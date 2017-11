დონალდ ტრამპი ბოლო 65 წლის განმავლობაში ამერიკის ყველაზე არაპოპულარული პრეზიდენტია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => gamokitkhva [2] => donald-trapi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 184062 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => gamokitkhva [2] => donald-trapi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 184062 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 201 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => gamokitkhva [2] => donald-trapi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => gamokitkhva [2] => donald-trapi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (184062) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (201,20977,2192) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 182883 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-11-01 21:12:31 [post_date_gmt] => 2017-11-01 17:12:31 [post_content] => დონალდ ტრამპმა ნიუ-იორკში მომხდარი ტერაქტის შემდეგ მწვანე ბარათის გაუქმების აუცილებლობის საკითხი კიდევ ერთხელ დააყენა. აშშ-ის პრეზიდენტმა ეს მას შემდეგ განაცხადა, რაც ცნობილი გახდა, რომ ტერაქტის შემსრულებელი, უზბეკი საიფულო საიპოვი აშშ-ში 2010 წელს მწვანე ბარათის მოგების შემდეგ ჩავიდა. "ტერორისტი ჩვენ ქვეყანაში მწვანე ბარათის მოგების შემდეგ ჩამოვიდა. არავითარი დემოკრატიული ლატარიის სისტემა. ჩვენ უფრო ჭკვიანები და მკაცრები უნდა ვიყოთ"- წერს დონალდ ტრამპი Twitter-ზე. ნიუ-იორკში, მსოფლიო სავაჭრო ცენტრთან ახლოს, ტერაქტი 31 ოქტომბერს მოხდა. ბოლო ინფორმაციით, დაღუპულია 8 ადამიანი. [post_title] => დონალდ ტრამპი - ტერორისტი ჩვენ ქვეყანაში მწვანე ბარათის მოგების შემდეგ ჩამოვიდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => donald-trampi-teroristi-chven-qveyanashi-mwvane-baratis-mogebis-shemdeg-chamovida [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-01 21:12:31 [post_modified_gmt] => 2017-11-01 17:12:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=182883 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 182244 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-31 15:01:08 [post_date_gmt] => 2017-10-31 11:01:08 [post_content] => დონალდ ტრამპის საარჩევნო შტაბის ყოფილ ხელმძღვანელსა და მის ბიზნეს პარტნიორს სასამართლომ შინაპატიმრობა მიუსაჯა. პოლ მანა-ფორტისა და რიკ გეიტსის დაკავების გადაწყვეტილება ფედერალურმა სასამართლომ მას შემდეგ მიიღო, რაც FBI-ის მიერ წარდგენილ ბრალდებებს გაეცნო. მანაფორტისთვის წაყენებულ ბრალზე მედიასთან მისმა ადვოკატმა ისაუბრა. უფლებადამცველმა ბრალის იმ ნაწილზეც ისაუბრა, რომელიც ეხებოდა უცხოელ აგენტთა რეგისტრაციის აქტის პირობების დარღვევას. ლობისტური საქმიანობა უცხო ქვეყნის მთავრობის სასარგებლოდ და დაფინანსების მიღება უცხო ქვეყნის მთავრობისგან, ამერიკული კანონმდებლობით, ამ აქტში აგენტად დარეგისტრირებას ითვალისწინებს. მან ბრალს უარგუმენტო უწოდა, რაც შეეხება თანხების ოფშორში გადარიცხვას, ქევინ დაუნინგიმ განაცხადა, რომ ეს არასერიოზულია. მანაფორტისთვის ბრალის წარდგენას თეთრი სახლის პრესმდივანი ტრადიციულ ბრიფინგზე გამოეხმაურა. სარა სენდერსმა განაცხადა, რომ მომხდარს არაფერი აქვს საერთო პრეზიდენტთან. პოლ მანაფორტს და რიქ გეითსს ბრალი 12 მუხლით აქვთ წარდგენილი. მათ შორის არის შეთქმულება აშშ-ის წინააღმდეგ, ფულის გათეთრება, უცხოელ აგენტთა რეგისტრაციის აქტის პირობების დარღვევა. მანაფორტი და გეითსი სასამართლოს წინაშე კიდევ ერთხელ 2 ნოემბერს წარდგებიან. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში, მათ 12-დან 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. [post_title] => დონალდ ტრამპის საარჩევნო შტაბის ყოფილ ხელმძღვანელს სასამართლომ შინაპატიმრობა მიუსაჯა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => donald-trampis-saarchevno-shtabis-yofil-khelmdzghvanels-sasamartlom-shinapatimroba-miusaja [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-31 15:01:08 [post_modified_gmt] => 2017-10-31 11:01:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=182244 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 181849 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-30 16:42:07 [post_date_gmt] => 2017-10-30 12:42:07 [post_content] => საქართველოში აშშ-ის სავაჭრო პალატის პრეზიდენტის მაიკლ ქაუგილის საავტორო პუბლიკაციაზე, რომელიც ამერიკულ გამოცემაში Thi Hill გამოქვეყნდა, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ, ნინო ჯავახაძემ კომენტარი გააკეთა. მისი განცხადებით, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს ეკონომიკური რეფორმებისა და ბიზნესგარემოს შეფასება ხდება არამხოლოდ მთავრობის, არამედ დამოუკიდებელი მხარის მიერ და ეს განსაკუთრებით მისასალმებელია. „გამოქვეყნებულ სტატიაში მაიკლ ქაუგილი დადებითად აფასებს საქართველოში განხორციელებულ და მიმდინარე ეკონომიკურ რეფორმებს, ასევე ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ტენდენციებს. განსაკუთრებით მისასალმებელია, როდესაც ასეთი შეფასება ხორციელდება არამხოლოდ მთავრობის, არამედ დამოუკიდებელი მხარის მიერ. ნამდვილად დადებითია ეკონომიკური ტენდენციები, რომელიც საქართველოში მიმდინარეობს, ამას ადასტურებს დღეს გამოქვეყნებული მონაცემებიც, რომლის მიხედვით, 2017 წლის 9 თვის წინასწარი მონაცემებით საშუალო ეკონომიკური ზრდა 4.7%-ია, ხოლო მხოლოდ სექტემბრის მაჩვენებლებით გვაქვს 5%-იანი ეკონომიკური ზრდა“, - განაცხადა ნინო ჯავახაძემ. მისივე შეფასებით, ამერიკა საქართველოს სტრატეგიული სავაჭრო პარტნიორია, შესაბამისად, ამერიკასთან სავაჭრო და ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების ფარგლებში საქართველოს მთავრობა მუდმივ რეჟიმში, თანმიმდევრულად მუშაობს. [post_title] => ნინო ჯავახაძე: ამერიკა საქართველოს სტრატეგიული სავაჭრო პარტნიორია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nino-javakhadze-amerika-saqartvelos-strategiuli-savachro-partnioria [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-30 16:42:07 [post_modified_gmt] => 2017-10-30 12:42:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=181849 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 182883 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-11-01 21:12:31 [post_date_gmt] => 2017-11-01 17:12:31 [post_content] => დონალდ ტრამპმა ნიუ-იორკში მომხდარი ტერაქტის შემდეგ მწვანე ბარათის გაუქმების აუცილებლობის საკითხი კიდევ ერთხელ დააყენა. აშშ-ის პრეზიდენტმა ეს მას შემდეგ განაცხადა, რაც ცნობილი გახდა, რომ ტერაქტის შემსრულებელი, უზბეკი საიფულო საიპოვი აშშ-ში 2010 წელს მწვანე ბარათის მოგების შემდეგ ჩავიდა. "ტერორისტი ჩვენ ქვეყანაში მწვანე ბარათის მოგების შემდეგ ჩამოვიდა. არავითარი დემოკრატიული ლატარიის სისტემა. ჩვენ უფრო ჭკვიანები და მკაცრები უნდა ვიყოთ"- წერს დონალდ ტრამპი Twitter-ზე. ნიუ-იორკში, მსოფლიო სავაჭრო ცენტრთან ახლოს, ტერაქტი 31 ოქტომბერს მოხდა. ბოლო ინფორმაციით, დაღუპულია 8 ადამიანი. [post_title] => დონალდ ტრამპი - ტერორისტი ჩვენ ქვეყანაში მწვანე ბარათის მოგების შემდეგ ჩამოვიდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => donald-trampi-teroristi-chven-qveyanashi-mwvane-baratis-mogebis-shemdeg-chamovida [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-01 21:12:31 [post_modified_gmt] => 2017-11-01 17:12:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=182883 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 218 [max_num_pages] => 73 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 81471970b2968fd824bcdc20c955830b [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )