა ბევრი უპირატესობაა. [gallery link="file" ids="88837,88838,88839,88840,88841,88842"] [post_title] => ჯულია რობერტსი მდიდრულ ვილას ყიდის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => julia-robertsi-mdidrul-vilas-yidis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-11-18 10:46:11 [post_modified_gmt] => 2016-11-18 06:46:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=88833 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 21 [max_num_pages] => 7 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 882ba9873dae944e62264225f15ac2c0 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )