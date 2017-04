დოკუმენტური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი CINEDOC

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => erovnuli-kinocentri [1] => cinedoc ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123529 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => erovnuli-kinocentri [1] => cinedoc ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123529 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3123 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => erovnuli-kinocentri [1] => cinedoc ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => erovnuli-kinocentri [1] => cinedoc ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (123529) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (14908,3123) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 123271 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-18 14:34:47 [post_date_gmt] => 2017-04-18 10:34:47 [post_content] => პროექტის "კინო სკოლაში" ახალი სეზონი ახლახანს დაიწყო. ხვალ, 19 აპრილს კი კინოსპეციალისტებსა და სკოლის პედაგოგებს ცნობილი ქართველი რეჟისორი გიორგი ოვაშვილიც შეუერთდება. ცნობილი ქართველი რეჟისორი მის არაერთი საერთაშორისო ჯილდოს მფლობელ ფილმს "გაღმა ნაპირი" ახმეტასა და პანკისის ხეობაში კინოსკოლელებისთვის აჩვენებს. ჩვენების შემდეგ გაიმართება დისკუსია. ფილმის ჩვენება ახმეტაში 12:00 საათზე შედგება, სადაც კინოსკოლელები რამდენიმე საჯარო სკოლიდან მოიყრიან თავს. პანკისის ხეობაში კი ფილმს "გაღმა ნაპირი" 15:00 საათზე აჩვენებენ. ღონისძიება სოფელ დუისში გაიმართება. მას კინოსკოლელები პანკისის ხეობის შემდეგი სოფლებიდან დაესწრებიან: ჯიყოლო, ბირკიანი, დუმასტური, ყვარელწყალი და საკობიანი. გიორგი ოვაშვილის ვიზიტი კახეთის რეგიონში კახეთის რეგიონული განვითარების სამსახურის მხარდაჭერით მიმდინარეობს. "კინო სკოლაში"კინოგანათლების პოპულარიზაციაზე ორიენტირებული პროექტია, რომელიც მიზნად ისახავს მოზარდებში კრიტიკული აზროვნების და შემოქმედებითი უნარების განვითარებას. პროექტის მხარდამჭერები არიან საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროები. "ჩემი ბედნიერი ოჯახი" ფესტივალის საუკეთესო ფილმი გახდა და მთავარი ჯილდო - ოქრის ზეთისხილის ხე გადაეცა. ფილმი ასევე დააჯილდოვეს საუკეთესო საოპერატორო ნამუშევრისთვის და ასევე, კინოკრიტიკოსთა საერთაშორისო გაერთიანების, FIPRESCI-ს პრიზით. დაჯილდოვების ცერემონიალს ესწრებოდა ფილმში მთავარი როლის შემსრულებელი, მსახიობი ია შუღლიაშვილი ფრანგ კოპროდიუსერთან, გიომ დე სეისთან ერთად. ლეჩეს ევროპული კინოს ფესტივალი იტალიაში 3-8 აპრილს ჩატარდა. gnfc.ge [post_title] => "ჩემი ბედნიერი ოჯახი" ლეჩეს კინოფესტივალის გამარჯვებულია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chemi-bednieri-ojakhi-leches-kinofestivalis-gamarjvebulia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-10 15:27:29 [post_modified_gmt] => 2017-04-10 11:27:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=121502 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 114930 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-14 16:03:31 [post_date_gmt] => 2017-03-14 12:03:31 [post_content] => დათო კიკნაველიძის ანიმაციური ფილმის "ჯინო" მსოფლიო პრემიერა ანსის საერთაშორისო კინოფესტივალზე შედგება. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ქართული ფილმი ანსის საბავშვო ფილმების კატეგორიაში საკონკურსო პროგრამაში მოხვდა. "ჯინო" პირველი ქართული 3D ანიმაციაა, რომელიც ეროვნული კინოცენტრის მხარდაჭერით შეიქმნა. ფილმი მოგვითხრობს გომბეშო ჯინოსა და მისი მეზობლების თავგადასავალს, რომლებიც ტბის გარშემო დაწყებული მშენებლობის გამო იძულებული ხდებიან დაივიწყონ განსხვავებული შეხედულებები და ერთად იბრძოლონ საერთო საქმისთვის - სახლის გადასარჩენად. ანსის ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი 1960 წელს დაარსდა და ამ პერიოდიდან მოყოლებული საფრანგეთის ქალაქ ანსიში ტარდება. იგი ანიმაციური ფილმების ერთ-ერთ ყველაზე დიდ და მნიშვნელოვან ფესტივალად ითვლება. gnfc.ge 