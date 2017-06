ჟურნალმა „თაიმმა” ინტერნეტის ყველაზე გავლენიანი ადამიანები გამოავლინა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => taimi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141813 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => taimi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141813 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 11189 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => taimi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => taimi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (141813) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (11189) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 93967 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-12-07 17:52:19 [post_date_gmt] => 2016-12-07 13:52:19 [post_content] => ჟურნალ „თაიმის“ ვერსიით, 2016 წლის ადამიანად დონალდ ტრამპი დასახელდა, ამის შესახებ ტელეკოპანია NBC-ს ეთერში ჟურნალის წარმომადგენელმა განაცხადა. „თაიმის“ ერთ-ერთმა რედაქტორმა ტენსი გიბსმა განაცხადა, რომ ტრამპის მეტოქე საპრეზიდენტო არჩევნებში, ჰილარი კლინტონი „წლის ადამიანის“ კიდევ ერთი კონკურენტი იყო. „ეს დიდი პატივია, ჩემთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს,“ - განაცხადა თავად ტრამპმა ტელეკომპანია NBC-ს ეთერში. ნომინაცია „წლის ადამიანი“ ჟურნალმა „თაიმმა“ 1927 წელს დააწესა. გამოცემა ირჩევს ადამიანს, რომელმაც უკანასკნელი წლის მოვლენებზე დიდი გავლენა მოახდინა. 2015 წელს „წლის ადამიანი“ გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი იყო. 2016 წლის რეიტინგის „შორტ ლისტში“ 11 ნომინანტი იყო, მათ შორის - რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი, თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი, ბრიტანეთის დამოკიდებლობის პარტიის დამფუძნებელი ნაიჯელ ფანარჯი, აშშ-ს პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი ჰილარი კლინტონი და „ფეისბუქის“ დამფუძნებელი მარკ ცუკერბერგი. [post_title] => წლის ადამიანი დონალდ ტრამპი გახდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => wlis-adamiani-donald-trampi-gakhda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-12-07 17:52:19 [post_modified_gmt] => 2016-12-07 13:52:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=93967 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 1 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 93967 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-12-07 17:52:19 [post_date_gmt] => 2016-12-07 13:52:19 [post_content] => ჟურნალ „თაიმის“ ვერსიით, 2016 წლის ადამიანად დონალდ ტრამპი დასახელდა, ამის შესახებ ტელეკოპანია NBC-ს ეთერში ჟურნალის წარმომადგენელმა განაცხადა. „თაიმის“ ერთ-ერთმა რედაქტორმა ტენსი გიბსმა განაცხადა, რომ ტრამპის მეტოქე საპრეზიდენტო არჩევნებში, ჰილარი კლინტონი „წლის ადამიანის“ კიდევ ერთი კონკურენტი იყო. „ეს დიდი პატივია, ჩემთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს,“ - განაცხადა თავად ტრამპმა ტელეკომპანია NBC-ს ეთერში. ნომინაცია „წლის ადამიანი“ ჟურნალმა „თაიმმა“ 1927 წელს დააწესა. გამოცემა ირჩევს ადამიანს, რომელმაც უკანასკნელი წლის მოვლენებზე დიდი გავლენა მოახდინა. 2015 წელს „წლის ადამიანი“ გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი იყო. 2016 წლის რეიტინგის „შორტ ლისტში“ 11 ნომინანტი იყო, მათ შორის - რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი, თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი, ბრიტანეთის დამოკიდებლობის პარტიის დამფუძნებელი ნაიჯელ ფანარჯი, აშშ-ს პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი ჰილარი კლინტონი და „ფეისბუქის“ დამფუძნებელი მარკ ცუკერბერგი. [post_title] => წლის ადამიანი დონალდ ტრამპი გახდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => wlis-adamiani-donald-trampi-gakhda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-12-07 17:52:19 [post_modified_gmt] => 2016-12-07 13:52:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=93967 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 1 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 506e84f57253194b01cb74dd8d2e7459 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )