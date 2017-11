დონალდ ტრამპი – ტერორისტი ჩვენ ქვეყანაში მწვანე ბარათის მოგების შემდეგ ჩამოვიდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ashsh [2] => teraqti [3] => mwvane-barati ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182883 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ashsh [2] => teraqti [3] => mwvane-barati ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182883 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 70 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ashsh [2] => teraqti [3] => mwvane-barati ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ashsh [2] => teraqti [3] => mwvane-barati ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (182883) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (201,70,9402,1586) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 182868 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-11-01 19:36:03 [post_date_gmt] => 2017-11-01 15:36:03 [post_content] => ნიუ-იორკის ცენტრში, გუშინდელი ტერაქტის ადგილზე დღეს დილით კიდევ ერთი ინციდენტი მოხდა, - ინფორმაციას New York Post ავრცელებს. გამოცემის ინფორმაციით, მანჰეტენის რაიონში უცნობმა მამაკაცმა ქალს მუცლის არეში ესროლა, შემდეგ კი საკუთარ თავს ესროლა. სროლა მას შემდეგ დაიწყო, რაც ქალი საკუთარი ავტომობილიდან გამოვიდა. დანაშაულის ჩადენის მოტივები ამ ეტაპზე უცნობია. პოლიციის ინფორმაციით, მამაკაცისა და ქალის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ არაფერია ცნობილი. ნიუ-იორკიში, ტერაქტის ადგილზე დღეს კიდევ ერთი ინციდენტი მოხდა

მანჰეტენზე სროლის შედეგად რვა ადამიანი დაიღუპა და სულ მცირე 20 დაშავდა. ინფორმაციას ამის შესახებ BBC ავრცელებს. ნიუ-იორკში, თავდამსხმელი ავტომობილით ტროტუარზე ავარდა და მოქალაქეებს ცეცხლი გაუხსნა. თავდასხმის მოტივი უცნობია. თუმცა, ამერიკული მედია მომხდარს ტერაქტად აფასებს. ნიუ იორკის მერმა უკვე გააკეთა განცხადება, რომ "ეს იყო ტერაქტი, რომელიც მიზნად მშვიდობიანი მოქალაქეების დაშინებას ისახავდა". ABC news-ის ინფორმაციით, მოქალაქეების მიმართულებით სროლაში ეჭვმიტანილი მამაკაცი უკვე დაკავებულია. ნიუ-იორკის პოლიცია თავდამსხმელის დაკავების ფაქტს ადასტურებს.ამ ეტაპზე, შემთხვევის ადგილზე მობილიზებულია სამართალდამცავები. https://www.facebook.com/cnn/videos/10157518883136509/ https://twitter.com/nadamtawfik/status/925466260191830017 როგორც თვითმხილველები სოციალურ ქსელ Twitter-ში წერენ, ადგილზე 10 გასროლის ხმა გაიგეს. https://twitter.com/joshdcaplan/status/925448816756776961?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fnews%2Fworld-us-canada-41825577 https://www.youtube.com/watch?v=fZRNaqM6RWc

სროლა მანჰეტენზე - დაღუპულთა რიცხვი გაიზარდა

დონალდ ტრამპის საარჩევნო შტაბის ყოფილ ხელმძღვანელსა და მის ბიზნეს პარტნიორს სასამართლომ შინაპატიმრობა მიუსაჯა. პოლ მანა-ფორტისა და რიკ გეიტსის დაკავების გადაწყვეტილება ფედერალურმა სასამართლომ მას შემდეგ მიიღო, რაც FBI-ის მიერ წარდგენილ ბრალდებებს გაეცნო. მანაფორტისთვის წაყენებულ ბრალზე მედიასთან მისმა ადვოკატმა ისაუბრა. უფლებადამცველმა ბრალის იმ ნაწილზეც ისაუბრა, რომელიც ეხებოდა უცხოელ აგენტთა რეგისტრაციის აქტის პირობების დარღვევას. ლობისტური საქმიანობა უცხო ქვეყნის მთავრობის სასარგებლოდ და დაფინანსების მიღება უცხო ქვეყნის მთავრობისგან, ამერიკული კანონმდებლობით, ამ აქტში აგენტად დარეგისტრირებას ითვალისწინებს. მან ბრალს უარგუმენტო უწოდა, რაც შეეხება თანხების ოფშორში გადარიცხვას, ქევინ დაუნინგიმ განაცხადა, რომ ეს არასერიოზულია. მანაფორტისთვის ბრალის წარდგენას თეთრი სახლის პრესმდივანი ტრადიციულ ბრიფინგზე გამოეხმაურა. სარა სენდერსმა განაცხადა, რომ მომხდარს არაფერი აქვს საერთო პრეზიდენტთან. პოლ მანაფორტს და რიქ გეითსს ბრალი 12 მუხლით აქვთ წარდგენილი. მათ შორის არის შეთქმულება აშშ-ის წინააღმდეგ, ფულის გათეთრება, უცხოელ აგენტთა რეგისტრაციის აქტის პირობების დარღვევა. მანაფორტი და გეითსი სასამართლოს წინაშე კიდევ ერთხელ 2 ნოემბერს წარდგებიან. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში, მათ 12-დან 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. დონალდ ტრამპის საარჩევნო შტაბის ყოფილ ხელმძღვანელს სასამართლომ შინაპატიმრობა მიუსაჯა ნიუ-იორკის ცენტრში, გუშინდელი ტერაქტის ადგილზე დღეს დილით კიდევ ერთი ინციდენტი მოხდა, - ინფორმაციას New York Post ავრცელებს. გამოცემის ინფორმაციით, მანჰეტენის რაიონში უცნობმა მამაკაცმა ქალს მუცლის არეში ესროლა, შემდეგ კი საკუთარ თავს ესროლა. სროლა მას შემდეგ დაიწყო, რაც ქალი საკუთარი ავტომობილიდან გამოვიდა. დანაშაულის ჩადენის მოტივები ამ ეტაპზე უცნობია. პოლიციის ინფორმაციით, მამაკაცისა და ქალის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ არაფერია ცნობილი.

ნიუ-იორკიში, ტერაქტის ადგილზე დღეს კიდევ ერთი ინციდენტი მოხდა